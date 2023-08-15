«Арсеналу» интересен Лапорт, но «Ман Сити» не хочет продавать лондонцам еще одного игрока и предпочел бы найти защитнику другой клуб

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Эмерик Лапорт Юрриен Тимбер Фабрицио Романо Футбол

«Арсеналу» интересен Эмерик Лапорт, но «Сити» не хочет отпускать игрока туда.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, лондонский клуб изучит рынок защитников и обсудит ситуацию, возникшую после серьезной травмы Юрриена Тимбера во 2-м матче за клуб. Из-за нее игрок сборной Нидерландов может пропустить несколько месяцев. В обсуждениях поучаствует главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

На старте трансферного окна «Арсенал» рассматривал возможность приобретения еще одного центрального защитника, но не разностороннего, как Тимбер, а более традиционного.

В число игроков, интересных лондонцам, входит Эмерик Лапорт, который мало играет за «Манчестер Сити». Однако, как утверждает Романо, «Ман Сити» не хочет продавать «Арсеналу» еще одного игрока и предпочел бы найти Лапорту другой вариант продолжения карьеры.

Возможен и вариант, при котором «Арсенал» подпишет крайнего, а не центрального защитника.

Напомним, прошлым летом «Арсенал» купил у «Манчестер Сити» двух футболистов – Александра Зинченко и Габриэла Жезуса.

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9 комментариев

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Zlatan Ibra
Пеп напрягся после прошлого сезона
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Eziiko
Арсенал конечно жёстко напряг Сити,кто бы мог подумать
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Marcus-light
Больше защитников!
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red hikkikomori
Арс фарм сите и челси, чисто забирают отработанный материал, типа за экологию - zero waste )
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Penguin87
В ПСВ-2 играет парнишка - Тайго Лэнд.
Можно прикупить и в будущем ТимберЛэнд на поле выводить)
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Slavanya
Любой интерес Арсенала к игрокам Сити почему-то напоминает младшего брата который ждёт пока старший вырастет из своих модных шмоток и они достанутся ему
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Иван Иванов
Пепчик, да отдай ты этого Лапорта Артете. Зато это будет новым вызовом для тебя, станет только интереснее! 😉
Лапорт бы в Барсу ушёл, но у них там бабок нет, так что Арсенал - идеальный вариант для Эмерика.
Кстати, а почему Бавария молчит? 🤔
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Wekil Halylow
Ответ Zlatan Ibra
Пеп напрягся после прошлого сезона
кто знаеть как там Де Бруйне когда вернётся?
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Иван Иванов
Ответ Slavanya
Любой интерес Арсенала к игрокам Сити почему-то напоминает младшего брата который ждёт пока старший вырастет из своих модных шмоток и они достанутся ему
А любой интерес Барселоны к игрокам Сити?
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