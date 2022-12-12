Христо Стоичков: «У Испании два лучших молодых игрока мира – Гави и Педри. В 2026-м они могут стать чемпионами»

Христо Стоичков считает, что Испания может победить на ЧМ-2026.

проиграла Марокко в 1/8 финала (0:0, по пенальти 0:3). После этого поражения главный тренер испанцев Луис Энрике был уволен.

– Что вы думаете об уходе Луиса Энрике?

– Я не знаю, что случилось. Думал, он останется. Он хорошо поработал с этой командой, и мы увидели, что у него был конкурентоспособный состав.

Есть два лучших молодых игрока мира, и , плюс . С таким вратарем, как Унаи Симон, у вас плюс один игрок в розыгрыше. Впереди нужен парень, который будет забивать.

Дани Ольмо – великолепный игрок, Сарабия – игрок другого плана. Чтобы стать чемпионом мира, нужна готовая команда. В этом году они не были готовы к победе на чемпионате мира.

Я уверен, что в 2026 году они могут стать чемпионами мира. Это будет провал, если они не выйдут в полуфинал или финал в 2026 году. С этим поколением и двумя-тремя изменениями на некоторых позициях у них есть шанс.

Есть бриллианты, которые нужно отшлифовать. Мы привыкли желать результаты завтрашнего дня уже сегодня, но для этого нужно много работать. То же самое Йохан [Кройфф] сделал со мной.

Я был удивлен, что Луис ушел, потому что он боец, трудолюбивый, знающий свое дело, применяющий современные технологии. Испания отличалась от других команд своими качествами, но если не забивать голы, ты обречен», – сказал экс-форвард «Барселоны».

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