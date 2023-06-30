Зиеш может не перейти в «Аль-Наср» Роналду из-за травм бедра и колена, саудовский клуб проведет дополнительные тесты

Теги Криштиану Роналду Челси премьер-лига Англия травмы возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Хаким Зиеш Футбол

Хаким Зиеш не прошел медосмотр в «Аль-Насре».

Команда из Саудовской Аравии проведет дополнительные тесты по состоянию здоровья футболиста, поскольку у него были выявлены проблемы с коленом и бедром.

«Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, еще не принял решение о том, откажется ли клуб от трансфера игрока.

Ранее сообщалось, что в саудовском клубе Зиеш сможет получать более 30 млн евро в год.

В этом сезоне футболист сделал 3 голевые передачи в 24 матчах за «Челси» во всех турнирах. В сумме он провел на поле 928 минут.

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dr. cage
Грамотный подход..
Арсеналу бы не помешало взять на заметку..
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ Veni-Vidi-Vici
Никак не может уйти из Челси. Похоже, будет играть там до конца карьеры и станет легендой клуба.
есть вариант к 7хагу, говорят он там аякс юнайтед собирает, а этого боули задешево отдаст, упираться не будет)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
The Best
Он получил травмы когда ехал в Россию на матч медиалиги что-ли?Куча проблем с этим Зиешом
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Veni-Vidi-Vici
Никак не может уйти из Челси. Похоже, будет играть там до конца карьеры и станет легендой клуба.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Этот Райола хочет денег
Видимо будут выкупать по частям, без бедра и колена
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artonkin
С Промесом опасно дружить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий