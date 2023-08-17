«Спартак» близок к подписанию Бабича. Защитник сборной Сербии и «Альмерии» прибудет в Москву в течение недели (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия Ла Лига Сборная Сербии по футболу возможные трансферы Альмерия Срджан Бабич Футбол

Защитник «Альмерии» Срджан Бабич близок к переходу в «Спартак».

Как утверждает Metaratings, 27-летний серб прибудет в Москву в конце текущей недели или в начале следующей для прохождения медосмотра и подписания контракта.

Ранее стало известно, что красно-белые предложил 5 млн евро за игрока сборной Сербии, а ему самому 1,5 млн евро в год.

Статистику Бабича, отыгравшего 34 матча в прошлом сезоне Ла Лиги, можно найти здесь.

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35 комментариев

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Dr.Gebbelsss
Да хоть кого то уже давайте!
а то в каждом матче пропускаем...
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udiekemen
Ответ Dr.Gebbelsss
Да хоть кого то уже давайте! а то в каждом матче пропускаем...
Пропускают не из-за защитников, а по привычке
+17
-2
+15
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Зелёный гопник
Комментарий удален пользователем
Жена не разрешит Семаку брать Бабича, заревнует.
+11
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murzzzzzilka
Ответ Зелёный гопник
Комментарий удален пользователем
Ты вот написал. Подойдет?
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Никита Самарин
Ждём. Очень надеюсь, что этот здоровый парень усилит проблемную оборону Спартака (по крайней мере на стандартах точно должен усилить).
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молодой сутенер
Получше новость, чем тот интерес связанный с косоваром. Да и защитник неплохой.
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SPOOKY
Ответ udiekemen
Пропускают не из-за защитников, а по привычке
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Алексей Иванов
Отлично, защитник необходим как воздух.
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Данила Данайцев
Что ж, если договорились, то будем надеяться, что он нас усилит.
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Three Days Grace
Ответ молодой сутенер
Получше новость, чем тот интерес связанный с косоваром. Да и защитник неплохой.
Про Войводу вброс был, он вообще левый защ
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Ivan Petrov
Ответ Зелёный гопник
Комментарий удален пользователем
Так спроси у своих одноклассников, зачем ты тут спрашиваешь
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камикадзе
Шикарно
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edik-burimov2@mail.ru
Ответ Dr.Gebbelsss
Да хоть кого то уже давайте! а то в каждом матче пропускаем...
голы пропускаем системные, в большей степени,, а не индивидуальные ошибки (хотя привет Хлусу, из под которого из матча в матч забивают), так что хоть пикового Несту купи сейчас в состав, сильно меньше пропускать не станем
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Александр Трофимов
Ответ Dr.Gebbelsss
Да хоть кого то уже давайте! а то в каждом матче пропускаем...
Если ты думаешь, что с ним Спартак не будет пропускать, то ты ошибаешься. Защитник не самый сильный
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рик1981
Ответ udiekemen
Пропускают не из-за защитников, а по привычке
нужен хороший опорник
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СПАРТАК
Ответ Dr.Gebbelsss
Да хоть кого то уже давайте! а то в каждом матче пропускаем...
и что? так же дуарте купили, радовались, а в итоге привозила
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sd4fmwrvz8
Куда уж лучше чем Еракович,или зенит тут тоже включится в борьбу 😁
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Ринат Якупов
Хорошая новость!
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Сергей Кузьмичев
Единственное что смущает 60% выигранных единоборств в своей штрафной, Надеюсь хоть во время угловых возле нашей штрафной будет вверх снимать, а то как угловой хоть глаза закрывай.
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Инспектор Гаджет
А где обещание игроки за 15 млн? Усиления или очередной распил трансферного бюджета?
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Рокко Сиффредди
он -звездаш, значит, ждем в Зените
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Sir-Alexander-Chapman Ferguson
Ну это икра если не черная , то красная икорочка, главное чтобы не была баклажанная
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OldRedWhite
Ответ Никита Самарин
Ждём. Очень надеюсь, что этот здоровый парень усилит проблемную оборону Спартака (по крайней мере на стандартах точно должен усилить).
Надо так понимать , что руководство всерьёз решило бороться за первое место ?
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Владислав Назаров
Хоть кого-то?...Последний нормальный центр.деф или точнее достаточно сильный, скоростной, играющий головой игрок обороны с атакующими способностями это был Жиго...потом брали хоть кого-то...и всё мимо...,зато не дорого...
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Сергей Ошлапов
Защиту надо укреплять.
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