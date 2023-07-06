«Спартаку» предлагали Зиеша. Клуб отказался из-за его запросов и проблем со здоровьем (Metaratings)

Теги Спартак Челси премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Хаким Зиеш деньги Футбол

«Спартак» изучал возможность подписания Хакима Зиеша.

По данным Metaratings, полузащитник «Челси» был предложен московской команде его агентами. Красно-белые посчитали требования по окладу (5 млн евро в год) завышенными. 

Также «Спартак» не устроили проблемы марокканца с коленом.

Ранее сообщалось, что подписать 30-летнего футболиста хотел «Аль-Наср», но игрок провалил медосмотр.

Зиеш выложил фото с тренировки в ответ на новости о травмах: «Проблемы с коленом, говорите? 😂»

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36 комментариев

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Denis Dokuchaev
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Тот, кто придумал это под какими веществами?
т.е. мозес тоже под веществами приехал?
+41
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Данила Данайцев
Если всё так, как написано, то и хорошо, зачем нам 30 летний, высокооплачиваемый игрок, с больным коленом.
+27
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+26
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Василий Васильев
Какие 5 если ему арабы 30 дают ,и даже если урежут в два раза из за травм ,то это 15 млн. Чушь полная ,а не новость
+17
-7
+10
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Иван Иванов
Я вот не понимаю... Зачем нам эту дичь описывпют... Чтоб показать свою какую либо деятельность. А нам потом вновь Трындеть о, якобы, непростом, рынке... Вот честно, это уже совсем не смешно
+8
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+7
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mqh9pzrxgf
Ответ Василий Васильев
Какие 5 если ему арабы 30 дают ,и даже если урежут в два раза из за травм ,то это 15 млн. Чушь полная ,а не новость
Арабы отказались из за колена как раз)
+6
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+6
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Владимир Молявин
Так это и до этой новости было понятно. Зиеш дорого обойдётся. А то, что заиграет в Спартаке - под большим вопросом.
+5
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+4
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Zidan4ik
Ответ Ералы Актобе
Фейк 100% Зачем ему отсталый чемпионат
НаШ Чемпионат в космосе по сравнению с по-настоящему днищу Казахстанской лигой
+4
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serb2010
Ответ Ералы Актобе
Фейк 100% Зачем ему отсталый чемпионат
В Спартаке играет его кореш Промес, недавно Зиеш приезжал сюда в гости, видимо уже тогда его начали заманивать и знакомить с клубом. Уезжал он довольный, так что все может быть.
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Полуэктов Пётр
Ну он явно не в футбол бы поехал сюда играть, так что это верное решение.
+2
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Алексей Иванов
Ответ Marina_Greta
Колумбийский, чистейший, прямо с гор!
кофе?
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OldRedWhite
Ответ mqh9pzrxgf
Арабы отказались из за колена как раз)
А в РПЛ , значит , и инвалид сгодится ?
Тогда ещё и Азара надо было !
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Андрей Балабаев
Ответ Ералы Актобе
Фейк 100% Зачем ему отсталый чемпионат
Так он в казахстанский чемпионат и не собирался
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Михо
Ответ Denis Dokuchaev
т.е. мозес тоже под веществами приехал?
Не говоря уж о Терри!
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Marina_Greta
Ответ Алексей Иванов
кофе?
Ну, почти) Очень бодрящий только 😊
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savik-A.M.
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Тот, кто придумал это под какими веществами?
Зиеш дружит с Промесом , и даже не давно к нему в Москву прилетал ,
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Marina_Greta
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Тот, кто придумал это под какими веществами?
Колумбийский, чистейший, прямо с гор!
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Барыга блинами
Ответ Marina_Greta
Фалькао к нам не поедет!
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Король Крусибла
ЛФЛ, 2025, табличка на входе стадиона Спартак: мы отказались от Зиеша.
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Скарлетт Йоханссон
видимо, предлагал Промес
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шлеп нога
Зиеш это топ!
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Сергей К
Такой трансфер - большой риск. Ещё и личку высокую просит...
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Фёдор Проценко
Таких своих хватает
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Иван Егурнов
В нашем чемпионате был бы топ звездой. Но если там действительно проблемы со здоровьем, конечно никто не рискнёт такими деньгами
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Сергей Кузьмичев
Надо всех друзей Промеса собрать! где Депай?
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