«Аль-Наср» снизил зарплату для Зиеша на 40% из-за травм игрока. Хавбек «Челси» пока не принимает предложение

Переход Хакима Зиеша в Саудовскую Аравию может сорваться.

Ранее стало известно, что полузащитник « » не прошел медосмотр в «Аль-Насре» из-за проблем с коленом и бедром.

Саудовский клуб провел новые тесты по состоянию здоровья футболиста и сделал ему новое предложение, снизив предлагаемую зарплату на 40%.

Марокканец пока не хочет принимать предложение « ».

Изначально сообщалось, что в саудовском клубе сможет получать более 30 млн евро в год.

В этом сезоне футболист сделал 3 голевые передачи в 24 матчах за «Челси» во всех турнирах. В сумме он провел на поле 928 минут.