«Арсеналу» интересен Лапорт, но «Ман Сити» не хочет продавать лондонцам еще одного игрока и предпочел бы найти защитнику другой клуб
«Арсеналу» интересен Эмерик Лапорт, но «Сити» не хочет отпускать игрока туда.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, лондонский клуб изучит рынок защитников и обсудит ситуацию, возникшую после серьезной травмы Юрриена Тимбера во 2-м матче за клуб. Из-за нее игрок сборной Нидерландов может пропустить несколько месяцев. В обсуждениях поучаствует главный тренер «Арсенала» Микель Артета.
На старте трансферного окна «Арсенал» рассматривал возможность приобретения еще одного центрального защитника, но не разностороннего, как Тимбер, а более традиционного.
В число игроков, интересных лондонцам, входит Эмерик Лапорт, который мало играет за «Манчестер Сити». Однако, как утверждает Романо, «Ман Сити» не хочет продавать «Арсеналу» еще одного игрока и предпочел бы найти Лапорту другой вариант продолжения карьеры.
Возможен и вариант, при котором «Арсенал» подпишет крайнего, а не центрального защитника.
Напомним, прошлым летом «Арсенал» купил у «Манчестер Сити» двух футболистов – Александра Зинченко и Габриэла Жезуса.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Можно прикупить и в будущем ТимберЛэнд на поле выводить)
Лапорт бы в Барсу ушёл, но у них там бабок нет, так что Арсенал - идеальный вариант для Эмерика.
Кстати, а почему Бавария молчит? 🤔