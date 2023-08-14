Орлов о судействе Шадыханова в матче «Зенита»: «Решения принимались неуверенно, в моменте с пенальти ВАР подсказал. Клаудиньо получил в кадык, а игроку «Факела» даже желтую не дали»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Геннадий Орлов Факел Павел Шадыханов видеоповторы Клаудиньо Спорт-Экспресс Футбол

Геннадий Орлов недоволен судейством Павла Шадыханова в матче «Зенит» – «Факел».

Матч 4-го тура Мир РПЛ завершился победой «Зенита» со счетом 2:0.

«Много сейчас говорят о судействе этого матча. Не хочется вдаваться в подробности, но Шадыханов как-то неуверенно принимал решения. Возьмите тот же момент с неназначенным пенальти. Ему же ВАР помог разобраться, что был фол со стороны игрока «Факела». Хотя Шадыханов вроде находился рядом с эпизодом, но ему пришлось подсказывать...

Конечно, игрокам «Факела» не хватает мастерства. Они берут свое настроем, самоотдачей. Но иногда просто-напросто перегибают палку, врезаются в ноги. Отсюда все эти грубости в отношении зенитовских бразильцев. Считаю, судье надо было пресекать подобное поведение желтыми карточками.

Клаудиньо вчера недоумевал. Ему доставалось. В принципе, его провоцируют с первой минуты во многих матчах. Такая тактика соперников... Хотят его вывести из себя. Он заводится. Но его задача – отвечать на грубость забитыми мячами. Ну и судьям надо быть внимательнее.

Клаудиньо вчера получил в кадык, лежал, корчился от боли... А игроку «Факела» даже желтой не показали! Ну как можно было не разобраться в эпизоде? Клаудиньо придется непросто в предстоящем матче со «Спартаком». Красно-белые сыграют против него плотно и даже жестко. Посмотрим, выдержит ли он этот экзамен. На ведущих игроков всегда идет охота.

Болельщики в комментариях пишут, что судьи тащат «Зенит»? Хм. Про кадык Клаудиньо я вам уже сказал. На днях на сайте РФС опубликовали решения ЭСК по матчу с «Динамо». Эксперты сошлись во мнении, что в начале второго тайма хавбеку бело-голубых Макарову нужно было показывать вторую желтую. Я, кстати, об этом вам сказал сразу после игры. Но он остался на поле. В итоге Барриоса удалили, а динамовца – нет», – сказал Орлов.

«Зенит» хочет равного отношения от арбитров. Мы получаем по ногам – судья не показывает карточки, а Сантос тут же получил предупреждение». Клаудиньо о судействе Шадыханова

Евсеев о судействе матча с «Зенитом»: «Что говорить об игре, если концовка все смазала. Не знаю, как люди принимают решения – на усмотрение в какую сторону?»

