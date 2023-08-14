Лавиа сообщил «Саутгемптону», что выбрал «Челси». Хавбек обойдется «синим» в 50+ млн фунтов

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы Саутгемптон чемпионшип деньги Ромео Лавиа Фабрицио Романо Футбол

Ромео Лавиа предпочел «Челси» «Ливерпулю».

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, полузащитник решил, что хочет выступать за лондонский клуб, и информация об этом доведена до «Саутгемптона».

По данным The Athletic, ожидается, что 19-летний футболист обойдется «синим» в 50 млн фунтов плюс бонусы.

«Ливерпуль» поставлен в известность о том, что Лавиа сделал выбор в пользу «Челси».

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152 комментария

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rigobersong
Ответ Football_legend
Лавиа разве не опорник? Зачем Челси и Кайседо, и Лавиа?
Прост:)
+115
-10
+105
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Andrey_kst
Оффтоп конечно, но не представляю какой бы ценник сейчас Вест Хэм за Райса загибал, на фон Лавиа за 60 и Кайседо за 115
Вестхем сейчас: 🗿
+71
-5
+66
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Andrey_kst
Оффтоп конечно, но не представляю какой бы ценник сейчас Вест Хэм за Райса загибал, на фон Лавиа за 60 и Кайседо за 115
+67
-2
+65
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B@SS
А всего лишь надо было Ливерпулю подождать и дать подписать Челси Кайседо и Адамса, но они разбудили зверя ))
Клоппа выставили в нехорошем свете, когда заставили давить на Кайседо через прессу )) Руководство Ливерпуля недалекие ))
+47
-10
+37
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deadjoker
Ответ Andrey_kst
Оффтоп конечно, но не представляю какой бы ценник сейчас Вест Хэм за Райса загибал, на фон Лавиа за 60 и Кайседо за 115
Они и так за паспорт накрутили лямов 30-40. Так что думаю не в обиде
+31
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+28
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rigobersong
ФФП: Как вы оправдаете траты в 1 миллиард за 2 сезона, без игры в ЛЧ? Где доходы?

Челси: Кепу отдали в аренду Реалу за 1 миллион.

