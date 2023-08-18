«Спартак» должен крупно обыгрывать «Зенит». Ковач о матче в Москве

Радослав Ковач верит в крупную победу «Спартака» над «Зенитом».

«Я видел, что «Спартак» хорошо начал сезон и идет в лидерах чемпионата, а у « » есть проблемы.

Думаю, « » должен крупно обыгрывать «Зенит». По крайней мере, мне бы этого хотелось», – сказал экс-защитник «Спартака».

Красно-белые на 2 очка опережают клуб из Санкт-Петербурга после 4 туров Мир . 20 августа команды сыграют в Москве.

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