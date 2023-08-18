Сергей Семак: «Спартак» очень хорошо усилился – в атаке на каждой позиции по два игрока хорошего уровня. Команда понимает требования Абаскаля, много забивает»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Сердар Азмун Денис Адамов Александр Коваленко Гильермо Абаскаль Футбол

Сергей Семак назвал сильные стороны «Спартака» перед матчем с «Зенитом».

– «Спартак» на этом отрезке выглядит неплохо, но после серии из побед последовал матч на Кубок – выиграли 5:4 и проиграли в Екатеринбурге. Чем нынешний «Спартак» опасен и какие проблемные места видите у него? 

– «Спартак», считаю, очень хорошо и точечно усилился очень хорошими и квалифицированными игроками, прежде всего в атакующей линии – теперь на каждой позиции у них по два игрока очень хорошего уровня.

Их сильные стороны – индивидуальное мастерство и командная игра. Гильермо Абаскаль уже второй год с командой – она понимает требования, смотрится хорошо в атаке и забивает много, что абсолютно заслуженно, на мой взгляд. 

– Как проходит адаптация Дениса Адамова и Александра Коваленко? Увидим ли мы их в деле в ближайших матчах?

– Александр Коваленко хорошо работает. Он пришел к нам после травмы, долго не тренировался и не играл, ему потребовалось время, чтобы набрать хорошее функциональное состояние. Сейчас он выглядит хорошо на тренировках.

Его невыход связан с тем, что в последних матчах было очень много борьбы, а для него это не самый лучший элемент. Он игрок умный, хорошо работает с мячом, но на тот момент нам требовались игроки, которые хорошо участвуют в единоборствах.

Денис Адамов гораздо позже пришел, ему, конечно, нужно адаптироваться под наш тренировочный процесс. Думаю, как только он будет готов, мы его сможем увидеть. 

– Появилась информация, что «Зенит» связывался с Азмуном по поводу контракта. Интересно ли вам его возвращение и ищет ли «Зенит» усиление в линию нападения?

– Работа на трансферном рынке ведется постоянно. Мы, конечно, смотрим большое количество игроков, которые смогут усилить нашу игру, конкуренцию в каких-то моментах. Это процесс безостановочный.

Сердар – прекрасный футболист, но по поводу всех разговоров у меня нет никаких комментариев на сегодняшний день. 

– Вратарская линия претерпевала изменения. Насколько вы берете на себя вопрос решения, кто на воротах? Карпин говорит, что это прерогатива Кафанова, он туда не лезет. А у вас как в «Зените»? Если тренеры вратарей говорят, что должен стоять какой-то игрок, вы соглашаетесь или делаете по-своему?

– За результат всегда отвечает главный тренер и решение принимает он же. Конечно, в том, что касается тренировочной работы и подготовки, мнение тренеров вратарской линии всегда очень важно для меня, но окончательное решение всегда за мной, – сказал главный тренер «Зенита».

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Семак всегда отличался корректностью и уважением к сопернику.
+21
-9
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хамыч
Ответ Назар Игорь
Семак всегда отличался корректностью и уважением к сопернику.
Конечно всегда , особенно когда таблицы вырезал из газеты...
+14
-8
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gleb_k
Ответ КБ Сергей
Удивительно, что вполне адекватный человек, который может говорить о Спартаке и других соперниках без оскорблений и прочих гадостей, столько лет работает в Зените.
В Зените много людей давно работают и не оскорбляют при этом соперников, в том числе - Спартак.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
onegin2007
А защита вообще не пробиваемая)
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Василий Монксик
Особенно хорошо усилились в защите )))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей48
Ждём 🔥!)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
St.7
Матч будет интересным,ждем.Команды должны показать зрелищный футбол!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
пири
вот эта бесполезная юолтовня Семака никому не интересна, все уже знают что они о исходе матча уже договорились и им счёт уже известен, пиар устраивают ,чушь несёт. скучно читать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SMART789
Ответ Хамыч
Конечно всегда , особенно когда таблицы вырезал из газеты...
вырезанная таблица не может обидеть, он же был рад месту своей команды в первую очередь
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ничего Смешного
Ответ Хамыч
Конечно всегда , особенно когда таблицы вырезал из газеты...
Сейчас начнётся от юзеров: «ну это друго», это был другой Семак
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мудринич
Ответ Хамыч
Конечно всегда , особенно когда таблицы вырезал из газеты...
Это игроцкие приколы, зачем тень на плетень то наводить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша
Ответ КБ Сергей
Удивительно, что вполне адекватный человек, который может говорить о Спартаке и других соперниках без оскорблений и прочих гадостей, столько лет работает в Зените.
он любит унижать на поле 🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zhongler
Ответ КБ Сергей
Удивительно, что вполне адекватный человек, который может говорить о Спартаке и других соперниках без оскорблений и прочих гадостей, столько лет работает в Зените.
потому что адекватный и не говорит гадостей. ответ на поверхности. не надо искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий