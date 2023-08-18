Мантуан о «Спартаке»: «Зенит» готов поехать в Москву и вернуться с божьей помощью с победой. Эта игра отличается от всех остальных»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Клаудиньо Густаво Мантуан Футбол

Густаво Мантуан заявил о готовности «Зенита» обыграть «Спартак» на выезде.

Красно-белые на 2 очка опережают клуб из Санкт-Петербурга после 4 туров Мир РПЛ. 20 августа команды сыграют в Москве.

– Для болельщиков матчи со «Спартаком» – главное событие сезона, что-то невероятное. Говорят, что можно проиграть кому-угодно, но только не «Спартаку». За время пребывания в «Зените» вы успели понять, насколько такие игры важны? 

– Конечно, мы понимаем, что эта игра отличается от всех остальных и по уровню соперничества, и по исторической значимости. Но мы очень сконцентрированы и готовы на все 100%, чтобы поехать в Москву и вернуться с божьей помощью с победой.  

– Матч будет очень эмоциональным и напряженным. Для вас лично как будет выглядеть моральная подготовка: желательно выйти спокойным с холодной головой или на такие матчи лучше выходить на адреналине? 

– Нет, мы полностью настроены на то, чтобы в первую очередь играть в футбол. Отмести все эмоции. Понятно, без них не обойдется, матч наверняка будет достаточно эмоциональным, но наша задача – сыграть в футбол, показать свою лучшую игру и победить.  

– В прошлом сезоне у вас один полный матч за «Зенит». Есть желание превзойти это достижение? Что для этого нужно улучшить? В соцсетях есть фото, где вы с Клаудиньо катались на катере по акваториям Петербурга. Что это была за прогулка и не случилось ли что-то неожиданного в ней? 

– Это абсолютно естественная история, я пришел в том году, когда команда была сыграна. Я получал столько времени, сколько получал, старался воспользоваться им на максимум, помочь команде наилучшим образом. Надеюсь, мне это удалось.

Сейчас я получаю больше игрового времени и планирую точно также отдавать все силы на поле, чтобы побеждать и завоевывать трофеи. Моя задача – показывать свой лучший футбол, я буду стараться это делать. 

Что касается второго вопроса, мы воспользовались шансом чуть-чуть лучше узнать Петербург, невероятно красивый город, где очень много воды, и мы отправились на небольшую прогулку, чтобы немного отключиться от футбола.

Нам это удалось, восстановили силы, освежили голову и теперь полностью готовы к тому, чтобы хорошо поработать и отправиться на матч со «Спартаком», – сказал бразильский вингер «Зенита».

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

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25 комментариев

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IceBear27
Ответ Красная стрела
И заметьте, о принципиальности и особенности игры, говорят в основном зенитовцы😁
А 25 тысяч реализованных билетов на открывашку на воскресный матч наверное говорят о том, что матчи с Балтикой и Зенитом имеют одинаковую принципиальность :)
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Evincive
Бог не Тимошка, видит понемножку.
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Виктор
Для болельщика нет никакой разницы, Спартак это или Факел. Важен результат матча, набранные очки и итоговое место в таблице.
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Александр Жердин
Хотелось бы увидеть матч где арбитр руководствуется правилами, а не понятиями, где не путают грязную игру с силовой.Посмотрим, а победы пожелаю Зениту.
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КИРИЛЛ УСТИНОВ
Ответ Спартак сила
вазелин не забудь взять
Окей, раз вы весь вазелин в Москве израсходовали перед Уралом, так и быть, прихватим для вас 🤗
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Руслан Платонов
Ответ Владимир Дмитриев
административный ресурс+ судья, и это называется, божья помощь!
матч еще начался, а вы уже соломку стелите и начинаете плакать о судействе
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тралмейстер
Ун пебло, унита - Зенита победито! - кричалка 80-х актуальна и сейчас.
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Trash Talking
"Если Бог с нами, то кто же против нас?"
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Никита Аксанов
Надеюсь, будет открытый футбол с минимумом возни в центре поля.
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Arman FCSM
Ответ Виктор
Для болельщика нет никакой разницы, Спартак это или Факел. Важен результат матча, набранные очки и итоговое место в таблице.
Особенно для болельщиков, ога. Я тебе, конечно, верю ©
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sanek_rabona
Ответ Виктор
Для болельщика нет никакой разницы, Спартак это или Факел. Важен результат матча, набранные очки и итоговое место в таблице.
главное чтобы леша мельник рад был, болельщики вторичны
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Shinco
Ответ Спартак сила
вазелин не забудь взять
только если для 🐷👌
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unreality
Ответ Александр Жердин
Хотелось бы увидеть матч где арбитр руководствуется правилами, а не понятиями, где не путают грязную игру с силовой.Посмотрим, а победы пожелаю Зениту.
Хз, Карась такие матчи нередко проваливает. К сожалению, жду от него спорных и ошибочных решений.
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