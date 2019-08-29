Хубулов заявил, что Касаткину оскорблял его брат. «Алания» хочет, чтобы игрок извинился

Полузащитник «Алании» представил клубу объяснения по поводу грубых оскорблений в сторону теннисистки , сообщает телеграм-канал Mash Gor.

По информации источника, футболист заявил, что адресованное спортсменке сообщение написал его брат. Свою версию событий Хубулов озвучил в ходе внутреннего разбирательства, инициированного «Аланией».

Как отмечает Mash Gor, полузащитник заявил, что телефон, с которого были отправлены оскорбления, находился в распоряжении его старшего брата.

Руководство «Алании» намерено оштрафовать игрока, провести с ним воспитательную беседу и заставить извиниться.

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