«Коммент.Шоу»: «Слуцкий дисквалифицирован на два эфира условно и оштрафован на 3 «Биг Тейсти» за перебивания Генича в эфире»

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Константин Генич интернет YouTube ахахаха Коммент.Шоу Футбол

«Коммент.Шоу» пошутил о наказании Леонида Слуцкого по аналогии с Артемом Дзюбой.

34-летний форвард «Локомотива» на парковке возле «РЖД Арены» сказал журналисту «РБ Спорт»: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз». Сегодня футболист был дисквалифицирован на 2 матча условно и оштрафован на 50 тысяч рублей.

Ранее бывший тренер ЦСКА и сборной России, выступающий совместно с Дзюбой в ряде шоу, заявил: «19-летний дебил бежит за территорию... Он не в первый раз наставляет камеру в лоб и задает идиотские вопросы».

«Леонид Слуцкий дисквалифицирован на два эфира «Коммент.Livе» условно и оштрафован на 3 «Биг Тейсти» за перебивания Генича в эфире», – сказано в телеграм-канале «Коммент.Шоу».

«Ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну». Дзюба угрожал журналисту

«19-летний дебил» – так Слуцкий назвал журналиста, когда заступался за Дзюбу. Слова проверят юристы, в аргументах тренера много нестыковок

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

38 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Атомный Карась
Нет уже биг тейсти... биг спешиал
+108
-6
+102
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Милдронат Бромантанов
Петросян шоу
+57
-3
+54
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
.ru
Коммент.Шоу пошутил...
друзья, поднимите руки... кто засмеялся
+54
-12
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Фалафель
Короче, Слуцкий и Дзюба уехали в гей круиз, условно.
+24
-3
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vedved
Ответ .ru
Коммент.Шоу пошутил... друзья, поднимите руки... кто засмеялся
Не засмеялся конечно, но улыбнуло)
+23
-4
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ильин
То чувство, когда даже слово "лопата" смешнее
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Recreated
Дааа, Коммент.Шоу здорово просело с такими шутками, а так хорошо начинали.
Уже давно не смотрю.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Штраф на 3 «Биг Тейсти» - это посерьезнее наказания Дзюбы!
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Yashin
Что творится, сначала Дзюба, теперь Слуцкий. И еще неизвестно кого строже
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мукунку хороший
Вот это юмор.. разрыв прям.. Генич придумал.?))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vladislav Asadullin
Гоготали всем «Ну так нельзя…»
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Ивакин
Кто, интересно, смотрит этих клоунов?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
Смешно (нет)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SergeyRussia
Леонид Викторович и Дзюба всегда вместе, как Тимон и Пумба ))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Babusya
Клоунада!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роберт Дауни-средний
некогда отдушина в плане футбольного контента теперь превратилась в клоунскую богодельню с вечно орущим и перебивающим всех Геничем, шутехами за 300, вялым обсуждением спорта и как вишенка на торте - рубрикой Дзюбы и Слуцкого, где мата больше чем на смене в цеху. хорошо хоть Гурцкая от них свалил, с ним вообще невозможно было их слушать
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Василий Монксик
Коммент шоу совсем скатились,так хорошо и интересно начинали,а превратились в медиафутбол,тьфу....
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мукунку хороший
Ответ Мыкола
Лёня-бигмак типичный отечественный персонаж со светлым и одухотворённым лицом с рассказами баек о всеобщем порядке и соблюдение законов на святом западе. А как у него с соблюдением законов в своей стране? А неважно. Вы посмотрите, как на западе. Вот там
Только запад быстро его раскусил и дал пинка по толстым булкам)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мыкола
Лёня-бигмак типичный отечественный персонаж со светлым и одухотворённым лицом с рассказами баек о всеобщем порядке и соблюдение законов на святом западе. А как у него с соблюдением законов в своей стране? А неважно. Вы посмотрите, как на западе. Вот там
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mihail0910
Ну, если там такие шутки, то тогда понятно, почему я не знаю ничего об этом шоу.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Caerly
Отвратительные.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Тасминский
Ответ .ru
Коммент.Шоу пошутил... друзья, поднимите руки... кто засмеялся
Про биг тести зашло хорошо
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
trav
Это футбольная новость?
Бегемот шоумен, а Генич просто позорный ставочник
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arty K.
Какая свежая и смешная шутка
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
.ru
Ответ Vedved
Не засмеялся конечно, но улыбнуло)
ну не знаю...
а Слуцкому пора бы уже понять... всякое "Грузи на Дзюбу" рано или поздно приводит к "Мы обо..ались"
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий