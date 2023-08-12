Тимбер получил травму во 2-м матче за «Арсенал». Защитник перешел в июле за 40+5 млн евро
Юрриен Тимбер получил травму во втором официальном матче за «Арсенал».
Лондонский клуб одержал победу над «Ноттингем Форест» в 1-м туре АПЛ (2:1). Тимбер попал в стартовый состав своей команды на этот матч, но досрочно покинул поле из-за повреждения правой ноги.
Незадолго до перерыва полузащитник «Ноттингема» Бреннан Джонсон сбил Юрриена в грубом подкате, за что получил желтую карточку. Защитник «канониров» продолжил игру, но был вынужден покинуть поле на 50-й минуте.
Степень серьезности травмы нидерландца в данный момент неизвестна.
Тимбер перешел в «Арсенал» из «Аякса» в июле этого года за 40+5 млн евро. Он провел два официальных матча в составе лондонской команды.
Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.
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