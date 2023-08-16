«Челси» и «Галатасарай» согласовали трансфер Зиеша. «Аль-Наср» отказался от игрока из-за его проблем со здроровьем
Хаким Зиеш близок к переходу из «Челси» в турецкий топ-клуб.
«Челси» и «Галатасарай» устно достигли принципиальной договоренности о трансфере 30-летнего хавбека сборной Марокко.
Сторонам осталось уладить последние детали, а Хакиму – пройти медосмотр.
Напомним, что саудовский «Аль-Наср» ранее отказался от трансфера Зиеша из-за проблем со здоровьем у игрока.
В минувшем сезоне Зиеш провел 18 матчей в АПЛ и сделал 3 ассиста. Его подробная статистика – здесь.
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Вингер без скорости, дриблинга, физически слабый.
В целом Зиеш переоценен, его уровень это Аякс или какой-то околотоп какой-то Серии А типа Аталанты/Лацио. Вот туда и нужно было идти.
Не понимаю почему Челси раньше с ним не расстались.
Может, тупо клуб продать, ФФП всё равно на них не распространяется, можно весь этот сброд тупо за ярд скинуть тем же арабам. Хотя песчаные вряд ли согласятся, они даже единственную легенду Челси Азара брать не хотят.