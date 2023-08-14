Тимбер может пропустить несколько месяцев. Защитник травмировал колено во 2-м матче за «Арсенал»

Юрриен Тимбер из-за травмы колена выбыл на длительный срок.

Как передает The Telegraph, в « » опасаются, что защитник, приобретенный в июле, пропустит несколько месяцев.

У футболиста возникли проблемы с коленом в его 2-м матче за «канониров» – против «Ноттингем Форест» (2:1) в стартовом туре . Возможно повреждение передней крестообразной связки, обследование еще идет.

был куплен у «Аякса» за 40+5 млн евро. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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