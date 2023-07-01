«Аль-Наср» снизил зарплату для Зиеша на 40% из-за травм игрока. Хавбек «Челси» пока не принимает предложение
Переход Хакима Зиеша в Саудовскую Аравию может сорваться.
Ранее стало известно, что полузащитник «Челси» не прошел медосмотр в «Аль-Насре» из-за проблем с коленом и бедром.
Саудовский клуб провел новые тесты по состоянию здоровья футболиста и сделал ему новое предложение, снизив предлагаемую зарплату на 40%.
Марокканец пока не хочет принимать предложение «Аль-Насра».
Изначально сообщалось, что в саудовском клубе Зиеш сможет получать более 30 млн евро в год.
В этом сезоне футболист сделал 3 голевые передачи в 24 матчах за «Челси» во всех турнирах. В сумме он провел на поле 928 минут.
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