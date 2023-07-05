«Арсенал» покупает Тимбера за 40+5 млн евро. «Аякс» разрешил защитнику пройти медосмотр и согласовать контракт

Юрриен Тимбер перейдет из «Аякса» в «Арсенал».

Клубы согласовали условия трансфера 22-летнего защитника. Лондонцы заплатят 40 миллионов евро, также предусмотрена выплата 5 миллионов евро в качестве реалистичных бонусов, пишет The Athletic.

Клуб из Амстердама разрешил игроку пройти медосмотр в « » и окончательно согласовать личный контракт.

За 34 игры в Эредивизи-2022/23 забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.