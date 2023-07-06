«Спартаку» предлагали Зиеша. Клуб отказался из-за его запросов и проблем со здоровьем (Metaratings)

«Спартак» изучал возможность подписания Хакима Зиеша.

По данным Metaratings, полузащитник « » был предложен московской команде его агентами. Красно-белые посчитали требования по окладу (5 млн евро в год) завышенными.

Также « » не устроили проблемы марокканца с коленом.

Ранее сообщалось, что подписать 30-летнего футболиста хотел «Аль-Наср», но игрок провалил медосмотр.

Зиеш выложил фото с тренировки в ответ на новости о травмах: «Проблемы с коленом, говорите? 😂»