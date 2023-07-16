Дэвис, Мудрик, Дембеле, Леау и Вальверде – в топ-10 самых быстрых игроков сезона в Лиге чемпионов

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УЕФА назвал 10 самых быстрых футболистов Лиги чемпионов в прошлом сезоне.

Самым быстрым игроком Лиги чемпионов прошлого сезона стал Альфонсо Дэвис из «Баварии», его максимальная скорость – 37,1 км/ч.

На втором месте Михаил Мудрик из «Челси» с максимальной скоростью 36,6 км/ч. Такую же скорость развил вингер «Барселоны» Усман Дембеле.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Альфонсо Дэвис («Бавария», 37,1 км/ч)

2-3. Михаил Мудрик («Челси», 36,6 км/ч)

2-3. Усман Дембеле («Барселона», 36,6 км/ч)

4. Рафаэл Леау («Милан», 36,5 км/ч)

5. Габриэл Верон («Порту», 36,4 км/ч)

6. Федерико Вальверде («Реал», 36,3 км/ч)

7. Нуну Тавареш («Марсель», 36,2 км/ч)

8-9. Карим Адейеми («Боруссия» Дортмунд, 36,1 км/ч)

8-9. Мусса Диаби («Байер», 36,1 км/ч)

10. Доминик Собослаи («Лейпциг», 35,0 км/ч)

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16 комментариев

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Dizzod
куда бежал Мудрик?
+14
-2
+12
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ers49@yandex.ru
Ответ Dizzod
куда бежал Мудрик?
отнес 100 мультов на Украину быстрее чем Свифт перевод
+15
-4
+11
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Los Galácticos
Диаби из Байера топовый футболист, не понимаю почему его до сих пор не купили топ клубы.
+12
-5
+7
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Всеволод Бобров
Ответ Los Galácticos
Диаби из Байера топовый футболист, не понимаю почему его до сих пор не купили топ клубы.
топовый? это ты как решил? обычный бегунок без головы, который подходит только под игру Байера на контратаках и быстрых выбеганиях
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utsh44psmr
Поспешишь — людей насмешишь
+2
-1
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Tun
Ну для Мудрика это принципиальный вопрос, в раздевалку надо успеть место занять
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arlovski
Ответ Dastanation
что толку, если не можешь выжать из этой скорости результат, помнится лет назад самым быстрым по всем метрикам был Уолкотт, и что, чего добился он.
философская мысль!
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arisstopane
для разных позиций нужны разные скорости,
герд мюллер поди и стометровку-то в жизни не бегал,
но в штрафной площади соперника
с рывком на метр-три-пять - быстрее него никого не было)
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SAKE01
Не думал что Феде скоростной, да он мотор может 90минут бегать и техничный но топ 10 ЛЧ это новость
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usman703
Ответ arisstopane
для разных позиций нужны разные скорости, герд мюллер поди и стометровку-то в жизни не бегал, но в штрафной площади соперника с рывком на метр-три-пять - быстрее него никого не было)
да, для форвардов важнее короткие ускорения, нежели скорость на дистанции.
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Rishat Ganiev
Ответ SAKE01
Не думал что Феде скоростной, да он мотор может 90минут бегать и техничный но топ 10 ЛЧ это новость
ну учитывая какой объём работы он выполняет, то неудивительно
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