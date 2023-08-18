Семак об отставании «Зенита» от «Спартака»: «Ничего критичного и страшного нет, готовимся к ним – очень сложный соперник»
Сергей Семак не считает критичным отставание «Зенита» от «Спартака».
Красно-белые на 2 очка опережают клуб из Санкт-Петербурга после 4 туров Мир РПЛ. 20 августа команды сыграют в Москве.
– Ваши впечатления о «Спартаке» на старте этого сезона. Стал ли он принципиально новым, добавляет ли вам головной боли, что «Зенит» немножко отстает, а раньше было по-другому? Учитывая инциденты с арбитрами, как вам кандидатура Сергея Карасева для этого матча? Тем более «Зенит» недавно подавал какое-то прошение.
– По поводу Карасева – абсолютно нормально. Главное – не кто будет судить, а кто, как будут судить. Матчи между этими командами проходят достаточно эмоционально, и арбитр, конечно, должен контролировать ситуацию на поле.
Что касается встречи с арбитрами, то это решение клуба. Другие клубы пользовались этим правом, мы тоже хотим послушать, какие есть изменения – многие вещи, которые происходят, пока непонятны. Думаю, нам объяснят те нюансы, которые нас интересуют.
Что касается отставания от «Спартака», то ситуации разные были. Мы и в прошлом году не так хорошо стартовали, как хотелось бы. Это футбол, где важен прежде всего результат. Он мог быть другим, но мы потеряли очки в концовках матчей. Ситуация могла быть другой, и на сегодняшний день ничего страшного нет.
Понятно, что мы хотим выигрывать больше и подниматься в турнирной таблице выше. Критичного ничего нет, готовимся к «Спартаку» – очень сложному сопернику.
Думаю, «Спартак», ЦСКА, «Зенит» – те соперники, которые добились наибольших результатов в российской футбольной истории. Матчи с их участием вызывают дополнительный ажиотаж, – сказал главный тренер «Зенита».
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