«Арсенал» покупает Тимбера за 40+5 млн евро. «Аякс» разрешил защитнику пройти медосмотр и согласовать контракт
Юрриен Тимбер перейдет из «Аякса» в «Арсенал».
Клубы согласовали условия трансфера 22-летнего защитника. Лондонцы заплатят 40 миллионов евро, также предусмотрена выплата 5 миллионов евро в качестве реалистичных бонусов, пишет The Athletic.
Клуб из Амстердама разрешил игроку пройти медосмотр в «Арсенале» и окончательно согласовать личный контракт.
За 34 игры в Эредивизи-2022/23 Тимбер забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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