Мудрик о неудачном старте в «Челси»: «А что было у Винисиуса после перехода в «Реал»? А у Бензема в первые сезоны? Надо подождать»
Михаил Мудрик сравнил себя с Каримом Бензема и Винисиусом Жуниором.
– Как ты себя чувствовал? Ты же выдал суперматч против «Ливерпуля», а потом такой спад пошел. Согласен с этим или нет? Или это в общем в команде все шло? Меня часто люди спрашивали: «Что с Мудриком?» Говорю: «Если вся команда так играет – Мудрик же сам не может давать результат».
– Согласен с тобой. Но я даже не могу сказать, что это спад или хороший матч провел с «Ливерпулем».
Я просто приехал в новую команду, новый тренер, вообще другую вселенную. Люди, приезжающие в АПЛ, понимают, о чем говорю. Это вообще другой уровень футбола.
А что было у Винисиуса, когда он пришел в «Реал»? Первый сезон.
– В первом сезоне ничего хорошего. Напомню, тогда было видео, где Бензема говорит крайнему защитнику – Менди или Марсело, не помню – говорит: «Не давай ему пас, он все теряет».
– А что было с Бензема в первые его сезоны? Даже не сезон, а сезоны. Надо подождать, – сказал Мудрик в интервью ютуб-каналу «Бомбардир».
Мудрик перешел из «Шахтера» в «Челси» за 70+30 миллионов евро зимой. В 18 матчах за клуб у вингера 2 результативные передачи.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Кажется, у Мудрика именно такая самооценка
И как от Милнера убежал сколько еще вспоминать будут?