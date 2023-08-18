Родригао и Мостовой не сыграют со «Спартаком», участие Чистякова – под вопросом

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия травмы Дмитрий Чистяков Андрей Мостовой Родригао Дмитрий Васильев 2004 Футбол

Два игрока «Зенита» не сыграют со «Спартаком», участие еще одного – под вопросом.

– Есть ли игроки, которые не смогут принять участие в матче или пока под вопросом? Каково состояние команды?

– С травмированными ситуация глобально не изменилась: Родригао продолжает восстановление, Андрей Мостовой тоже восстанавливается, динамика хорошая.

Дима Чистяков под вопросом, но пока не готов тренироваться в общей группе. На сегодняшний день все остальные готовятся. 

– В этом сезоне за основной состав «Зенита» дебютировал 19-летний воспитанник Академии Дмитрий Васильев, достаточно неплохое впечатление производит. Какое мнение у вас сложилось об этом игроке за время его активного пребывания в главной команде? Есть ли у него реальные перспективы стать игроком основного состава в этом сезоне, если, предположим, уйдет Вендел, и какова вероятность, что мы увидим Васильева с первых минут в матче со «Спартаком»?

– Что касается моего отношения, то вы видите, что он заслужил своей работой то игровое время, которое он получает. Дальше все в его силах, для молодых игроков присуща нестабильность. Мы работаем над тем, чтобы стабильность у Васильева присутствовала всегда. Он работает, смотрится неплохо, поэтому играет.

Насколько много он будет играть – зависит от него и уровня той игры, которую будет показывать. Выйдет или нет, будем принимать решение, смотреть, как он выглядит на тренировках, как мы будем играть, и примем решение непосредственно перед матчем, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Красно-белые на 2 очка опережают клуб из Санкт-Петербурга после 4 туров Мир РПЛ. 20 августа команды сыграют в Москве.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

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22 комментария

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Архитектор Мендисабаль
Ответ Александр Денисов
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Игра ещё только послезавтра, а у вас уже соломы настелено воз и маленькая тележка!
+9
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Сибирский литовец
И все в защите, хоть Барриос вернётся .
Без них с Венделом никуда
+9
-3
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art.shu05@gmail.com
Ответ Андрей Фоминых
скорее алип-эракович. ренан с динамой 2 привёз.
Ренан хорош в продвижении мячя. Семак его не посадит на лавку, учитывая, что Алип ещё косячнее.
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Filipp Gorski
Ответ art.shu05@gmail.com
Значит связка Ренан, Эракович
Ренан Эракович Караваев
Уверен Семак сыграет 5-3-2 или 5-2-3
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Tom_York
Ответ Enerdgizer
сразу готовят отмазки в случае проигрыша? типа состав не оптимальный?)
Кто готовить? Есть просто факт того, 3 игрока не сыграют и все.
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Давид Agabekyan
Ответ Андрей Фоминых
скорее алип-эракович. ренан с динамой 2 привёз.
И вышел против Факела в старте. Даже привозной Ренан лучше Алипа
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art.shu05@gmail.com
Значит связка Ренан, Эракович
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brodovan
Ответ Groznyi2024
Эх, провоцировать некому будет. Хотя, постойте
Есть кому, Соболев-то сыграет.
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Fomin525
Ответ art.shu05@gmail.com
Значит связка Ренан, Эракович
будет 3 центральных
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Фантом
Ответ Матвей Суицидин
До Васильева из молодых в основе разве что Прохин выходил. Конечно, удивительное доверие от Семака
Одоевский? Мусаев? Круговой?

Нормально у Семака все с молодежью. Просто уровень состава требует сильных игроков, а их в больших количествах никакая академия производить не может. Если появляется - он играет достаточно регулярно.
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Александр Денисов
Ответ Max Silitsky
подслушивал? ;)
Диктовал
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Max Silitsky
Ответ Александр Денисов
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подслушивал? ;)
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Caerly
Ответ Filipp Gorski
Ренан Эракович Караваев Уверен Семак сыграет 5-3-2 или 5-2-3
3-5-2, не надо путать схемы
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ТрактоПоктер
Ответ samarskij-kuzmich
Значит связка Медведев-Миллер
Опять ноешь ....
который тур вы все плачет, а судьи только против Зенита ошибаются....
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Кирилл Демченко
Ответ Андрей Фоминых
скорее алип-эракович. ренан с динамой 2 привёз.
а Алип типо ок ничего не привозил?! всегда доигрывал моменты до конца?
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Андрей Фоминых
Ответ art.shu05@gmail.com
Значит связка Ренан, Эракович
скорее алип-эракович. ренан с динамой 2 привёз.
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Матвей Суицидин
До Васильева из молодых в основе разве что Прохин выходил. Конечно, удивительное доверие от Семака
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Александр Денисов
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