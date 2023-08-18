Хубулов после оскорблений Касаткиной в инстаграме завязал со ставками: «Боженька посчитал, что мне нужен такой урок, чтобы я стал сильнее»

Владимир Хубулов вспомнил инцидент с Дарьей Касаткиной из-за ставок.

Российский футболист, игравший за «Аланию», в июле 2021 года оскорбил российскую теннисистку Дарью Касаткину после ее поражения во втором круге «Уимблдона» от Алены Остапенко (1:6, 6:3, 6:8). Он написал девушке в инстаграме: «Конченная ########. Вести 30:0 с брейком и ######## матч». Позже игрок извинился перед Дарьей за оскорбления, а клуб оштрафовал его на три зарплаты.

– Знаешь, какой самый популярный запрос про тебя в интернете?

– Нет.

– Про ситуацию с Дарьей Касаткиной. После этого завязал со ставками?

– Да, давно закрытая тема. Это была ошибка молодости. Раз это случилось – значит, так должно было быть.

Конечно, это было неправильно, но, можно сказать, Боженька посчитал, что мне нужен такой урок, чтобы я стал сильнее. Так к этой ситуации отношусь.

– Это самый тяжелый момент в карьере? Тебя обсуждали вообще везде.

– Да. Было очень тяжело пройти через это – именно психологически.

Сам понимал, что поступил неправильно. Просто в тот момент не считал себя большим футболистом, даже не думал, что она [ ] увидит это сообщение.

Не хотел обидеть человека, но озвучил плохие мысли вслух. Большая ошибка. Но все, что ни делается, все к лучшему. Такой урок должен быть в жизни. Он пошел мне на пользу.

Я уже приносил свои извинения и, пользуясь моментом, хотел бы еще раз извиниться за эту ситуацию конкретно перед Дарьей, – сказал полузащитник «Химок», играющий за « » на правах аренды.

Хубулова лишили трех зарплат: это он обматерил Касаткину за вылет с «Уимблдона», потому что не зашла ставка

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