«Спартак» предложил 5 млн евро за Бабича из «Альмерии». Защитнику сборной Сербии дают 1,5 млн евро в год (Metaratings)
«Спартак» хочет подписать защитника «Альмерии» Срджана Бабича.
Как утверждает Metaratings, москвичи предложили 5 млн евро за игрока сборной Сербии.
Самому 27-летнему футболисту предложен контракт с зарплатой 1,5 млн евро в год.
Статистику Бабича, отыгравшего 34 матча в прошлом сезоне Ла Лиги, можно найти здесь.
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Хотя, что-то я не уверен, что рыжий в принципе умеет ставить игру у своих ворот.Ну, посмотрим...
Литвинов, Дуарте, Чернов и Маслов - все правши.