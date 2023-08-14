«Спартак» предложил 5 млн евро за Бабича из «Альмерии». Защитнику сборной Сербии дают 1,5 млн евро в год (Metaratings)

«Спартак» хочет подписать защитника «Альмерии» Срджана Бабича.

Как утверждает Metaratings, москвичи предложили 5 млн евро за игрока сборной Сербии.

Самому 27-летнему футболисту предложен контракт с зарплатой 1,5 млн евро в год.

Статистику Бабича, отыгравшего 34 матча в прошлом сезоне , можно найти здесь.

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