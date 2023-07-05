«Арсенал» покупает Тимбера за 40+5 млн евро. «Аякс» разрешил защитнику пройти медосмотр и согласовать контракт

Теги высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия Арсенал Юрриен Тимбер Футбол

Юрриен Тимбер перейдет из «Аякса» в «Арсенал».

Клубы согласовали условия трансфера 22-летнего защитника. Лондонцы заплатят 40 миллионов евро, также предусмотрена выплата 5 миллионов евро в качестве реалистичных бонусов, пишет The Athletic.

Клуб из Амстердама разрешил игроку пройти медосмотр в «Арсенале» и окончательно согласовать личный контракт. 

За 34 игры в Эредивизи-2022/23 Тимбер забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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23 комментария

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<~Inter~>
Ответ tiptop_pug5
Ну у арсенала наконец то топовая связка центральных защитников образовалась
он конкурент Уайту. Тимбер не выиграет конкуренцию у Салиба
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OldRedWhite
Не Волков , конечно, но тоже ничего защитник !
+5
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Olajuvon
Тиндер вернись к нам!!!
+2
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Best game on Earth
Надеюсь, не окажется и в самом деле деревом. А то фамилия настораживает.
+2
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НРИ
Добро пожаловать в лучший клуб Лондона
+3
-2
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Сади Самедов
Ответ А.В.Бубнов
Мог ведь прошлым летом перейти в МЮ и развиваться при тен Хаге, но он выбрал вариант с деградацией и зеротитулами
Не бубни
Мусорной Кубок Лиги только отчаянные за трофей считает
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ta-tosha
лишь бы не оказался таким же перепуганным клоуном как его одноклубник Эмилиано Мартинез. Но по тому, что он показывал за сборную и в еврокубках - должен быть норм игрок.
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rembrandao
Шутки про фамилию будут?
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Geronimo Good
Круто!
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Александр Андреев
Покупка защитника не за 50 млн, как у некоторых. А лишь за 45 млн. Очередной повод для гордости, для болельщиков Арсенала. Поздравляю.
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answer89
Ответ <~Inter~>
он конкурент Уайту. Тимбер не выиграет конкуренцию у Салиба
так Уайт справа отличный сезон провел, вроде как
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<~Inter~>
Ответ answer89
так Уайт справа отличный сезон провел, вроде как
Проблема в том, что у него нет альтернативы адекватной. Плюс оба в случае травм могут подменять Салиба в центре и не придётся людям видеть Холдинга как было в концовке сезона
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ta-tosha
Ответ answer89
так Уайт справа отличный сезон провел, вроде как
да ну нафиг, в атаке Вайт был нулевой, фланг Сака сидел на полу голодном пайке, по сравнению с Мартинелли
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Фанат спорта01
Ответ Los Galácticos
Тимбер топчик, если еще и Райса возьмут тогда вообще шикарное ТО будет для канониров.
его уже взяли.
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Burel
Ответ Los Galácticos
Тимбер топчик, если еще и Райса возьмут тогда вообще шикарное ТО будет для канониров.
в смысле ? Райса неделю назад взяли уже
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Vitto
Ответ А.В.Бубнов
Мог ведь прошлым летом перейти в МЮ и развиваться при тен Хаге, но он выбрал вариант с деградацией и зеротитулами
Его не отпустили.
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tiptop_pug5
Ну у арсенала наконец то топовая связка центральных защитников образовалась
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Максим Черкашин
Ответ НРИ
Добро пожаловать в лучший клуб Лондона
Но он не переходит в Фулхэм.;))))))
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