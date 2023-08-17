Мудрик о неудачном старте в «Челси»: «А что было у Винисиуса после перехода в «Реал»? А у Бензема в первые сезоны? Надо подождать»

Теги Карим Бензема Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Михаил Мудрик Футбол

Михаил Мудрик сравнил себя с Каримом Бензема и Винисиусом Жуниором.

– Как ты себя чувствовал? Ты же выдал суперматч против «Ливерпуля», а потом такой спад пошел. Согласен с этим или нет? Или это в общем в команде все шло? Меня часто люди спрашивали: «Что с Мудриком?» Говорю: «Если вся команда так играет – Мудрик же сам не может давать результат».

– Согласен с тобой. Но я даже не могу сказать, что это спад или хороший матч провел с «Ливерпулем».

Я просто приехал в новую команду, новый тренер, вообще другую вселенную. Люди, приезжающие в АПЛ, понимают, о чем говорю. Это вообще другой уровень футбола.

А что было у Винисиуса, когда он пришел в «Реал»? Первый сезон.

– В первом сезоне ничего хорошего. Напомню, тогда было видео, где Бензема говорит крайнему защитнику – Менди или Марсело, не помню – говорит: «Не давай ему пас, он все теряет».

– А что было с Бензема в первые его сезоны? Даже не сезон, а сезоны. Надо подождать, – сказал Мудрик в интервью ютуб-каналу «Бомбардир».

Мудрик перешел из «Шахтера» в «Челси» за 70+30 миллионов евро зимой. В 18 матчах за клуб у вингера 2 результативные передачи.

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91 комментарий

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dr. cage
У Вини в первый сезон было 10+ голевых действий .. В 18 лет..
+106
-5
+101
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beerbearbeard
Развод по украински. Дайте еще времени, дайте еще времени, дайте еще вооружений
+94
-11
+83
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QWertY
Винисус переходил в подростковом возрасте, а не когда ему было 22🤦🏻‍♂️
+74
-4
+70
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Mark Safa
Ответ QWertY
Винисус переходил в подростковом возрасте, а не когда ему было 22🤦🏻‍♂️
А разве Винисус украинец? Нет, поэтому на него это не распространяется 🤥
+42
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+37
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Очки Дани Алвеса
А что было у Питера Паркера в начале его пути?
Кажется, у Мудрика именно такая самооценка
+31
-2
+29
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ParvizLNDRreal
С ума сошел парень.
+31
-5
+26
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S. A.
Ответ beerbearbeard
Развод по украински. Дайте еще времени, дайте еще времени, дайте еще вооружений
И грошей
+25
-4
+21
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Dexter Morgan
Ну сравнивать себя с Винисиусом и Бензема... Совсем у древних укров крыша потекла.
+24
-7
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Tun
Губа не дура) он бы еще себя сравнил с Пеле на ЧМ 62
+17
-1
+16
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Нефанатик
Ответ Mark Safa
А разве Винисус украинец? Нет, поэтому на него это не распространяется 🤥
Винисиус негр - он более привилегирован
+22
-7
+15
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KeriLLo
Он игрок неплохой конечно, перспективы даже есть, но говорит как подросток.
+12
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Simplicissimus
Кэклам всегда все должны. В этом случае должны подождать, пока маэстро будет в настроении
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-3
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Мистер Уайт
Первый гол Мудрика также неизбежен, как мясной штурм.
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Mark Safa
Ответ KeriLLo
Он игрок неплохой конечно, перспективы даже есть, но говорит как подросток.
Дык он выглядит как подросток
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Назар Игорь
Мудрик уже сравнил себя с Винисиусом и Бензема, однако самомнение у мальчика выше крыши.
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Caerly
Судя по интервью, у Мудрика конкретная такая пустота в голове, и запредельное ЧСВ.
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Zakal
я не пойму почему у этой финансовой помощи львовскому шахтеру вообще берут интервью?
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Krem236
Настоящий хохол 🤣Пусть тогда Челси ему скажет что с зарплатой он тоже подождёт пускай 🤣🤣🤣
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Bunyod Turgunov
С Бензема в одной команде был Роналду и все играли на Роналду. Как только ушёл Роналду начал блистать Бензин. С ума сошёл этот Мудрик
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Kubinec_
этот 🤡 реально себя с ними сравнивает? )))
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dr. cage
Ответ Антон Самойлов
У Винисиуса 3+2 в 29 матчах в Ла лиге в первый полноценный сезон, откуда 10+ взялись?
ЛЧ, КК и Ла Лига..
+3
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Cruel Snake
За них никто 100 не платил и самое главное он до них не тянет, бегунок просто
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Aleksey Yashin
"Ты же выдал суперматч против «Ливерпуля»"

И как от Милнера убежал сколько еще вспоминать будут?
+3
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Клирик
Надо Холанда было спрашивать про другую вселённую и первый сезон))
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feelthedroom@mail.ru
Вью не стал читать, скажите комрады, гроши просил или нет?
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