Тимбер может пропустить несколько месяцев. Защитник травмировал колено во 2-м матче за «Арсенал»

Теги премьер-лига Англия Арсенал травмы Юрриен Тимбер Здоровье Футбол

Юрриен Тимбер из-за травмы колена выбыл на длительный срок.

Как передает The Telegraph, в «Арсенале» опасаются, что защитник, приобретенный в июле, пропустит несколько месяцев.

У футболиста возникли проблемы с коленом в его 2-м матче за «канониров» – против «Ноттингем Форест» (2:1) в стартовом туре АПЛ. Возможно повреждение передней крестообразной связки, обследование еще идет.

Тимбер был куплен у «Аякса» за 40+5 млн евро. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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13 комментариев

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TeddyLasso
Здоровья Тимберу, но эта эпидемия крестов уже начинает пугать. Скоро в Европе одна половина футболистов будет в пустыне, вторая в лазарете
+14
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pack25
Потеря, конечно...
Очень здорово смотрелся в играх. Скорейшего выздоровления
+5
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+5
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Ayday Sky
Ответ Football poet
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Говорят последствия прошлогоднего сезона и ЧМ, у многих перенапряжение вот и травмы посыпались, Пеп предрекал такой расклад
+6
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Ман Сити
Да уж, а в суперкубке то норм сыграл, на уровне Стоунза.
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aseke
Жаль, очень понравился в первом матче.
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Football poet
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Quintin07
очень глупо получил травму, жаль что если надолго вылетел...
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Артур Азимов
Классный игрок, но теперь его полная адаптация откладывается до зимы. Печально.
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enechipo
Ответ Ayday Sky
Говорят последствия прошлогоднего сезона и ЧМ, у многих перенапряжение вот и травмы посыпались, Пеп предрекал такой расклад
"Денетор предвидел этот роковой исход!"
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Кузя Гитарист
Ответ TeddyLasso
Здоровья Тимберу, но эта эпидемия крестов уже начинает пугать. Скоро в Европе одна половина футболистов будет в пустыне, вторая в лазарете
Или в Майами стату на индейцах набивать
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CriminalJoint62
Ответ TrueGooner
Нахрена нужно было его выпускать на второй тайм?
Все опираются на мнение игрока в первую очередь. Если сам Тимбер чувствовал, что готов играть, какие вопросы к Артете и медицинскому персоналу?
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Direct free kick
Ответ Ман Сити
Да уж, а в суперкубке то норм сыграл, на уровне Стоунза.
ключевое в суперкубке = товарняке
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