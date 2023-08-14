Хави могут дисквалифицировать на 2-4 игры за удаление в матче с «Хетафе», Рафинью – на 2-3

Хави и Рафинью могут дисквалифицировать за удаления в матче с «Хетафе» (0:0).

В первом тайме вингер «Барсы» был удален за удар локтем в висок Гастону Альваресу. Тренер каталонцев тоже получил красную карточку от арбитра Сесара Сото Градо во втором тайме за споры с судьями.

По информации Mundo Deportivo, Рафинью дисквалифицируют минимум на две игры, максимум – на три.

Хави может получить минимум два матча дисквалификации за споры с судей. Однако Diario Sport отмечает, что наказание может вырасти до 4 игр из-за послематчевых комментариев, где Хави назвал работу судей «абсолютным позором».

Побоище «Барсы» и «Хетафе»: удары в грудь и голову, гнев Хави, три удаления 🔥

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