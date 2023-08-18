Сергей Семак: «Спартак» очень хорошо усилился – в атаке на каждой позиции по два игрока хорошего уровня. Команда понимает требования Абаскаля, много забивает»

Сергей Семак назвал сильные стороны «Спартака» перед матчем с «Зенитом».

– « » на этом отрезке выглядит неплохо, но после серии из побед последовал матч на Кубок – выиграли 5:4 и проиграли в Екатеринбурге. Чем нынешний «Спартак» опасен и какие проблемные места видите у него?

– «Спартак», считаю, очень хорошо и точечно усилился очень хорошими и квалифицированными игроками, прежде всего в атакующей линии – теперь на каждой позиции у них по два игрока очень хорошего уровня.

Их сильные стороны – индивидуальное мастерство и командная игра. уже второй год с командой – она понимает требования, смотрится хорошо в атаке и забивает много, что абсолютно заслуженно, на мой взгляд.



– Как проходит адаптация и ? Увидим ли мы их в деле в ближайших матчах?

– Александр Коваленко хорошо работает. Он пришел к нам после травмы, долго не тренировался и не играл, ему потребовалось время, чтобы набрать хорошее функциональное состояние. Сейчас он выглядит хорошо на тренировках.

Его невыход связан с тем, что в последних матчах было очень много борьбы, а для него это не самый лучший элемент. Он игрок умный, хорошо работает с мячом, но на тот момент нам требовались игроки, которые хорошо участвуют в единоборствах.

Денис Адамов гораздо позже пришел, ему, конечно, нужно адаптироваться под наш тренировочный процесс. Думаю, как только он будет готов, мы его сможем увидеть.



– Появилась информация, что «Зенит» связывался с по поводу контракта. Интересно ли вам его возвращение и ищет ли «Зенит» усиление в линию нападения?

– Работа на трансферном рынке ведется постоянно. Мы, конечно, смотрим большое количество игроков, которые смогут усилить нашу игру, конкуренцию в каких-то моментах. Это процесс безостановочный.

Сердар – прекрасный футболист, но по поводу всех разговоров у меня нет никаких комментариев на сегодняшний день.



– Вратарская линия претерпевала изменения. Насколько вы берете на себя вопрос решения, кто на воротах? Карпин говорит, что это прерогатива Кафанова, он туда не лезет. А у вас как в «Зените»? Если тренеры вратарей говорят, что должен стоять какой-то игрок, вы соглашаетесь или делаете по-своему?

– За результат всегда отвечает главный тренер и решение принимает он же. Конечно, в том, что касается тренировочной работы и подготовки, мнение тренеров вратарской линии всегда очень важно для меня, но окончательное решение всегда за мной, – сказал главный тренер «Зенита».

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