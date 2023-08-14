Лавиа сообщил «Саутгемптону», что выбрал «Челси». Хавбек обойдется «синим» в 50+ млн фунтов

Ромео Лавиа предпочел «Челси» «Ливерпулю».

Как утверждает инсайдер , полузащитник решил, что хочет выступать за лондонский клуб, и информация об этом доведена до « ».

По данным The Athletic, ожидается, что 19-летний футболист обойдется «синим» в 50 млн фунтов плюс бонусы.

« » поставлен в известность о том, что сделал выбор в пользу « ».

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