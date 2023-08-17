«Челси» за 28 млн фунтов и бонусы продает 18-летнего защитника Холла в «Ньюкасл». У него 12 матчей на взрослом уровне

Теги Челси Ньюкасл премьер-лига Англия возможные трансферы деньги Льюис Холл Футбол

«Челси» договорился с «Ньюкаслом» о трансфере защитника Льюиса Холла.

Как пишет The Telegraph, лондонский клуб получит за 18-летнего левого защитника, у которого всего 12 матчей за первую команду, 28 млн фунтов и бонусы.

Отмечается, что несколько недель назад «Челси» согласовал с Холлом новый контракт по схеме «6+1» и выразил готовность отдать его в аренду клубу из АПЛ, но потом посчитал предложение «Ньюкасла» слишком выгодным для того, чтобы от него отказываться.

В «Челси» высокая конкуренция на позиции левого защитника – там играют Бен Чилуэлл, Марк Кукурелья и выпускник академии Иан Матсен.

Статистику 18-летнего Холла, которого привлекали в молодежные сборные Англии всех возрастов, можно изучить здесь.

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35 комментариев

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Анвар
Ответ GuruFutbola
Не шути так больше)
Статистика так говорит
+15
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Born is the King
С бонусами 40 млн фунтов. Примерно как 3 эланг .Кобхем конечно это лучшее, что сделал Абрамович . Лучшая академия мира
+21
-11
+10
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Акира_1
Ответ Александр Денисов
Что за цены? Они с потолка берут их?
Нормальные цены. Был бы игрок Брайтона или Саутгемптона - ценник бы начинался с 50 лямов.
+9
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Nikhad
Ответ Василий Монксик
Педри и Гави ну ну да пошли мы на...
Педри воспитанник Лас-Пальмас, купленный в 2019
+5
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Профессор из Кобхэма
«Мешок, мешок, куда смотрит ффп?»

Только за последние 3 дня 50+ миллионов фунтов получили за Ливраменто и Холла.
Это Кобхэм, детка.
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Александр Денисов
Что за цены?
Они с потолка берут их?
+4
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Mcconaughey_lol
Ответ edward_freeman
Суперсделка для Челси. Парень интересный, но ничего выдающегося не показал во взрослом футболе, конкуренция - без шансов, и тут такое предложение. Но Холлу удачи, конечно.
Так он толком не играл на взрослом уровне, что он должен показать был за 10 матчей в турбулентном Челси ?
Зато кукурелью оставляют, молодцы
+5
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powder94
Ньюкасл, конечно, знатно усилился, в ЛЧ далеко зайдут
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edward_freeman
Суперсделка для Челси.
Парень интересный, но ничего выдающегося не показал во взрослом футболе, конкуренция - без шансов, и тут такое предложение.
Но Холлу удачи, конечно.
+4
-2
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Сергей Шитик
Ответ B@SS
Кукурелью бы еще куда сплавить... вообще идеально было. Парню удачи.
Так надо было избавляться от Кукурельи и оставлять Холла.
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Профессор из Кобхэма
Ответ Bazilic
Очень плохо путать количество с качеством
Мусиала, Маунт, Райс, Джеймс, Томори, Кристенсен, Аке, Колвилл, Нкетия, Лофтус, Абрахам.
Что по качеству?
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Danik S
Ответ Василий Монксик
Педри и Гави ну ну да пошли мы на...
про Педри молчал бы умник
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okkervil
Ответ Акира_1
Нормальные цены. Был бы игрок Брайтона или Саутгемптона - ценник бы начинался с 50 лямов.
И что тут нормального? Полный бред.
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NottinghamForest79
за Ливраменто и Холла БЕЗ бонусов 42 ляма фунтов
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rusichi
Челси дает мастер-класс в этом сезоне по трансферным делам!
Льюису удачи в новом клубе. Зазвездит - выкупим обратно.
У Боэли и Ко бабла валом)
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avalanch
Ответ igorrado@yandex.ru
Не знаю, чему радуются все. На мой взгляд, он уже сильнее Кукурельи. Понятно, что т.к. он воспитанник, с него больше профита для отчетности можно получить, чем с «неамортизированного» Кукурельи, но все же. Вырастет в очень хорошего игрока. Удачи в клубе, болельщиком которого он является! p.s. с учетом того, что еще 2 недели назад было практически HWG от Романо, относительно его аренды в КП, видимо, лишние 25 млн, уплаченные за Кайседо, повлияли на решение отказаться от аренды в пользу полноценного трансфера в Ньюкасл
на его позиции более талантливый маатсен есть, кукурелья тоже не жилец, ему один год и потом продажа. в центре тоже все забито . он бы не играл
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B@SS
Кукурелью бы еще куда сплавить... вообще идеально было.
Парню удачи.
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headmaster
Перспективный парень, жаль терять. Но и деньги хорошие
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djok911
Жаль даже немного, казалось, что парень местами прям лучше того же Кукурельи. Но вроде Холл - болельщик Ньюкасла, так что удачи парню.
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NottinghamForest79
СУПЕР АКАДЕМИИ У МС И ЧЕЛСИ.... ПОСТОЯННО КАПАЮТ БАБКИ..
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okkervil
Тормоза совсем пропали. Цены на трансферном рынке окончательно вышли за пределы разумного.
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igorrado@yandex.ru
Не знаю, чему радуются все.
На мой взгляд, он уже сильнее Кукурельи.
Понятно, что т.к. он воспитанник, с него больше профита для отчетности можно получить, чем с «неамортизированного» Кукурельи, но все же.
Вырастет в очень хорошего игрока.
Удачи в клубе, болельщиком которого он является!
p.s. с учетом того, что еще 2 недели назад было практически HWG от Романо, относительно его аренды в КП, видимо, лишние 25 млн, уплаченные за Кайседо, повлияли на решение отказаться от аренды в пользу полноценного трансфера в Ньюкасл
+1
-1
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Bazilic
Ответ Александр Денисов
Что за цены? Они с потолка берут их?
1. Англичанин
2. Из клуба АПЛ в клуб АПЛ
Вот так и образуются такие стоимости
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Bazilic
Ответ Born is the King
С бонусами 40 млн фунтов. Примерно как 3 эланг .Кобхем конечно это лучшее, что сделал Абрамович . Лучшая академия мира
Очень плохо путать количество с качеством
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Твой любимый хейтер
Ньюкасл продолжает скупать англичан.
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