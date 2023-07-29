Коледов о футболе: «Следил за «Реалом» времен Роналду – его противостояние с Месси было невероятным. Сейчас могу посмотреть только финал ЛЧ. Нет команды, за которую надо болеть»

Хоккеист Павел Коледов рассказал об увлечении другими видами спорта.

– Как я понял, вы следите за другими лигами, за НБА той же?

– НБА старался, по возможности, смотреть все матчи плей-офф.

– Прямые трансляции?

– Да, с полуфиналов смотрел все. Плюс теннис – « », « ». Наверное, эти два спорта. В футболе следил раньше за « » времен . А сейчас толком футбол никакой не смотрю. Могу посмотреть чемпионов и то только финальный матч, смотря кто выйдет. «Ман Сити» смотрел некоторые игры.

– Из-за чего интерес к футболу пропал?

– С детства смотрел, болел. Противостояние Месси – Роналду было невероятным. Там было столько звездных игроков. Но сейчас все разошлись – Рамос ушел, и Ди Мария еще давно, Бензема вот сейчас. Нет команды, за которую надо болеть. То есть, я болею дальше за «Реал», мне нравятся новые игроки, Винисиус тот же. Просто то время, когда мы болели в детстве, оно проходит. Нужны новые игроки, но ты же тоже не молодеешь, уже становится менее интересно.

– Что побуждает вставать и смотреть ночью НБА?

– Это как бои ММА, я их смотрю тоже. Не хочется узнавать после повторов, кто и как сыграл. Интересно смотреть матч сам, как он проходит в живом времени, – сказал защитник «Салавата Юлаева» в интервью «Бизнес Online».

Коледов о критике в соцсетях: «Если ты так хочешь сказать, какое мы говно, то приди, поговорим. Что это за эра интернета? Я, видимо, уже стар для всего этого»