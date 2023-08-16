«Челси» и «Галатасарай» согласовали трансфер Зиеша. «Аль-Наср» отказался от игрока из-за его проблем со здроровьем

Хаким Зиеш близок к переходу из «Челси» в турецкий топ-клуб.

« » и « » устно достигли принципиальной договоренности о трансфере 30-летнего хавбека сборной Марокко.

Сторонам осталось уладить последние детали, а Хакиму – пройти медосмотр.

Напомним, что саудовский «Аль-Наср» ранее отказался от трансфера Зиеша из-за проблем со здоровьем у игрока.

В минувшем сезоне провел 18 матчей в и сделал 3 ассиста. Его подробная статистика – здесь.

Падение Зиеша за полгода. Зимой был в шаге от «ПСЖ», теперь сомневается даже «Аль-Наср»

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