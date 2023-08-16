Глава КДК о наказании Дзюбы: «Он субъект футбола, все произошло на территории стадиона сразу после матча. Вопрос задавал аккредитованный журналист. Извинений от Артема мы не услышали»

В КДК РФС объяснили наказание Артема Дзюбы за слова в адрес журналиста.

34-летний форвард « » на парковке возле «РЖД Арены» сказал журналисту «РБ Спорт»: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз». Футболист был дисквалифицирован на 2 матча условно и оштрафован на 50 тысяч рублей.

«Дзюба – субъект футбола, независимо от того, был ли он заявлен или нет на матч. Все произошло на территории стадиона и сразу после окончания матча.

Мы заслушали журналиста Бородина, он озвучил тот самый вопрос. И пояснил, что находился как аккредитованный журналист, был в манишке и с аккредитацией. Дзюба же говорил, что он не знал, кто к нему подошел.

Однако Бородин говорил, что неоднократно задавал вопросы . Мы пояснили на заседании о том, что рассматриваем дело в рамках статьи 94, пункт 6. Мы рассматриваем поведение субъекта футбола, а именно игрока.

Дзюба сказал, что не сдержался, мог бы не реагировать. Я сказал, что Дзюба мог обратиться к охране – он сказал, что журналист его преследовал. Выслушав представителей ФК «Локомотив», КДК принял решение – дисквалифицировать на 2 матча условно, установить испытательный срок до конца сезона.

Повторное поведение может активировать условное наказание в безусловное. Извинений от Дзюбы мы не услышали. Бородин сказал, что выражение Дзюбы не принял на себя как оскорбление. Именно слова Бородина позволили нам применить условное наказание», – сказал .

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?