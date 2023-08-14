Орлов о судействе Шадыханова в матче «Зенита»: «Решения принимались неуверенно, в моменте с пенальти ВАР подсказал. Клаудиньо получил в кадык, а игроку «Факела» даже желтую не дали»
Геннадий Орлов недоволен судейством Павла Шадыханова в матче «Зенит» – «Факел».
Матч 4-го тура Мир РПЛ завершился победой «Зенита» со счетом 2:0.
«Много сейчас говорят о судействе этого матча. Не хочется вдаваться в подробности, но Шадыханов как-то неуверенно принимал решения. Возьмите тот же момент с неназначенным пенальти. Ему же ВАР помог разобраться, что был фол со стороны игрока «Факела». Хотя Шадыханов вроде находился рядом с эпизодом, но ему пришлось подсказывать...
Конечно, игрокам «Факела» не хватает мастерства. Они берут свое настроем, самоотдачей. Но иногда просто-напросто перегибают палку, врезаются в ноги. Отсюда все эти грубости в отношении зенитовских бразильцев. Считаю, судье надо было пресекать подобное поведение желтыми карточками.
Клаудиньо вчера недоумевал. Ему доставалось. В принципе, его провоцируют с первой минуты во многих матчах. Такая тактика соперников... Хотят его вывести из себя. Он заводится. Но его задача – отвечать на грубость забитыми мячами. Ну и судьям надо быть внимательнее.
Клаудиньо вчера получил в кадык, лежал, корчился от боли... А игроку «Факела» даже желтой не показали! Ну как можно было не разобраться в эпизоде? Клаудиньо придется непросто в предстоящем матче со «Спартаком». Красно-белые сыграют против него плотно и даже жестко. Посмотрим, выдержит ли он этот экзамен. На ведущих игроков всегда идет охота.
Болельщики в комментариях пишут, что судьи тащат «Зенит»? Хм. Про кадык Клаудиньо я вам уже сказал. На днях на сайте РФС опубликовали решения ЭСК по матчу с «Динамо». Эксперты сошлись во мнении, что в начале второго тайма хавбеку бело-голубых Макарову нужно было показывать вторую желтую. Я, кстати, об этом вам сказал сразу после игры. Но он остался на поле. В итоге Барриоса удалили, а динамовца – нет», – сказал Орлов.
«Зенит» хочет равного отношения от арбитров. Мы получаем по ногам – судья не показывает карточки, а Сантос тут же получил предупреждение». Клаудиньо о судействе Шадыханова
Евсеев о судействе матча с «Зенитом»: «Что говорить об игре, если концовка все смазала. Не знаю, как люди принимают решения – на усмотрение в какую сторону?»
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Вот вчера в одном моменте, буквально за десять секунд: сперва Клаудиньон свалили, потом Венделу по двум ногам сразу зарядили. Штрафной, без желтых, хотя оба фола были на желтую.
МатчТВ весь прошлый сезон нам рассказывало, что фол на сопернике после удара по воротам, это все равно фол. И его надо фиксировать, игрока бить нельзя.
Так вчера и во время репортажа, и в «После футбола» и в студии «Матч-Премьер» об этом эпизоде ни слова!
Ну, и хамство в отношении Клаудиньо арбитр должен пресекать. Нельзя, чтобы по ногам лупили безнаказанно. Это не планка борьбы, это против правил.
просто тема судейства достойна разве что одного-двух комментариев от юзеров во время и через день после тура... не более
а журналисты дело иное... некоторые кроме судейских косяков уже ничего другого в игре и не видят... и щедро делятся этим своим видением с аудиторией