«Спартак» должен крупно обыгрывать «Зенит». Ковач о матче в Москве

Теги Спартак Зенит Радослав Ковач премьер-лига Россия Футбол

Радослав Ковач верит в крупную победу «Спартака» над «Зенитом».

«Я видел, что «Спартак» хорошо начал сезон и идет в лидерах чемпионата, а у «Зенита» есть проблемы.

Думаю, «Спартак» должен крупно обыгрывать «Зенит». По крайней мере, мне бы этого хотелось», – сказал экс-защитник «Спартака».

Красно-белые на 2 очка опережают клуб из Санкт-Петербурга после 4 туров Мир РПЛ. 20 августа команды сыграют в Москве.

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40 комментариев

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Григорий Геник
Помню этого гениального ЦЗ по «золотым» матчам против ЦСКА. Что с ним только не вытворял Вагнер Лав)
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Архитектор Мендисабаль
Спартак должен только Шамилю Газизову. И то не платит...
+28
-6
+22
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Kinelon
Ответ St.7
Комментарий удален пользователем
Главное чтоб без скандалов и судейских ошибок. С удовольствием посмотрю матч и пусть победит сильнейший💪
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Aleksey Yashin
Должен крупно обыгрывать?
Борща навернул видимо, несколько крупных тарелок
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ivannumber1
Защита у Спартака слабовата. Причём дело и в структуре и в персоналиях.

Джикия и Литвинов на месте ЦЗ это просто выстрел по себе в упор. Более бездарной игры на этой позиции я не видел со времен Инсаурральде в Спартаке. Аж глаз задергался как это вспоминаю.
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Егор Крид58
Ответ Григорий Геник
Помню этого гениального ЦЗ по «золотым» матчам против ЦСКА. Что с ним только не вытворял Вагнер Лав)
а помните как он фанату подкат сделал 🤣
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Бычара не краснодарский
Ответ Зелёный гопник
Спартак никому ничего не должен 😂
Газизов с тобой не согласен
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Иван Егурнов
Ну хотя бы один гол я думаю Спартак забьёт точно. Но в разгромную победу не верю ни с одной стороны
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тралмейстер
Ежедневный приём борща привёл к непоправимым последствиям, увы.
+5
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Zenith forever
Похоже спартаковцы всю Европу прошерстили, но в итоге нашли таки одного глупца.
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Александр Денисов
Прям обязан, хорошо накинул)
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Александр Чижов
Радослав че курнул поделись.
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Groznyi2024
Спртак отрицательно разгромит Зенит
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Cst Cap
А вы его тоже купили что-ли? 43 годика. Поиздержался поди?
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Сергей Жарковский
Откуда появилась глупость сказанная этим перцем?
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ЖУЛИК
По факту 3:1 см проиграет
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vladosthebest
Ответ St.7
Комментарий удален пользователем
Команды из разных городов-какое к черту дерби?
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Max Silitsky
этот экс-защитник по привычке защищает "народную",но прекрасно понимает,что даже с "проблемами",состав Зенита объективно сильнее и лучше укомплектован в отличии от его бывшей команды.
такие заявления-просто для прессы и не более.
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5hxrb7mywu
А что с чешского языка проигрывать это обыгрывать ?
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градус ненависти
;))))))))))))))))))))
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Enerdgizer
7-1 точно не будет)
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Дмитрий Никифоров
Ответ tankist231
А допустим 5-4 это крупно?
он говорит про крупную победу, а не про количество забитых мячей)
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Bashibuzuck
Ну этого то точно не будет😉
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Олег Сагайдачный
Чехам нельзя хорошо думать про Россию. Наказуемо для них. Вот он и ляпнул под камеру пакасть.
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Иван Шуткин
Шта?) Если и выиграет, только в один мяч и в борьбе.
Во - первых Спартак точно пропустит, даже от мёртвого Зенита, а значит надо забивать два, а задача сложная.
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