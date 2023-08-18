Родригао и Мостовой не сыграют со «Спартаком», участие Чистякова – под вопросом
Два игрока «Зенита» не сыграют со «Спартаком», участие еще одного – под вопросом.
– Есть ли игроки, которые не смогут принять участие в матче или пока под вопросом? Каково состояние команды?
– С травмированными ситуация глобально не изменилась: Родригао продолжает восстановление, Андрей Мостовой тоже восстанавливается, динамика хорошая.
Дима Чистяков под вопросом, но пока не готов тренироваться в общей группе. На сегодняшний день все остальные готовятся.
– В этом сезоне за основной состав «Зенита» дебютировал 19-летний воспитанник Академии Дмитрий Васильев, достаточно неплохое впечатление производит. Какое мнение у вас сложилось об этом игроке за время его активного пребывания в главной команде? Есть ли у него реальные перспективы стать игроком основного состава в этом сезоне, если, предположим, уйдет Вендел, и какова вероятность, что мы увидим Васильева с первых минут в матче со «Спартаком»?
– Что касается моего отношения, то вы видите, что он заслужил своей работой то игровое время, которое он получает. Дальше все в его силах, для молодых игроков присуща нестабильность. Мы работаем над тем, чтобы стабильность у Васильева присутствовала всегда. Он работает, смотрится неплохо, поэтому играет.
Насколько много он будет играть – зависит от него и уровня той игры, которую будет показывать. Выйдет или нет, будем принимать решение, смотреть, как он выглядит на тренировках, как мы будем играть, и примем решение непосредственно перед матчем, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Красно-белые на 2 очка опережают клуб из Санкт-Петербурга после 4 туров Мир РПЛ. 20 августа команды сыграют в Москве.
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Без них с Венделом никуда
Уверен Семак сыграет 5-3-2 или 5-2-3
Нормально у Семака все с молодежью. Просто уровень состава требует сильных игроков, а их в больших количествах никакая академия производить не может. Если появляется - он играет достаточно регулярно.
который тур вы все плачет, а судьи только против Зенита ошибаются....