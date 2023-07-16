Дэвис, Мудрик, Дембеле, Леау и Вальверде – в топ-10 самых быстрых игроков сезона в Лиге чемпионов
УЕФА назвал 10 самых быстрых футболистов Лиги чемпионов в прошлом сезоне.
Самым быстрым игроком Лиги чемпионов прошлого сезона стал Альфонсо Дэвис из «Баварии», его максимальная скорость – 37,1 км/ч.
На втором месте Михаил Мудрик из «Челси» с максимальной скоростью 36,6 км/ч. Такую же скорость развил вингер «Барселоны» Усман Дембеле.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Альфонсо Дэвис («Бавария», 37,1 км/ч)
2-3. Михаил Мудрик («Челси», 36,6 км/ч)
2-3. Усман Дембеле («Барселона», 36,6 км/ч)
4. Рафаэл Леау («Милан», 36,5 км/ч)
5. Габриэл Верон («Порту», 36,4 км/ч)
6. Федерико Вальверде («Реал», 36,3 км/ч)
7. Нуну Тавареш («Марсель», 36,2 км/ч)
8-9. Карим Адейеми («Боруссия» Дортмунд, 36,1 км/ч)
8-9. Мусса Диаби («Байер», 36,1 км/ч)
10. Доминик Собослаи («Лейпциг», 35,0 км/ч)
герд мюллер поди и стометровку-то в жизни не бегал,
но в штрафной площади соперника
с рывком на метр-три-пять - быстрее него никого не было)