«Спартак» предложил 5 млн евро за Бабича из «Альмерии». Защитнику сборной Сербии дают 1,5 млн евро в год (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия Ла Лига возможные трансферы Альмерия Срджан Бабич Футбол

«Спартак» хочет подписать защитника «Альмерии» Срджана Бабича.

Как утверждает Metaratings, москвичи предложили 5 млн евро за игрока сборной Сербии.

Самому 27-летнему футболисту предложен контракт с зарплатой 1,5 млн евро в год.

Статистику Бабича, отыгравшего 34 матча в прошлом сезоне Ла Лиги, можно найти здесь.

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31 комментарий

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Инспектор Гаджет
Ответ Сергей48
Правильное действие! А то защита совсем дырявая в последних матчах!
С Джикией не знакомьте его а то тоже на хинкали подсядет
+17
-3
+14
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Сергей48
Правильное действие! А то защита совсем дырявая в последних матчах!
+15
-2
+13
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Tyler Durden
Эшоурт забыл, наверное, на трансфермаркте убрать фильтр "левоногие"
+10
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Алексей Маликов
Ответ Владимир Буяров
Может он хоть защиту усилит, а то у нас полный бардак!
Я вас расстрою, наверное. Нас не спасёт ни один даже самый лучший в мире защитник. Нас спасёт работа тренера над игрой в обороне. А вот тут всё не очень хорошо....
+9
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TIMOXA1979 TIMOXIN
нормальный вариант для нынешних реалий, по мне сейчас бы и Кофрие усилил бы оборону
+5
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Красная стрела
Ну там в Ла Лиге по ходу все топчики для нашего колхоза. Бери любого
+3
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Александр Мызников
Эксперты ла лиги, как он?
+3
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Инспектор Гаджет
Ответ Сергей48
👍😁
Я понимаю почему не могут Жоре напарника найти то веган то по русски не понимает)))
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Сергей48
Ответ Инспектор Гаджет
С Джикией не знакомьте его а то тоже на хинкали подсядет
👍😁
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Один живой
Нужен 100%.
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Chinafon2012
Да, оборону надо укреплять срочно.
Хотя, что-то я не уверен, что рыжий в принципе умеет ставить игру у своих ворот.Ну, посмотрим...
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Caniball
Левоногий. Альтернатива Джикии?!
Литвинов, Дуарте, Чернов и Маслов - все правши.
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petrgusev917@gmail.com
Ответ Один живой
Нужен 100%.
наконец то думать стали и о защите, даже не верится. Лишь бы срослось .
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Иван Иванов
Ответ Сергей48
Правильное действие! А то защита совсем дырявая в последних матчах!
в последних годах...
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Ильдар Фарукшин
Хорошая новость ❤️❤️❤️❤️
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Роман Комаров
почему бы не попробывать играть в три защитника? почему абаскаль , раз нет усилений, не ищет ресурсы внутри, может дуарде+ Чернов=защитник?
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Rust Kadus
Есть один специалист свободный из Бергамо, при нем такой херни в обороне не было, возьмите его тренером защитников
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Antony Klestoff
Такое чувство, что уже хоть кого-то пытаются подписать
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Ilya Shilovskiy
Комментарий удален пользователем
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Александр Шаманов
Второй год покупают….
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Владимир Буяров
Может он хоть защиту усилит, а то у нас полный бардак!
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Aleksey Yashin
Срджан! Вставай, эй! Салам Алейкум. Вставай, в Спартак пора. Ты че, ########, спишь? Вставай, Срджан!
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Тмб68рус
Зенит вошел в чат
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Pivas@posal.na.boloto
Вроде проявлял себя неплохо в молодежки , думаю будет лучше нынешних защитников Спартака
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Гоша Петров
Уже опровергли,не было еще ни оффера ни тем более предложения зарплаты.Но в шорт-листе игрок находится.
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