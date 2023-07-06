«Спартаку» предлагали Зиеша. Клуб отказался из-за его запросов и проблем со здоровьем (Metaratings)
«Спартак» изучал возможность подписания Хакима Зиеша.
По данным Metaratings, полузащитник «Челси» был предложен московской команде его агентами. Красно-белые посчитали требования по окладу (5 млн евро в год) завышенными.
Также «Спартак» не устроили проблемы марокканца с коленом.
Ранее сообщалось, что подписать 30-летнего футболиста хотел «Аль-Наср», но игрок провалил медосмотр.
Зиеш выложил фото с тренировки в ответ на новости о травмах: «Проблемы с коленом, говорите? 😂»
Тогда ещё и Азара надо было !