«Челси» и «Галатасарай» согласовали трансфер Зиеша. «Аль-Наср» отказался от игрока из-за его проблем со здроровьем

Теги Челси премьер-лига Англия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Хаким Зиеш Фабрицио Романо Футбол

Хаким Зиеш близок к переходу из «Челси» в турецкий топ-клуб.

«Челси» и «Галатасарай» устно достигли принципиальной договоренности о трансфере 30-летнего хавбека сборной Марокко.

Сторонам осталось уладить последние детали, а Хакиму – пройти медосмотр.

Напомним, что саудовский «Аль-Наср» ранее отказался от трансфера Зиеша из-за проблем со здоровьем у игрока.

В минувшем сезоне Зиеш провел 18 матчей в АПЛ и сделал 3 ассиста. Его подробная статистика – здесь.

Падение Зиеша за полгода. Зимой был в шаге от «ПСЖ», теперь сомневается даже «Аль-Наср»

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19 комментариев

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B@SS
Только бы медосмотр прошел, молимся ))
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RealJon
Ответ Чунга чанга
Шикарно! Осталось еще макаку и ведрои слить
С Лукаку похоже будет сюрприз. Тоттенхэм с ним интересуется )))
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Пожилой Гомункул
у него "проблемы со здоровьем" для игры в очень конкурентный и крайне контактный футбол великой саудовской лиги, а вот для турецкой лиги его здоровье сгодится?
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DolJun
найс, еще денежка в копилочку
+2
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TravenS
Ответ b3thees
профукал свой талант
А он был? Просто сколько не смотрел на его игру, на все случаи жизни один приём — навес, иногда удар
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Abu Ibrahim
Ответ Пожилой Гомункул
у него "проблемы со здоровьем" для игры в очень конкурентный и крайне контактный футбол великой саудовской лиги, а вот для турецкой лиги его здоровье сгодится?
возможно его колени не стоят того чтобы давать ему 80 млн за неск лет , а вот за 8-9 в турции вполне
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Danik S
Ответ B@SS
Только бы медосмотр прошел, молимся ))
да и он сам наверно тоже)))
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da0s
Галатасарай норм, жаль что непригодился в новом Аяксе. Мог бы заиграть в средняке бундеслиги. Но зато есть ЛЧ. Удачи в новом клубе.
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Профессор из Кобхэма
Игрок с хорошим ударом, хорошими кроссами. В принципе все.
Вингер без скорости, дриблинга, физически слабый.

В целом Зиеш переоценен, его уровень это Аякс или какой-то околотоп какой-то Серии А типа Аталанты/Лацио. Вот туда и нужно было идти.
Не понимаю почему Челси раньше с ним не расстались.
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Aktan
Прекрасно, останется лишь избавиться лишь от трехногого мандинго
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Евгений Шазиев
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В Челси вообще остались не ноунеймы?
Может, тупо клуб продать, ФФП всё равно на них не распространяется, можно весь этот сброд тупо за ярд скинуть тем же арабам. Хотя песчаные вряд ли согласятся, они даже единственную легенду Челси Азара брать не хотят.
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CTPEKO3ETC
Зиеш, Ван де бек. Игроки явно перешли на в те команды и просрали карьеру
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Пожилой Гомункул
Ответ TravenS
А он был? Просто сколько не смотрел на его игру, на все случаи жизни один приём — навес, иногда удар
он техничный, неплохо видит поле, хороший пас, не великий талант конечно, но игрок то хороший в оптимальных условиях, например в Аяксе или в сборной (особенно на ЧМ-22)
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Ложный Латераль
Ответ Пожилой Гомункул
у него "проблемы со здоровьем" для игры в очень конкурентный и крайне контактный футбол великой саудовской лиги, а вот для турецкой лиги его здоровье сгодится?
Да.
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Bunyod Turgunov
Ответ RealJon
С Лукаку похоже будет сюрприз. Тоттенхэм с ним интересуется )))
Конте быстрее нашёл бы себе клубб
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