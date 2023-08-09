Фанаты «Ювентуса» – Лукаку: «Оставайся в Милане. У нас уже есть второй вратарь»

Теги Интер Челси Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы болельщики Ромелу Лукаку Футбол

Болельщики «Ювентуса» выступили против прихода Ромелу Лукаку в их клуб.

Сообщалось, что «бьянконери» обсуждают с «Челси» обмен Лукаку на Душана Влаховича. Сделка может предусматривать доплату со стороны лондонского клуба. 

Члены фанатского объединения «Юве» Curva Sud опубликовали фотографию баннера с надписью «Лукаку, оставайся в Милане. У нас уже есть второй вратарь». 

В инстаграме ультрас фото подписано так: «Мы не забываем то, что было, Лукаку, тебе здесь никогда не будут рады».

Лукаку выступал за «Интер» с 2019 по 2021 год. Сезон-2022/23 он провел в составе «нерадзурри» на правах аренды из «Челси».

Фото: instagram.com/curvasudjuventus1897

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19 комментариев

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Мистер Уайт
"Джаба Хатт такой развалился, суперавторитетный" - добавили болельщики Юве.
+67
-1
+66
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Leo_89
Ответ Trash Talking
А почему в Милане, если в Манчестере? :) Его сэйв в матче против Интера навсегда в коллекцию лучших вратарских спасений, да ещё и спиной :)
Почему в Манчестере, если в Челси. )
+17
-2
+15
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Максим Заворин
Зря, тремя ногами легче мячи отбивать)
+8
-2
+6
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Trash Talking
А почему в Милане, если в Манчестере? :)
Его сэйв в матче против Интера навсегда в коллекцию лучших вратарских спасений, да ещё и спиной :)
+7
-3
+4
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7Хаг
Как фанат Милана считаю что его надо опустить по кругу ☝️👍
+1
0
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DolJun
когда лукаку волновали болельщики?)
+9
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Sultan Aidar
я может не знаю, но почему нельзя закинуть фотку?
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Тюменец
Лукаку, забив 5 голов по ходу сезона за Ювентус: "я остался в Милане. Все как Вы просили"
+1
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free_walker
Члены фанатского движения не нашли место возможному члену
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2RIN
Красавцы) жаль мнение болельщиков никого не интересует)
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BZB
А что Лукаку ожидал?
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White Bone
Красавцы, молодцы фаны
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андрей кольцов
У Лукаку три руки
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dzenga 1
Троллинг - lvl 100
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Док163
всттреча достойная личности
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Leo_89
Так он может и в амплуа защитника играть.
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Сергей Логинов
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