Тимбер может пропустить несколько месяцев. Защитник травмировал колено во 2-м матче за «Арсенал»
Юрриен Тимбер из-за травмы колена выбыл на длительный срок.
Как передает The Telegraph, в «Арсенале» опасаются, что защитник, приобретенный в июле, пропустит несколько месяцев.
У футболиста возникли проблемы с коленом в его 2-м матче за «канониров» – против «Ноттингем Форест» (2:1) в стартовом туре АПЛ. Возможно повреждение передней крестообразной связки, обследование еще идет.
Тимбер был куплен у «Аякса» за 40+5 млн евро. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Очень здорово смотрелся в играх. Скорейшего выздоровления