Дэвис, Мудрик, Дембеле, Леау и Вальверде – в топ-10 самых быстрых игроков сезона в Лиге чемпионов

УЕФА назвал 10 самых быстрых футболистов Лиги чемпионов в прошлом сезоне.

Самым быстрым игроком чемпионов прошлого сезона стал из «Баварии», его максимальная скорость – 37,1 км/ч.

На втором месте Михаил Мудрик из «Челси» с максимальной скоростью 36,6 км/ч. Такую же скорость развил вингер «Барселоны» Усман Дембеле.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Альфонсо Дэвис (« », 37,1 км/ч)

2-3. Михаил Мудрик (« », 36,6 км/ч)

2-3. Усман Дембеле (« », 36,6 км/ч)

4. Рафаэл Леау («Милан», 36,5 км/ч)

5. Габриэл Верон («Порту», 36,4 км/ч)

6. Федерико Вальверде («Реал», 36,3 км/ч)

7. Нуну Тавареш («Марсель», 36,2 км/ч)

8-9. Карим Адейеми («Боруссия» Дортмунд, 36,1 км/ч)

8-9. Мусса Диаби («Байер», 36,1 км/ч)

10. Доминик Собослаи («Лейпциг», 35,0 км/ч)