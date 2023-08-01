Зиеш интересен «Аль-Ахли» и «Аль-Шабабу». Хавбек «Челси» хочет вернуться в «Аякс» и готов снизить зарплату

Теги ПСЖ Челси высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Аль-Шабаб Эр-Рияд Хаким Зиеш Футбол

Хаким Зиеш может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Интерес к полузащитнику «Челси» проявляют «Аль-Ахли» и «Аль-Шабаб», сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс. 

Прошлой зимой арендовать игрока хотел «ПСЖ», но трансфер сорвался. Парижане вряд ли будут снова пытаться подписать марокканца. Сам футболист хочет вернуться в «Аякс» – этот вариант тоже был зимой, но тогда клуб из Нидерландов отказался от Зиеша из-за других трансферных приоритетов и высокой зарплаты Хакима.  

Отмечается, что хавбек готов согласиться на снижение зарплаты, чтобы перейти в европейскую команду.

Напомним, этим летом у Зиеша уже был вариант с переходом в Саудовскую Аравию – им интересовался «Аль-Наср». Однако трансфер сорвался из-за проблем с травмами у игрока. 

В сезоне АПЛ-2022/23 Хаким провел 18 матчей и отдал 3 результативные передачи. Подробную статистику 30-летнего игрока можно найти здесь

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17 комментариев

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Тухель
Ответ TennisForever
Ему уже 30? Как будто только вчера пришел пацаном из Аякса. Как же время то летит
Каким пацаном? Он 1993 года рождения в Челси перешел в сезоне 2020/2021 ему на момент перехода было 27 лет.
+18
-1
+17
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Тухель
Ответ RealJon
Он игрок типажа Деле Алли, если нет мотивации, заиграть его не получится Вот в ЧМ, это получилось у Регреги
А Зиеш что то особенное показал на ЧМ? У него 1 гол и 1 голевая еще в группе, а дальше пустота. Если кто у Марокко себя проявили и показали на ЧМ это Буну, Хакими, Мазруи, Амрабат и центральные защитники. Пока не начали вылетать с травмами основные ЦЗ за 5 матчей был пропущен только 1 гол это очень круто.
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RealJon
Он игрок типажа Деле Алли, если нет мотивации, заиграть его не получится

Вот в ЧМ, это получилось у Регреги
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b3thees
Ответ Marina_Greta
Нас итак арабы спасли, сколько скупили игроков, какие бы на местном рынке было тяжело продать.
ыхых это правда, только зиеша немного жалко отдавать
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