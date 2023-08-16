Глава КДК о наказании Дзюбы: «Он субъект футбола, все произошло на территории стадиона сразу после матча. Вопрос задавал аккредитованный журналист. Извинений от Артема мы не услышали»

Теги Локомотив Артем Дзюба РЖД Арена премьер-лига Россия дисквалификации КДК РФС Артур Григорьянц Футбол

В КДК РФС объяснили наказание Артема Дзюбы за слова в адрес журналиста.

34-летний форвард «Локомотива» на парковке возле «РЖД Арены» сказал журналисту «РБ Спорт»: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз». Футболист был дисквалифицирован на 2 матча условно и оштрафован на 50 тысяч рублей.

«Дзюба – субъект футбола, независимо от того, был ли он заявлен или нет на матч. Все произошло на территории стадиона и сразу после окончания матча.

Мы заслушали журналиста Бородина, он озвучил тот самый вопрос. И пояснил, что находился как аккредитованный журналист, был в манишке и с аккредитацией. Дзюба же говорил, что он не знал, кто к нему подошел.

Однако Бородин говорил, что неоднократно задавал вопросы Дзюбе. Мы пояснили на заседании о том, что рассматриваем дело в рамках статьи 94, пункт 6. Мы рассматриваем поведение субъекта футбола, а именно игрока.

Дзюба сказал, что не сдержался, мог бы не реагировать. Я сказал, что Дзюба мог обратиться к охране – он сказал, что журналист его преследовал. Выслушав представителей ФК «Локомотив», КДК принял решение – дисквалифицировать на 2 матча условно, установить испытательный срок до конца сезона.

Повторное поведение может активировать условное наказание в безусловное. Извинений от Дзюбы мы не услышали. Бородин сказал, что выражение Дзюбы не принял на себя как оскорбление. Именно слова Бородина позволили нам применить условное наказание», – сказал Артур Григорьянц.

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24 комментария

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Пушка_Кутепова
Дзюба ведет себя как игрок из медиалиги
+39
-7
+32
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.ru
мораль... выведи журналиста с территории стадиона
а там уж засовывай... что хочешь и куда хочешь
+21
-3
+18
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Мукунку хороший
Ответ Пушка_Кутепова
Дзюба ведет себя как игрок из медиалиги
Попросту как 💩))
+17
-4
+13
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Домоседов
Ответ xyg2rdwzx4
Ну теперь Дзюба очевидно ни при каких условиях никаких комментариев давать не будет из-за этого гнилого типа. А жаль, мог бы нас повеселить.
Горюшко какое
+7
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Артем Русанов
Ответ xyg2rdwzx4
Ну теперь Дзюба очевидно ни при каких условиях никаких комментариев давать не будет из-за этого гнилого типа. А жаль, мог бы нас повеселить.
Почему гнилой? Что ему спрашивать еще, банальности типа как самочувствие и когда вернетесь на поле?
+7
-1
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krokodilych
Ответ Vasily Stavchansky
В целом вполне неплохо. Но что делать с провокациями и грубостью журналиста, вопрос остался.
А что такого сказал журналист? Он вроде спросил, не показались ли Дзюбе обидными слова Шалимова о двух голах за сезон. Где здесь грубость и/или провокация?
+6
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Мартинелли
Ответ Vasily Stavchansky
В целом вполне неплохо. Но что делать с провокациями и грубостью журналиста, вопрос остался.
Уходить из футбол, разрывать контракт, если не хочешь быть публичной персоной и слушать вопросы от журналистов
+2
0
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Трент Резнор
Сборище нечисти…
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Алексей Ненахов
Возможно , Дзюба обсуждал со Слуцким новое совместное видео , а журналист просто был рядом
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BZB
Мужик сказал, теперь должен делать.
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majestic1980
А есть ли такое понятие как субъект судейства?
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Jeicob Harlon
змеялова нужно поставить на место
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Мишаня сбг
а "журналисту" премию, как же ещё
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Сикарио
Здесь нужна цитата сарагосской. (прекол олдскульный, аккредитованные журнилизды не поймут)
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Metalloid
Ответ .ru
мораль... выведи журналиста с территории стадиона а там уж засовывай... что хочешь и куда хочешь
А лучше попросить знакомых с ним вежливо поговорить. И потом навестить в больнице с фруктами )
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razoblachitel
Ответ Артем Русанов
Почему гнилой? Что ему спрашивать еще, банальности типа как самочувствие и когда вернетесь на поле?
да. чтобы артемка не обижался. он же маленький мальчик, слово скажи, сразу дуется
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