Хави могут дисквалифицировать на 2-4 игры за удаление в матче с «Хетафе», Рафинью – на 2-3
Хави и Рафинью могут дисквалифицировать за удаления в матче с «Хетафе» (0:0).
В первом тайме вингер «Барсы» был удален за удар локтем в висок Гастону Альваресу. Тренер каталонцев тоже получил красную карточку от арбитра Сесара Сото Градо во втором тайме за споры с судьями.
По информации Mundo Deportivo, Рафинью дисквалифицируют минимум на две игры, максимум – на три.
Хави может получить минимум два матча дисквалификации за споры с судей. Однако Diario Sport отмечает, что наказание может вырасти до 4 игр из-за послематчевых комментариев, где Хави назвал работу судей «абсолютным позором».
Побоище «Барсы» и «Хетафе»: удары в грудь и голову, гнев Хави, три удаления 🔥
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Господин Тебас, спасибо тебе за то, что испанскую лигу стало невозможно смореть.
Команды из низов - костоломы, провокаторы и циркачи, да кто угодно, только не футбольные клубы.
Разве нейтральный зритель выберет просмотр подобных матчей? Или все же пойдет смотреть АПЛ, Италию, Бундеслигу? Да черт возьми, даже Млс и пустынную лигу будет смотреть больше людей.