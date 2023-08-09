Фанаты «Ювентуса» – Лукаку: «Оставайся в Милане. У нас уже есть второй вратарь»

Болельщики «Ювентуса» выступили против прихода Ромелу Лукаку в их клуб.

Сообщалось, что «бьянконери» обсуждают с « » обмен Лукаку на Душана Влаховича. Сделка может предусматривать доплату со стороны лондонского клуба.

Члены фанатского объединения «Юве» Curva Sud опубликовали фотографию баннера с надписью « , оставайся в . У нас уже есть второй вратарь».

В инстаграме ультрас фото подписано так: «Мы не забываем то, что было, Лукаку, тебе здесь никогда не будут рады».

Лукаку выступал за «Интер» с 2019 по 2021 год. Сезон-2022/23 он провел в составе «нерадзурри» на правах аренды из «Челси».

Фото: instagram.com/curvasudjuventus1897

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