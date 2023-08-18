Бабич прибыл в Москву. Защитник «Альмерии» и сборной Сербии проходит медосмотр перед переходом в «Спартак» (Metaratings)
Срджан Бабич прибыл в Москву и проходит медосмотр перед переходом в «Спартак».
В случае успешного его прохождения защитник «Альмерии» и сборной Сербии подпишет контракт с московским клубом.
Сообщалось, что «Спартак» заплатит за переход 27-летнего игрока 5 миллионов евро, а зарплата игрока составит 1,5 млн евро в год.
Статистику Бабича, отыгравшего 34 матча в прошлом сезоне Ла Лиги, можно найти здесь.
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Бабича тяжело назвать качественным защитником, однако сильные стороны у него всё-таки имеются. Срджан Бабич – футболист габаритный, основное его преимущество – это рост в 1,94 метра. Такие данные позволяют ему, во-первых, хорошо закрывать верх. Бабич успешно играет головой не только в обороне, но и в атаке. Особенно он полезен при угловых. Например, все три мяча за «Альмерию» в прошлом сезоне Ла Лиги он забил именно головой после подачи с углового. Во-вторых, у игрока длинные ноги, и он не стесняется пускать их в дело удачными подкатами. Также защитник хорошо отдаёт длинные пасы, но в «Альмерии» он нечасто этим пользовался.
Главная же проблема новичка «Спартака» – отсутствие скорости.