Бабич прибыл в Москву. Защитник «Альмерии» и сборной Сербии проходит медосмотр перед переходом в «Спартак» (Metaratings)

Срджан Бабич прибыл в Москву и проходит медосмотр перед переходом в «Спартак».

В случае успешного его прохождения защитник «Альмерии» и сборной подпишет контракт с московским клубом.

Сообщалось, что « » заплатит за переход 27-летнего игрока 5 миллионов евро, а зарплата игрока составит 1,5 млн евро в год.

Статистику Бабича, отыгравшего 34 матча в прошлом сезоне , можно найти здесь.

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