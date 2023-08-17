Мудрик о неудачном старте в «Челси»: «А что было у Винисиуса после перехода в «Реал»? А у Бензема в первые сезоны? Надо подождать»

Михаил Мудрик сравнил себя с Каримом Бензема и Винисиусом Жуниором.

– Как ты себя чувствовал? Ты же выдал суперматч против «Ливерпуля», а потом такой спад пошел. Согласен с этим или нет? Или это в общем в команде все шло? Меня часто люди спрашивали: «Что с ?» Говорю: «Если вся команда так играет – Мудрик же сам не может давать результат».

– Согласен с тобой. Но я даже не могу сказать, что это спад или хороший матч провел с «Ливерпулем».

Я просто приехал в новую команду, новый тренер, вообще другую вселенную. Люди, приезжающие в , понимают, о чем говорю. Это вообще другой уровень футбола.

А что было у , когда он пришел в « »? Первый сезон.

– В первом сезоне ничего хорошего. Напомню, тогда было видео, где говорит крайнему защитнику – Менди или Марсело, не помню – говорит: «Не давай ему пас, он все теряет».

– А что было с Бензема в первые его сезоны? Даже не сезон, а сезоны. Надо подождать, – сказал Мудрик в интервью ютуб-каналу «Бомбардир».

Мудрик перешел из «Шахтера» в «Челси» за 70+30 миллионов евро зимой. В 18 матчах за клуб у вингера 2 результативные передачи.

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