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex
Клаудиньо вообще в последних матчах бьют не стесняясь. Судьи молчат. Мукунку Промеса пальцем в спину ткнули - жёлтая.
+43
-26
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
unreality
Ответ Alex
Клаудиньо вообще в последних матчах бьют не стесняясь. Судьи молчат. Мукунку Промеса пальцем в спину ткнули - жёлтая.
Не, бывает что у судей высокая планка борьбы (что зачастую приводит к потасовкам и т.д.). Но уже который матч бразильцев по ногам лупят - ничего. А зенитовцам за меньшее дают желтые.
Вот вчера в одном моменте, буквально за десять секунд: сперва Клаудиньон свалили, потом Венделу по двум ногам сразу зарядили. Штрафной, без желтых, хотя оба фола были на желтую.
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давид Agabekyan
Что значит жёлтую не дали? По мнению великолепного арбитра это даже не фол. По мнению эксперта на вар видимо тоже. Админресурс во всей его красе
+13
-6
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mapku3
Неуверенно? Скорее как раз уверенно закрывались глаза на фолы против игроков "Зенита". Про Клаудиньо молчу, но особенно порадовали "нарушения" Ерохина за чистый подкат и момент, когда игрок "Факела" бьёт его ногой по бедру, падает и Шадыханов фиксирует нарушение со стороны Ерохи! Хорошо хоть горчичник не показал!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FETISH
Выгнать из судейства этого ротозея Павлушу. Игра чудом не переросла в потасовку.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
korablev
В матче Зенит - Факел много чего вопиющего было. А неназначенный пенальти на 43-й минуте в ворота Факела? Клаудиньо пробил по воротам, но после этого в него сзади двумя ногами въехал защитник!
МатчТВ весь прошлый сезон нам рассказывало, что фол на сопернике после удара по воротам, это все равно фол. И его надо фиксировать, игрока бить нельзя.
Так вчера и во время репортажа, и в «После футбола» и в студии «Матч-Премьер» об этом эпизоде ни слова!
Ну, и хамство в отношении Клаудиньо арбитр должен пресекать. Нельзя, чтобы по ногам лупили безнаказанно. Это не планка борьбы, это против правил.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давид Agabekyan
Ответ Vladvenk
Там потом чай все решает. А пить сельдерей – ну, такое.
Что за набор несвязанных слов
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Циник Петербургский
Ответ alexmixer9
На счёт топ клуба согласен, эх санкции жалко, так бы с Брюгге Сельдереич мог ничейку зацепить бы
А вот отлетать от супер-топ-клубов, типа Санкт-Галлен, это другое ;)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hong Kil
Дауж, человек приехал в Россия, крутил педали на доставке, а потом бах и арбитр!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Василий Монксов
Ответ Alex
Клаудиньо вообще в последних матчах бьют не стесняясь. Судьи молчат. Мукунку Промеса пальцем в спину ткнули - жёлтая.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гусеконь
тогда что надо было делать с игроками Сочи, которые вчера рубили только так?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
larissa
Ответ Давид Agabekyan
Что значит жёлтую не дали? По мнению великолепного арбитра это даже не фол. По мнению эксперта на вар видимо тоже. Админресурс во всей его красе
Как любит говорить ГСО : "Судья не свистнул - значит, нарушения не было."
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vladvenk
Ответ Василий Монксов
Зенит будут убивать весь сезон в плане судейства,Москвичи после постоянных унижений включили админресурс на полную,Зенит главный раздражитель в России для всех потому что это единственный Русский топ клуб сейчас .
С семью топ-защитниками в старте.
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexmixer9
Ответ Василий Монксов
Зенит будут убивать весь сезон в плане судейства,Москвичи после постоянных унижений включили админресурс на полную,Зенит главный раздражитель в России для всех потому что это единственный Русский топ клуб сейчас .
На счёт топ клуба согласен, эх санкции жалко, так бы с Брюгге Сельдереич мог ничейку зацепить бы
+10
-10
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FETISH
Ответ .ru
болелы гегемота о судействе... так и до заговора договориться можно
Без вбросов, четко по отвратительному судейству. Я думаю - это днищенский судейка.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
.ru
Ответ FETISH
Без вбросов, четко по отвратительному судейству. Я думаю - это днищенский судейка.
я думаю он такой не один...
просто тема судейства достойна разве что одного-двух комментариев от юзеров во время и через день после тура... не более
а журналисты дело иное... некоторые кроме судейских косяков уже ничего другого в игре и не видят... и щедро делятся этим своим видением с аудиторией
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sever69
Ответ Bazelle
Почему опросы проводят среди жителей Питера, естественно они педалируют непогрешимость клуба Зенит. Осталось у Миллера взять интервью))) Опросите жителей и футболистов Воронежа , как они относятся к вчерашнему судейскому беспределу.
надо не опросы устраивать, а читать правила. или ты предлагаешь во время матча голосование болельщиков устраивать вместо судейства?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий