«Спартак» должен крупно обыгрывать «Зенит». Ковач о матче в Москве
Радослав Ковач верит в крупную победу «Спартака» над «Зенитом».
«Я видел, что «Спартак» хорошо начал сезон и идет в лидерах чемпионата, а у «Зенита» есть проблемы.
Думаю, «Спартак» должен крупно обыгрывать «Зенит». По крайней мере, мне бы этого хотелось», – сказал экс-защитник «Спартака».
Красно-белые на 2 очка опережают клуб из Санкт-Петербурга после 4 туров Мир РПЛ. 20 августа команды сыграют в Москве.
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Борща навернул видимо, несколько крупных тарелок
Джикия и Литвинов на месте ЦЗ это просто выстрел по себе в упор. Более бездарной игры на этой позиции я не видел со времен Инсаурральде в Спартаке. Аж глаз задергался как это вспоминаю.
такие заявления-просто для прессы и не более.
Во - первых Спартак точно пропустит, даже от мёртвого Зенита, а значит надо забивать два, а задача сложная.