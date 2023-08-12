Тимбер получил травму во 2-м матче за «Арсенал». Защитник перешел в июле за 40+5 млн евро

Теги премьер-лига Англия Арсенал травмы Ноттингем Форест Юрриен Тимбер Бреннан Джонсон Футбол

Юрриен Тимбер получил травму во втором официальном матче за «Арсенал».

Лондонский клуб одержал победу над «Ноттингем Форест» в 1-м туре АПЛ (2:1). Тимбер попал в стартовый состав своей команды на этот матч, но досрочно покинул поле из-за повреждения правой ноги.

Незадолго до перерыва полузащитник «Ноттингема» Бреннан Джонсон сбил Юрриена в грубом подкате, за что получил желтую карточку. Защитник «канониров» продолжил игру, но был вынужден покинуть поле на 50-й минуте. 

Степень серьезности травмы нидерландца в данный момент неизвестна.

Тимбер перешел в «Арсенал» из «Аякса» в июле этого года за 40+5 млн евро. Он провел два официальных матча в составе лондонской команды. 

Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь

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10 комментариев

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Pure
Здоровья!
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Stas Novikov
В том моменте фолил сам Тимбер и он же получил желтую карточку, Джонсон вообще не при делах, товарищи новостники
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TDB
Сезон еще толком не начался, а уже несколько травмированных. Грустно.
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U
много травм на стерте.
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Mykytka
Очень похоже, что травма колена, мениск или еще хуже, кресты. Помогали уходить ему…
Надеемся все не так серьезно(
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Слутск Халлского
Вроде как он не Юрриен, а Джурриен. Комментаторы сегодня утверждали, что он сам так произносит
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граф Якунин
Джурриен Древесина
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Godare88
А зачем в заголовке цена игрока указана? Или чем выше цена, тем меньше срок травмы?
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