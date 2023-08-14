Орлов о судействе Шадыханова в матче «Зенита»: «Решения принимались неуверенно, в моменте с пенальти ВАР подсказал. Клаудиньо получил в кадык, а игроку «Факела» даже желтую не дали»

Геннадий Орлов недоволен судейством Павла Шадыханова в матче «Зенит» – «Факел».

Матч 4-го тура Мир завершился победой « » со счетом 2:0.

«Много сейчас говорят о судействе этого матча. Не хочется вдаваться в подробности, но Шадыханов как-то неуверенно принимал решения. Возьмите тот же момент с неназначенным пенальти. Ему же ВАР помог разобраться, что был фол со стороны игрока « ». Хотя Шадыханов вроде находился рядом с эпизодом, но ему пришлось подсказывать...

Конечно, игрокам «Факела» не хватает мастерства. Они берут свое настроем, самоотдачей. Но иногда просто-напросто перегибают палку, врезаются в ноги. Отсюда все эти грубости в отношении зенитовских бразильцев. Считаю, судье надо было пресекать подобное поведение желтыми карточками.

Клаудиньо вчера недоумевал. Ему доставалось. В принципе, его провоцируют с первой минуты во многих матчах. Такая тактика соперников... Хотят его вывести из себя. Он заводится. Но его задача – отвечать на грубость забитыми мячами. Ну и судьям надо быть внимательнее.

Клаудиньо вчера получил в кадык, лежал, корчился от боли... А игроку «Факела» даже желтой не показали! Ну как можно было не разобраться в эпизоде? Клаудиньо придется непросто в предстоящем матче со «Спартаком». Красно-белые сыграют против него плотно и даже жестко. Посмотрим, выдержит ли он этот экзамен. На ведущих игроков всегда идет охота.

Болельщики в комментариях пишут, что судьи тащат «Зенит»? Хм. Про кадык Клаудиньо я вам уже сказал. На днях на сайте РФС опубликовали решения ЭСК по матчу с «Динамо». Эксперты сошлись во мнении, что в начале второго тайма хавбеку бело-голубых Макарову нужно было показывать вторую желтую. Я, кстати, об этом вам сказал сразу после игры. Но он остался на поле. В итоге Барриоса удалили, а динамовца – нет», – сказал .

«Зенит» хочет равного отношения от арбитров. Мы получаем по ногам – судья не показывает карточки, а Сантос тут же получил предупреждение». Клаудиньо о судействе Шадыханова

Евсеев о судействе матча с «Зенитом»: «Что говорить об игре, если концовка все смазала. Не знаю, как люди принимают решения – на усмотрение в какую сторону?»

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