Семак об отставании «Зенита» от «Спартака»: «Ничего критичного и страшного нет, готовимся к ним – очень сложный соперник»

Сергей Семак не считает критичным отставание «Зенита» от «Спартака».

Красно-белые на 2 очка опережают клуб из Санкт-Петербурга после 4 туров Мир . 20 августа команды сыграют в Москве.

– Ваши впечатления о «Спартаке» на старте этого сезона. Стал ли он принципиально новым, добавляет ли вам головной боли, что «Зенит» немножко отстает, а раньше было по-другому? Учитывая инциденты с арбитрами, как вам кандидатура для этого матча? Тем более «Зенит» недавно подавал какое-то прошение.

– По поводу Карасева – абсолютно нормально. Главное – не кто будет судить, а кто, как будут судить. Матчи между этими командами проходят достаточно эмоционально, и арбитр, конечно, должен контролировать ситуацию на поле.

Что касается встречи с арбитрами, то это решение клуба. Другие клубы пользовались этим правом, мы тоже хотим послушать, какие есть изменения – многие вещи, которые происходят, пока непонятны. Думаю, нам объяснят те нюансы, которые нас интересуют.

Что касается отставания от « », то ситуации разные были. Мы и в прошлом году не так хорошо стартовали, как хотелось бы. Это футбол, где важен прежде всего результат. Он мог быть другим, но мы потеряли очки в концовках матчей. Ситуация могла быть другой, и на сегодняшний день ничего страшного нет.

Понятно, что мы хотим выигрывать больше и подниматься в турнирной таблице выше. Критичного ничего нет, готовимся к «Спартаку» – очень сложному сопернику.

Думаю, «Спартак», , «Зенит» – те соперники, которые добились наибольших результатов в российской футбольной истории. Матчи с их участием вызывают дополнительный ажиотаж, – сказал главный тренер « ».

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