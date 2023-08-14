Лавиа сообщил «Саутгемптону», что выбрал «Челси». Хавбек обойдется «синим» в 50+ млн фунтов
Ромео Лавиа предпочел «Челси» «Ливерпулю».
Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, полузащитник решил, что хочет выступать за лондонский клуб, и информация об этом доведена до «Саутгемптона».
По данным The Athletic, ожидается, что 19-летний футболист обойдется «синим» в 50 млн фунтов плюс бонусы.
«Ливерпуль» поставлен в известность о том, что Лавиа сделал выбор в пользу «Челси».
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Клоппа выставили в нехорошем свете, когда заставили давить на Кайседо через прессу )) Руководство Ливерпуля недалекие ))
Челси: Кепу отдали в аренду Реалу за 1 миллион.
ФФП: Полностью оправдан!
Пусть спокойно купят Сангаре за вменяемые деньги, и если вдруг получиться - забрать в Реале Чуамени. Но я в это мало верю
Прайсы за Лавиа и особенно за брайтоновского парня - за гранью цены и качества
Думаю, если бы не трансфер Райса в Арсенал, того же Кайседо Челси забрал бы за 80
шестерок сейчас нет вообще, кроме Угочуквы, который уйдёт в аренду.