«Спартак» близок к подписанию Бабича. Защитник сборной Сербии и «Альмерии» прибудет в Москву в течение недели (Metaratings)
Защитник «Альмерии» Срджан Бабич близок к переходу в «Спартак».
Как утверждает Metaratings, 27-летний серб прибудет в Москву в конце текущей недели или в начале следующей для прохождения медосмотра и подписания контракта.
Ранее стало известно, что красно-белые предложил 5 млн евро за игрока сборной Сербии, а ему самому 1,5 млн евро в год.
Статистику Бабича, отыгравшего 34 матча в прошлом сезоне Ла Лиги, можно найти здесь.
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