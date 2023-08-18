Мантуан о «Спартаке»: «Зенит» готов поехать в Москву и вернуться с божьей помощью с победой. Эта игра отличается от всех остальных»

Густаво Мантуан заявил о готовности «Зенита» обыграть «Спартак» на выезде.

Красно-белые на 2 очка опережают клуб из Санкт-Петербурга после 4 туров Мир . 20 августа команды сыграют в Москве.

– Для болельщиков матчи со «Спартаком» – главное событие сезона, что-то невероятное. Говорят, что можно проиграть кому-угодно, но только не « ». За время пребывания в «Зените» вы успели понять, насколько такие игры важны?

– Конечно, мы понимаем, что эта игра отличается от всех остальных и по уровню соперничества, и по исторической значимости. Но мы очень сконцентрированы и готовы на все 100%, чтобы поехать в Москву и вернуться с божьей помощью с победой.



– Матч будет очень эмоциональным и напряженным. Для вас лично как будет выглядеть моральная подготовка: желательно выйти спокойным с холодной головой или на такие матчи лучше выходить на адреналине?

– Нет, мы полностью настроены на то, чтобы в первую очередь играть в футбол. Отмести все эмоции. Понятно, без них не обойдется, матч наверняка будет достаточно эмоциональным, но наша задача – сыграть в футбол, показать свою лучшую игру и победить.



– В прошлом сезоне у вас один полный матч за «Зенит». Есть желание превзойти это достижение? Что для этого нужно улучшить? В соцсетях есть фото, где вы с Клаудиньо катались на катере по акваториям Петербурга. Что это была за прогулка и не случилось ли что-то неожиданного в ней?

– Это абсолютно естественная история, я пришел в том году, когда команда была сыграна. Я получал столько времени, сколько получал, старался воспользоваться им на максимум, помочь команде наилучшим образом. Надеюсь, мне это удалось.

Сейчас я получаю больше игрового времени и планирую точно также отдавать все силы на поле, чтобы побеждать и завоевывать трофеи. Моя задача – показывать свой лучший футбол, я буду стараться это делать.



Что касается второго вопроса, мы воспользовались шансом чуть-чуть лучше узнать Петербург, невероятно красивый город, где очень много воды, и мы отправились на небольшую прогулку, чтобы немного отключиться от футбола.

Нам это удалось, восстановили силы, освежили голову и теперь полностью готовы к тому, чтобы хорошо поработать и отправиться на матч со «Спартаком», – сказал бразильский вингер « ».

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