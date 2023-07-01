«Аль-Наср» снизил зарплату для Зиеша на 40% из-за травм игрока. Хавбек «Челси» пока не принимает предложение

Теги Челси премьер-лига Англия травмы возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Хаким Зиеш деньги Футбол

Переход Хакима Зиеша в Саудовскую Аравию может сорваться.

Ранее стало известно, что полузащитник «Челси» не прошел медосмотр в «Аль-Насре» из-за проблем с коленом и бедром.

Саудовский клуб провел новые тесты по состоянию здоровья футболиста и сделал ему новое предложение, снизив предлагаемую зарплату на 40%.

Марокканец пока не хочет принимать предложение «Аль-Насра».

Изначально сообщалось, что в саудовском клубе Зиеш сможет получать более 30 млн евро в год.

В этом сезоне футболист сделал 3 голевые передачи в 24 матчах за «Челси» во всех турнирах. В сумме он провел на поле 928 минут.

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22 комментария

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Kahn01
Ответ metodgaussa
У него там одной ноги не оказалось, что ему чуть не вполовину зп сократили?
Тогда у Лукаку на 40% повышенная зарплата, из-за 3-й ноги.
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+24
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metodgaussa
У него там одной ноги не оказалось, что ему чуть не вполовину зп сократили?
+24
-1
+23
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Геннадий Тимченко
Ответ metodgaussa
У него там одной ноги не оказалось, что ему чуть не вполовину зп сократили?
скорее всего изменили постоянную и переменную часть ЗП, чтобы не получить "отпускника"
+11
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+11
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Акира_1
Даже свалить норм не может, то травмы, то денег мало.
+4
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Акира_1
Ответ DolJun
либо так - либо попытать счастья у поча)
Никакого счастья.) Чуваку психических некомфортно в Челси, что постоянно кислый на поле, это уж не говоря о его хрустальности.
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Jey Colli
он надоел уже со своими проблемами, быстрее бы слили
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Bishkek Reds
Ответ #SharkTeam
арабская хитрость
прям как у вашего хитрожопого хозяина Мансура из Абу-Даби.
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Джейме Ланнистер
Похоже саудиты думали что содержать всех этих игроков копейки. Наверно какой-то бухгалтер указал что они слишком дорогие. Поэтому думаю они начали специально отказываться и начали занижать зарплаты в самом конце трансфера.
Или подумали давайте пачками возьмем юниоров из Бразилии. Они подешевле обходится и сразу соглашаются
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Сергей Кайзер
Ответ DolJun
либо так - либо попытать счастья у поча)
И на которой многокилометровой пробежке Зиеш уедет с тренировки в кальянную? ))
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#SharkTeam
арабская хитрость
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Пинающий Достоинства
Ответ metodgaussa
У него там одной ноги не оказалось, что ему чуть не вполовину зп сократили?
Не удивлюсь если там и быстроного Абелардо подпишут за 10 миллионов
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Мужанов Дмитрий Александрович
Даже 20 млн в год он должен рад, тем более контракт предложили на 3 года.
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Алексей Иванов
В Спартак
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sacha2
... всё срастётся и Рон получит желаемого распасовщика:)
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#SharkTeam
Роналду мог бы и поделиться
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Фанат Сан-Марино
Поднаср-Аль’и, получается
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noti22
30 млн для 30-летнего Зиеша изначально выглядит переплатой, даже для саудовцев
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Born is the King
Милан это шанс. Игрок за 15-20 млн. Платежное поручение тоже сильно менять не придется)
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