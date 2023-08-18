Бабич прибыл в Москву. Защитник «Альмерии» и сборной Сербии проходит медосмотр перед переходом в «Спартак» (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия Ла Лига Сборная Сербии по футболу возможные трансферы Альмерия Срджан Бабич Футбол

Срджан Бабич прибыл в Москву и проходит медосмотр перед переходом в «Спартак».

В случае успешного его прохождения защитник «Альмерии» и сборной Сербии подпишет контракт с московским клубом.

Сообщалось, что «Спартак» заплатит за переход 27-летнего игрока 5 миллионов евро, а зарплата игрока составит 1,5 млн евро в год.

Статистику Бабича, отыгравшего 34 матча в прошлом сезоне Ла Лиги, можно найти здесь.

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20 комментариев

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Сергей48
Защитник очень нужен!
+12
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Сергей Риде
Удачи парню в Спартаке.
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Дмитрий Никифоров
Ответ Сергей48
Защитник очень нужен!
В нашем случае, просто необходим!
+5
0
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Pivas@posal.na.boloto
Ну наконец то
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Мартинелли
Сержант Бабич по заданию в Москву прибыл
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Eugene88
Лишь бы не вторрй дуарте
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Александр Чижов
Ну между санчесом и бабичем я выбрал серба санчес привозчик еще тот брентфорд не даст соврать.
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Олег Скрылев
парень здоровяк,снимать верх будет эт точно
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Gunter1769
Хз. Проблема в структурной организации игры, стабильности состава, а Абаскаль играет с командой, как в куклы, сегодня одного сюда, завтра туда
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Сергей Кузьмичев
Ответ TOSHIBA
Ямайца уже давно ждут на выход, а не подход
Попробуй продай с такой личкой и чтобы клуб в миусе не был. А трансферное окно тоже не вечно открыто. Вообще то он Соболя на лавку присодил когда пришёл так что могёт если захочет.
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TOSHIBA
Ответ Сергей Кузьмичев
У нас три игрока почти под два метра, а как угловой хоть глаза закрывай. Давай Абаскаль ! работать надо с людьми, и Ямайца гоняй ищи подход.
Ямайца уже давно ждут на выход, а не подход
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Mnh
Ответ RW7
Это второй Петкович
второй Петкович, это как раз Дуарте
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Mnh
Ответ Eugene88
Лишь бы не вторрй дуарте
случайно какой-то матч Альмерии зимой смотрел, ибо нечего было, фамилия запомнилась не просто так, думаю это реально усиление, да может и джи встрепенётся
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Клирик
С того же ресурса:

Бабича тяжело назвать качественным защитником, однако сильные стороны у него всё-таки имеются. Срджан Бабич – футболист габаритный, основное его преимущество – это рост в 1,94 метра. Такие данные позволяют ему, во-первых, хорошо закрывать верх. Бабич успешно играет головой не только в обороне, но и в атаке. Особенно он полезен при угловых. Например, все три мяча за «Альмерию» в прошлом сезоне Ла Лиги он забил именно головой после подачи с углового. Во-вторых, у игрока длинные ноги, и он не стесняется пускать их в дело удачными подкатами. Также защитник хорошо отдаёт длинные пасы, но в «Альмерии» он нечасто этим пользовался.

Главная же проблема новичка «Спартака» – отсутствие скорости.
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Диман Смирнов
А зачем они тик токера покупают ?
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Сергей Кузьмичев
У нас три игрока почти под два метра, а как угловой хоть глаза закрывай. Давай Абаскаль ! работать надо с людьми, и Ямайца гоняй ищи подход.
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Пользователь Huawei
Если всё срастётся, теперь ещё и Серёга будет!
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