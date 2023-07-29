Коледов о футболе: «Следил за «Реалом» времен Роналду – его противостояние с Месси было невероятным. Сейчас могу посмотреть только финал ЛЧ. Нет команды, за которую надо болеть»

Теги Карим Бензема Салават Юлаев Криштиану Роналду Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Лионель Месси Серхио Рамос Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Уимблдон Ролан Гаррос НБА Анхель Ди Мария КХЛ MMA Павел Коледов Винисиус Жуниор Хоккей

Хоккеист Павел Коледов рассказал об увлечении другими видами спорта.

– Как я понял, вы следите за другими лигами, за НБА той же?

– НБА старался, по возможности, смотреть все матчи плей-офф.

– Прямые трансляции?

– Да, с полуфиналов  смотрел все. Плюс теннис – «Ролан Гаррос», «Уимблдон». Наверное, эти два спорта. В футболе следил раньше за «Реалом» времен Криштиану. А сейчас толком футбол никакой не смотрю. Могу посмотреть Лигу чемпионов и то только финальный матч, смотря кто выйдет. «Ман Сити» смотрел некоторые игры.

– Из-за чего интерес к футболу пропал?

– С детства смотрел, болел. Противостояние Месси – Роналду было невероятным. Там было столько звездных игроков. Но сейчас все разошлись – Рамос ушел, и Ди Мария еще давно, Бензема вот сейчас. Нет команды, за которую надо болеть. То есть, я болею дальше за «Реал», мне нравятся новые игроки, Винисиус тот же. Просто то время, когда мы болели в детстве, оно проходит. Нужны новые игроки, но ты же тоже не молодеешь, уже становится менее интересно.

– Что побуждает вставать и смотреть ночью НБА?

– Это как бои ММА, я их смотрю тоже. Не хочется узнавать после повторов, кто и как сыграл. Интересно смотреть матч сам, как он проходит в живом времени, – сказал защитник «Салавата Юлаева» в интервью «Бизнес Online».

Коледов о критике в соцсетях: «Если ты так хочешь сказать, какое мы говно, то приди, поговорим. Что это за эра интернета? Я, видимо, уже стар для всего этого»

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5 комментариев

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JohnnyMulka
Почему то я прочитал сначала Кипелов
А не Коледов
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Константин Эсперов
Согласен , сейчас ни одна команда не вызывает интереса . Даже в Реале пока нет форварда .
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Marina_Greta
Ответ леннорыч-абрамович
Болеть надо за Зенит!
Ньюкасл чемпик!
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леннорыч-абрамович
Ответ Marina_Greta
Ньюкасл чемпик!
настоящие чемпики 5 раз подряд выигрывают чемпионаты!
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