«Челси» за 28 млн фунтов и бонусы продает 18-летнего защитника Холла в «Ньюкасл». У него 12 матчей на взрослом уровне
«Челси» договорился с «Ньюкаслом» о трансфере защитника Льюиса Холла.
Как пишет The Telegraph, лондонский клуб получит за 18-летнего левого защитника, у которого всего 12 матчей за первую команду, 28 млн фунтов и бонусы.
Отмечается, что несколько недель назад «Челси» согласовал с Холлом новый контракт по схеме «6+1» и выразил готовность отдать его в аренду клубу из АПЛ, но потом посчитал предложение «Ньюкасла» слишком выгодным для того, чтобы от него отказываться.
В «Челси» высокая конкуренция на позиции левого защитника – там играют Бен Чилуэлл, Марк Кукурелья и выпускник академии Иан Матсен.
Статистику 18-летнего Холла, которого привлекали в молодежные сборные Англии всех возрастов, можно изучить здесь.
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Только за последние 3 дня 50+ миллионов фунтов получили за Ливраменто и Холла.
Это Кобхэм, детка.
Они с потолка берут их?
Зато кукурелью оставляют, молодцы
Парень интересный, но ничего выдающегося не показал во взрослом футболе, конкуренция - без шансов, и тут такое предложение.
Но Холлу удачи, конечно.
Что по качеству?
Льюису удачи в новом клубе. Зазвездит - выкупим обратно.
У Боэли и Ко бабла валом)
Парню удачи.
На мой взгляд, он уже сильнее Кукурельи.
Понятно, что т.к. он воспитанник, с него больше профита для отчетности можно получить, чем с «неамортизированного» Кукурельи, но все же.
Вырастет в очень хорошего игрока.
Удачи в клубе, болельщиком которого он является!
p.s. с учетом того, что еще 2 недели назад было практически HWG от Романо, относительно его аренды в КП, видимо, лишние 25 млн, уплаченные за Кайседо, повлияли на решение отказаться от аренды в пользу полноценного трансфера в Ньюкасл
2. Из клуба АПЛ в клуб АПЛ
Вот так и образуются такие стоимости