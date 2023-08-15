«Арсеналу» интересен Лапорт, но «Ман Сити» не хочет продавать лондонцам еще одного игрока и предпочел бы найти защитнику другой клуб

«Арсеналу» интересен Эмерик Лапорт, но «Сити» не хочет отпускать игрока туда.

Как сообщает журналист , лондонский клуб изучит рынок защитников и обсудит ситуацию, возникшую после серьезной травмы во 2-м матче за клуб. Из-за нее игрок сборной Нидерландов может пропустить несколько месяцев. В обсуждениях поучаствует главный тренер « » .

На старте трансферного окна «Арсенал» рассматривал возможность приобретения еще одного центрального защитника, но не разностороннего, как Тимбер, а более традиционного.

В число игроков, интересных лондонцам, входит Эмерик Лапорт, который мало играет за «Манчестер Сити». Однако, как утверждает Романо, « » не хочет продавать «Арсеналу» еще одного игрока и предпочел бы найти Лапорту другой вариант продолжения карьеры.

Возможен и вариант, при котором «Арсенал» подпишет крайнего, а не центрального защитника.

Напомним, прошлым летом «Арсенал» купил у «Манчестер Сити» двух футболистов – Александра Зинченко и Габриэла Жезуса.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?