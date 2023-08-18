Хубулов после оскорблений Касаткиной в инстаграме завязал со ставками: «Боженька посчитал, что мне нужен такой урок, чтобы я стал сильнее»

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Владимир Хубулов вспомнил инцидент с Дарьей Касаткиной из-за ставок.

Российский футболист, игравший за «Аланию», в июле 2021 года оскорбил российскую теннисистку Дарью Касаткину после ее поражения во втором круге «Уимблдона» от Алены Остапенко (1:6, 6:3, 6:8). Он написал девушке в инстаграме: «Конченная ########. Вести 30:0 с брейком и ######## матч». Позже игрок извинился перед Дарьей за оскорбления, а клуб оштрафовал его на три зарплаты.

– Знаешь, какой самый популярный запрос про тебя в интернете?

– Нет.

– Про ситуацию с Дарьей Касаткиной. После этого завязал со ставками?

– Да, давно закрытая тема. Это была ошибка молодости. Раз это случилось – значит, так должно было быть.

Конечно, это было неправильно, но, можно сказать, Боженька посчитал, что мне нужен такой урок, чтобы я стал сильнее. Так к этой ситуации отношусь.

– Это самый тяжелый момент в карьере? Тебя обсуждали вообще везде.

– Да. Было очень тяжело пройти через это – именно психологически.

Сам понимал, что поступил неправильно. Просто в тот момент не считал себя большим футболистом, даже не думал, что она [Дарья] увидит это сообщение.

Не хотел обидеть человека, но озвучил плохие мысли вслух. Большая ошибка. Но все, что ни делается, все к лучшему. Такой урок должен быть в жизни. Он пошел мне на пользу.

Я уже приносил свои извинения и, пользуясь моментом, хотел бы еще раз извиниться за эту ситуацию конкретно перед Дарьей, – сказал полузащитник «Химок», играющий за «Крылья Советов» на правах аренды.

Хубулова лишили трех зарплат: это он обматерил Касаткину за вылет с «Уимблдона», потому что не зашла ставка

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29 комментариев

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TiNO
Ну, человек признал свою ошибку, это как минимум уже хорошо
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Сам Хубулов на последнем месте, как и вся его карьера.
Зато настолько дофигища буков спортс иначе приплести не мог.
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Василий Монксик
Ответ оле - топ юрген - клоп
Точно ставки? Я то думал рак
из-за ставок у человека все дофаминовые рецепторы сгорают,нормально не можешь жить и жизнью наслаждаться,это беда .
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niemi
«Просто в тот момент не считал себя большим футболистом» - санитары, ловите его. Давно так не смеялся)
+7
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summer-winter
Ставки в принципе позор системы, зло уничтожающее множество жизней, удивляет насколько легко и в каком количетсве всё это пролезло на федеральные каналы.
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Patriarkh Kirill
Ставки ничему хорошему не приводят человека. Скажу как человек который сам ставил.
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chugunok
Всегда как-то сложно поверить в искренность таких извинений и изменений человека. Не берусь утверждать, но боюсь, что боженька тут бессилен
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tanya_1111
Ответ TiNO
Ну, человек признал свою ошибку, это как минимум уже хорошо
Вряд ли он ее самостоятельно признал, но для других урок, что хорошо.
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Aleksey Yashin
"Это была ошибка молодости"

Да он и сейчас не сказать что старый, 22 года всего)
Но молодец, что публично извинился.
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tolobas
Ответ summer-winter
Ставки в принципе позор системы, зло уничтожающее множество жизней, удивляет насколько легко и в каком количетсве всё это пролезло на федеральные каналы.
А водка не зло? Она больше жизней уничтожила и продается на каждом углу
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tolobas
Ответ Patriarkh Kirill
Ставки ничему хорошему не приводят человека. Скажу как человек который сам ставил.
К плохому тоже. Главное, без фанатизма. Ставить не ради заработка, а для удовольствия.
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summer-winter
Ответ tolobas
А водка не зло? Она больше жизней уничтожила и продается на каждом углу
водку на федеральном канале показывают?
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Знатный стахановец
Ответ Patriarkh Kirill
Ставки ничему хорошему не приводят человека. Скажу как человек который сам ставил.
Всё зависит от личности ставящего. Много лет ставил и продолжаю ставить. Благодаря ставкам интерес в целом к спорту только вырос. И самое главное, что мой финансовый +/- с букмекерами живёт без фанатизма. Так что в моём случае зависимость, на которую вы видимо намекнули, равна нулю. И таких, поверьте, много.
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Честный контроль
"Люди не меняются" (С)
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джастин бибер
Так раньше же говорил, что брат ставил)) а если теперь признает, что сам, то где дисквал или хотя бы расследование?
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nick-basil
Все просто - раз - обозвал на весь мир ! раз - извинился! и пошол дальше. Красота!
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#SharkTeam
Эксперты в каментах сразу поняли что там замешаны ставки)
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Раменки за Динамо
Осетин, оскорбивший женщину, это не осетин.
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Сергей Орлов
А сейчас стал считать себя большим футболистом что ли?)
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