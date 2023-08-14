Хави могут дисквалифицировать на 2-4 игры за удаление в матче с «Хетафе», Рафинью – на 2-3

Теги Барселона Хетафе Хави Ла Лига дисквалификации судьи Сесар Сото Градо Рафинья Диас Футбол

Хави и Рафинью могут дисквалифицировать за удаления в матче с «Хетафе» (0:0).

В первом тайме вингер «Барсы» был удален за удар локтем в висок Гастону Альваресу. Тренер каталонцев тоже получил красную карточку от арбитра Сесара Сото Градо во втором тайме за споры с судьями.

По информации Mundo Deportivo, Рафинью дисквалифицируют минимум на две игры, максимум – на три.

Хави может получить минимум два матча дисквалификации за споры с судей. Однако Diario Sport отмечает, что наказание может вырасти до 4 игр из-за послематчевых комментариев, где Хави назвал работу судей «абсолютным позором».

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49 комментариев

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Farkhod Tursunkulov
Уже начали гасить? Да подождите хоть до зимы
+34
-8
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SaH4r.
у Барсы финансовые рычаги, а у Реала административные.
+39
-18
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Sakhib Dagalaev
Бред
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sayemlo
Ответ v.belorussky
Сливочный проект не смог подписать Мбаппе, да ещё и потерял двух игроков основы почти на год. Поэтому естественно, врубил ресурс на полную уже с первого тура ЛЛ.
это же Реал помешал победить Хетафе?)) варса уже не может обыграть хетафе и сваливают вину на реал))) до чего докатились
+16
-10
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v.belorussky
Сливочный проект не смог подписать Мбаппе, да ещё и потерял двух игроков основы почти на год. Поэтому естественно, врубил ресурс на полную уже с первого тура ЛЛ.
+16
-10
+6
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gPk
Не ,понятно что Хави должен был получать КК ,но есть один вопрос.Почему тот же Бордалас на 41 минуте не был удален который прыгал как бешенный ,выбежал из своей технической зоны и точно так же апеллировал судье?Очередные двойные стандарты))
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Arman Markosyan 25
Ну и бред
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Рауан Турсунов
А игрокам хетафе ни одной дисквалификации не дали
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Rahym Hommadow
а почему не 2-4 месяц
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marshalericsson1357
Ла лига превратилась в отвратительное зрелище.... Пока другие лиги потихоньку выходят из кризиса и становятся все более привлекательными для инвесторов, испанская же наоборот уходит в крутое и похоже затяжное пике.
Господин Тебас, спасибо тебе за то, что испанскую лигу стало невозможно смореть.
Команды из низов - костоломы, провокаторы и циркачи, да кто угодно, только не футбольные клубы.
Разве нейтральный зритель выберет просмотр подобных матчей? Или все же пойдет смотреть АПЛ, Италию, Бундеслигу? Да черт возьми, даже Млс и пустынную лигу будет смотреть больше людей.
+3
-1
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sayemlo
Ответ SaH4r.
у Барсы финансовые рычаги, а у Реала административные.
если чапи не может вести себя нормально это проблемы Барсы не Реала.
+16
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Любезный Коссутий
сочувствую Хаве, надо было врезать судье, получил бы макс 3 игры дисквы 😁 а тут 4 грозит вообще ни за что 🤣
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Yuriy Chistyakov
Ничего нового. Чтоб выиграть лалигу, нода победить не только оба мадрида, но и в первую очередь судей. Не впервой, прорвёмся!
+3
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SaH4r.
дайте сразу трофей Реалу, что тянуть то
+5
-4
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Iskandar Rasulov
Ответ alexmixer9
Хави соплей напускал знатно, а нытик винисиус, смотрите не перепутайте
нытик винисиус дно футболк
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Yaroslav Marochko
Ответ sayemlo
если чапи не может вести себя нормально это проблемы Барсы не Реала.
странно, а бардалас на поле выбежал с половиной скамейки запасных, но ему почемуто даже желтую не показали. но вести себя не может хави конечно
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фк кабинет
У нашей Барсы всегда виноваты судьи,Реал,Перес,газон,ветер,снег,дождьЗабив 0 голов такой "топовой" команде как Хетафе
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miguel_diaz
Ответ SaH4r.
у Барсы финансовые рычаги, а у Реала административные.
Реал виноват даже когда у вас какашка из попы криво лезет
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gPk
Ответ sayemlo
если чапи не может вести себя нормально это проблемы Барсы не Реала.
Бордалас еще хуже себя в первом тайме повел.Где удаление?Почему его не было ?Расскажешь фанатик Реала?Или просто промолчишь ибо нечего ответить?
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SaH4r.
Ответ alexmixer9
Хави соплей напускал знатно, а нытик винисиус, смотрите не перепутайте
через 2 тура Реал играет с ними, посмотрим как вы визжать будете)
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Zidan GOAT
У фанатов бчк естественно во всем виноват Мадрид ))
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andr d
Ответ alexmixer9
Хави соплей напускал знатно, а нытик винисиус, смотрите не перепутайте
Гнилисиусу и есть нытик чего тут путать
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SaH4r.
Ответ alexmixer9
Я за реал не болею, поэтому не буду) Но что бы Анчелотти так визжал после ничейки с середняком представить себе не могу)
в прошлом сезоне он похлеще наныл, что даже фанаты Валенсии подали на него в суд
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Mokka Keane
Ответ vfhmsqqp7v
Уже начали рыдать?
Да, начали. А мы смеяться что-ли должны когда наш любимый клуб гасят уже в первом туре. Реалка даже не пытается контору прикрыть. В прошлом сезоне Левандовского за прикосновение к носу на 3 игры дисквалифицировали, а в этом что?
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Лёша Чернышёв
хави был прав
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