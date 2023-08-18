Семак об отставании «Зенита» от «Спартака»: «Ничего критичного и страшного нет, готовимся к ним – очень сложный соперник»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Футбол

Сергей Семак не считает критичным отставание «Зенита» от «Спартака».

Красно-белые на 2 очка опережают клуб из Санкт-Петербурга после 4 туров Мир РПЛ. 20 августа команды сыграют в Москве.

– Ваши впечатления о «Спартаке» на старте этого сезона. Стал ли он принципиально новым, добавляет ли вам головной боли, что «Зенит» немножко отстает, а раньше было по-другому? Учитывая инциденты с арбитрами, как вам кандидатура Сергея Карасева для этого матча? Тем более «Зенит» недавно подавал какое-то прошение. 

– По поводу Карасева – абсолютно нормально. Главное – не кто будет судить, а кто, как будут судить. Матчи между этими командами проходят достаточно эмоционально, и арбитр, конечно, должен контролировать ситуацию на поле.

Что касается встречи с арбитрами, то это решение клуба. Другие клубы пользовались этим правом, мы тоже хотим послушать, какие есть изменения – многие вещи, которые происходят, пока непонятны. Думаю, нам объяснят те нюансы, которые нас интересуют. 

Что касается отставания от «Спартака», то ситуации разные были. Мы и в прошлом году не так хорошо стартовали, как хотелось бы. Это футбол, где важен прежде всего результат. Он мог быть другим, но мы потеряли очки в концовках матчей. Ситуация могла быть другой, и на сегодняшний день ничего страшного нет.

Понятно, что мы хотим выигрывать больше и подниматься в турнирной таблице выше. Критичного ничего нет, готовимся к «Спартаку» – очень сложному сопернику.

Думаю, «Спартак», ЦСКА, «Зенит» – те соперники, которые добились наибольших результатов в российской футбольной истории. Матчи с их участием вызывают дополнительный ажиотаж, – сказал главный тренер «Зенита».

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

34 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Аксанов
Ну вообще нет повода не доверять Семаку. Это уже не первая перестройка в команде при нём и на выходе каждый сезон 1 место.
+16
-6
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex
Ответ alexus-1990
такие глупые вопросы после четырех туров
От болел чемпионов после 3х туров
+15
-6
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexus-1990
такие глупые вопросы после четырех туров
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Василий Монксик
Зенит на классе против середняка)
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
riverman1980
Между тем трехтуровый чемпион уже на четвертом месте ))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mark Safa
Ответ Спартак сила
зенит не может судья поможет
Матч не начался, а ты уже хнычешь 🤣
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Groznyi2024
От какого отставания?
Зенит опережает спартак на 1 очко после 5 тура
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KOTOV71
Как не пытался корреспондент " развести" Семака набросами " принципиально новым Спартаком", " головной болью" " немножко отстаёт" и " как вам арбитр?" - Семак не " повёлся", и ответил по делу.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Архитектор Мендисабаль
Спасибо, несколько подотстал от жизни.
Пожалуйста. Я сам только в прошлую субботу, причём совершенно случайно, узнал.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Архитектор Мендисабаль
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Это новый логотип Ла Лиги.
Спасибо, несколько подотстал от жизни.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сибирский литовец
Ответ Волк16
Дай Бог!!!
6 лет ждём 😥
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сибирский литовец
Ответ Мукунку хороший
Комментарий удален пользователем
И принес свой чесночок
Старичок-боровичок
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tvoyaocheredbomji
Ответ Василий Монксик
Зенит на классе против середняка)
Это про игру с Ростовом? На классе сравняли
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сибирский литовец
Ответ Александр Александрович
Сергей Богданович ищите работу
Надо показаться Спартаку , но эффектно : 3:1 или 5:2
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Архитектор Мендисабаль
Не по теме. А что это за буковка Ч крутится у Вас возле ника? Ещё такие попадались недавно вроде.
Это новый логотип Ла Лиги.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Архитектор Мендисабаль
Ответ alexus-1990
такие глупые вопросы после четырех туров
Не по теме. А что это за буковка Ч крутится у Вас возле ника? Ещё такие попадались недавно вроде.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
riverman1980
Ответ Никита Аксанов
Ну вообще нет повода не доверять Семаку. Это уже не первая перестройка в команде при нём и на выходе каждый сезон 1 место.
Поводы есть и много. До этого Семаку всегда привозили игроков, которые были сильнее предыдущих. Сейчас первый раз произошло качественное ослабление состава. Без Вендела игра просто развалилась. Хорошо, что его удалось сохранить.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Жарковский
Богданович сказал всё по делу, начало сезона ещё не о чём не говорит, те кто сейчас лидирует вряд-ли смогут двигаться дальше без потерь очков. Успехов и удачи Зениту!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tvoyaocheredbomji
Главное – не кто будет судить, а кто (с)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктор Иваненко
Богданыч, жопа приближается со скоростью сверхзвукового истребителя. Мальчишки не всегда вывозят. Поэтому учись ловить мышей.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мукунку хороший
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дед Щукарь порожняк не гонит
Хех! Третий вариант таблицы вижу. РПЛ, РФС и Sports. У всех разная. 😁
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий