Асхабадзе о «Зените»: «Поздравляю без всякого сарказма, чемпиону этот матч дался нелегко. «Факелу» включаться надо с первой минуты, а не с 46-й»

«Факел» на выезде уступил «Зениту» со счетом 0:2. В концовке матча мяч в штрафной «Зенита» попал в руку защитнику петербуржцев Страхине Эраковичу. Арбитр Павел после просмотра видеоповтора не назначил пенальти и зафиксировал фол « » в атаке в предыдущем эпизоде – Максим Максимов сфолил на хавбеке «Зенита» Дмитрии Васильеве.

– не без доли сарказма поздравил « » с хорошей и красивой победой.

– То, как провели первый тайм: «Факел» наиграл на то, на что в итоге и наиграл. Я без всякого сарказма поздравляю «Зенит». Чемпиону этот матч дался нелегко. Мы доставили «Зениту» очень много проблем. Но говорить о том, что мы были достойны ничьей, можно было бы, если бы всю встречу провели качественно, а не только отдельные эпизоды или таймы.

– Но разве реально провести все 90 минут на достойном уровне против «Зенита»? Как можно сравнивать составы ваших команд?!

– Не соглашусь! Мы все профессионалы. Команда должна реагировать на определенные вещи правильно. Если соперник позволял нам играть так, как мы действовали во втором тайме – а я не видел разницы между «Зенитом» в первой и во второй половине встречи – то мы должны этим пользоваться. А если этим не пользуемся, а постоянно чего-то опасаемся, то у нас будут проблемы.

– 4 матча в чемпионате, 0 очков... Не убьют ли такие результаты «Факел» психологически?

– Это опять же вопрос к профессионализму игроков, клуба, тренерского штаба. Приложим все усилия, чтобы команда не оказалась в психологической яме. Все мы обязаны сделать так, чтобы команда включалась в игру с первой минуты, а не с 46-й! – сказал .

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