ФФП: Полностью оправдан!
+38
-10
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Eden Hazard
Ответ Football_legend
Лавиа разве не опорник? Зачем Челси и Кайседо, и Лавиа?
В свое время у Челси был Макелеле, а они купили Эссьена. И взяли чемпионство. А совсем машиной стали когда к Лэмпарду взяли Баллака, а потом к Дрогба Анелька. Ту монструозную команду смог остановить только Эвребе.
+28
-8
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Veni-Vidi-Vici
Ответ Football_legend
Лавиа разве не опорник? Зачем Челси и Кайседо, и Лавиа?
И ещё Угочукву, который уже успел дебютировать.
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Aggrrist
и по Кайседо, и по Лавиа секрет прост - долгий контракт на хорошие бабки и хорошая комиссия агенту. Только дети верят про "сдержал слово" или "Мбаппе мечтает играть в Реале". Может и мечтает, но играет где платят хорошо.
+21
-5
+16
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Football_legend
Лавиа разве не опорник? Зачем Челси и Кайседо, и Лавиа?
+19
-4
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vcaireac
Ответ ta-tosha
наоборот, Ливерпулю очень везёт избежать паник бая. Пусть спокойно купят Сангаре за вменяемые деньги, и если вдруг получиться - забрать в Реале Чуамени. Но я в это мало верю Прайсы за Лавиа и особенно за брайтоновского парня - за гранью цены и качества
Какой Чуамени?)Он в этом чезоне будет одним и ключевых игроков Мадрида.И его клуб не отпустит,как и сам Орельен не заявлял о желании уходить.
+13
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Ayday Sky
Ответ Andrey_kst
Оффтоп конечно, но не представляю какой бы ценник сейчас Вест Хэм за Райса загибал, на фон Лавиа за 60 и Кайседо за 115
Скорее всего, если бы Райс был по прежнему доступен на рынке, то вряд ли за Кайседо кто-то предложил бы 100+, но так как выбор доступных опорников с опытом в АПЛ резко близок к нулю, то цены на оставшихся игроков автоматически возрастает
+13
0
+13
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Aggrrist
Ответ B@SS
А всего лишь надо было Ливерпулю подождать и дать подписать Челси Кайседо и Адамса, но они разбудили зверя )) Клоппа выставили в нехорошем свете, когда заставили давить на Кайседо через прессу )) Руководство Ливерпуля недалекие ))
Справедливости ради прошлым летом пафоса не меньше было, только вот после 30 туров были реальные шансы на вылет.
+16
-4
+12
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ta-tosha
наоборот, Ливерпулю очень везёт избежать паник бая.
Пусть спокойно купят Сангаре за вменяемые деньги, и если вдруг получиться - забрать в Реале Чуамени. Но я в это мало верю
Прайсы за Лавиа и особенно за брайтоновского парня - за гранью цены и качества
+17
-7
+10
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melwood- lfc
короче Байчетич будет нашим новым опорником после восстановления от травмы)
+9
0
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QWertY
Это уже издевательство на пернатыми. Астанавитесь!
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igorrado@yandex.ru
Ответ Andrey_kst
Оффтоп конечно, но не представляю какой бы ценник сейчас Вест Хэм за Райса загибал, на фон Лавиа за 60 и Кайседо за 115
Скорее цены на Кайседо и Лавиа вызваны ценой на Райса, а не наоборот.
Думаю, если бы не трансфер Райса в Арсенал, того же Кайседо Челси забрал бы за 80
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Профессор из Кобхэма
Ответ Andrey_kst
Оффтоп конечно, но не представляю какой бы ценник сейчас Вест Хэм за Райса загибал, на фон Лавиа за 60 и Кайседо за 115
А чем Райс лучше Кайседо, кроме того, что англичанин?
+13
-6
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Veni-Vidi-Vici
Ответ B@SS
А всего лишь надо было Ливерпулю подождать и дать подписать Челси Кайседо и Адамса, но они разбудили зверя )) Клоппа выставили в нехорошем свете, когда заставили давить на Кайседо через прессу )) Руководство Ливерпуля недалекие ))
Кстати, меня это тоже удивило. Не так часто увидишь, когда тренер прямым текстом до официального объявления подтверждает, типа да, мол, мы действительно интересуемся игроком, уже вот-вот, почти подписали. Обычно все отделываются формальными фразами вроде "не говорю об игроках других клубов" или "дождёмся новостей". А когда игрок после такого заявления ещё и НЕ переходит - это вообще редчайший случай. Клопп, конечно, подбирал слова, но всё равно выставили себя в дурацком свете.
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Аскар Туребеков
Ответ halamadrid9326
страшно представить сколько стоит тогда Тчуамени после этих безумств.
А разве Тчуамени лучше чем Кайседо? Не уверен
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Пепси пеналдувич
Честно Ливерпуль уже жалко, входить в сезон бещ опорника, после продажи 4(или 5) полузащитников и покупки всего 2 это ужасно.
+5
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Live_Kost
Какое же тупое руководство у Ливерпуля, слов нет
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edward_freeman
Ответ Football_legend
Лавиа разве не опорник? Зачем Челси и Кайседо, и Лавиа?
одного разрушителя мало на весь сезон.
шестерок сейчас нет вообще, кроме Угочуквы, который уйдёт в аренду.
+5
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Арман Мартиросян
Ответ Eziiko
Ливерпуль настолько неконкурентоспособен или что?Как будто выбор стоит между топом и каким то середняком
Челси сломал рынок своими действиями. Дают контракты на 8+ лет, никто из топов раньше так не поступал. А для игроков это гарантировано большая зп за очень долгий срок, не удивительно, что они выбирают такой путь
+5
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Ice Vorya
Ответ ulanov.vladislav95@list.ru
Ливерпуль жалко….
Ливерпуль сам себя загнал в эту ситуацию, когда тормозил с трансферами и в итоге всех, кем Ливер интересовался, перехватили
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