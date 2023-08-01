Зиеш интересен «Аль-Ахли» и «Аль-Шабабу». Хавбек «Челси» хочет вернуться в «Аякс» и готов снизить зарплату

Хаким Зиеш может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Интерес к полузащитнику « » проявляют « » и « », сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс.

Прошлой зимой арендовать игрока хотел « », но трансфер сорвался. Парижане вряд ли будут снова пытаться подписать марокканца. Сам футболист хочет вернуться в « » – этот вариант тоже был зимой, но тогда клуб из Нидерландов отказался от Зиеша из-за других трансферных приоритетов и высокой зарплаты Хакима.

Отмечается, что хавбек готов согласиться на снижение зарплаты, чтобы перейти в европейскую команду.

Напомним, этим летом у Зиеша уже был вариант с переходом в Саудовскую Аравию – им интересовался «Аль-Наср». Однако трансфер сорвался из-за проблем с травмами у игрока.

В сезоне АПЛ-2022/23 Хаким провел 18 матчей и отдал 3 результативные передачи. Подробную статистику 30-летнего игрока можно найти здесь.