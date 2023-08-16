«Коммент.Шоу»: «Слуцкий дисквалифицирован на два эфира условно и оштрафован на 3 «Биг Тейсти» за перебивания Генича в эфире»
«Коммент.Шоу» пошутил о наказании Леонида Слуцкого по аналогии с Артемом Дзюбой.
34-летний форвард «Локомотива» на парковке возле «РЖД Арены» сказал журналисту «РБ Спорт»: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз». Сегодня футболист был дисквалифицирован на 2 матча условно и оштрафован на 50 тысяч рублей.
Ранее бывший тренер ЦСКА и сборной России, выступающий совместно с Дзюбой в ряде шоу, заявил: «19-летний дебил бежит за территорию... Он не в первый раз наставляет камеру в лоб и задает идиотские вопросы».
«Леонид Слуцкий дисквалифицирован на два эфира «Коммент.Livе» условно и оштрафован на 3 «Биг Тейсти» за перебивания Генича в эфире», – сказано в телеграм-канале «Коммент.Шоу».
«Ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну». Дзюба угрожал журналисту
«19-летний дебил» – так Слуцкий назвал журналиста, когда заступался за Дзюбу. Слова проверят юристы, в аргументах тренера много нестыковок
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
друзья, поднимите руки... кто засмеялся
Уже давно не смотрю.
Бегемот шоумен, а Генич просто позорный ставочник
а Слуцкому пора бы уже понять... всякое "Грузи на Дзюбу" рано или поздно приводит к "Мы обо..ались"