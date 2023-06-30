Зиеш может не перейти в «Аль-Наср» Роналду из-за травм бедра и колена, саудовский клуб проведет дополнительные тесты
Хаким Зиеш не прошел медосмотр в «Аль-Насре».
Команда из Саудовской Аравии проведет дополнительные тесты по состоянию здоровья футболиста, поскольку у него были выявлены проблемы с коленом и бедром.
«Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, еще не принял решение о том, откажется ли клуб от трансфера игрока.
Ранее сообщалось, что в саудовском клубе Зиеш сможет получать более 30 млн евро в год.
В этом сезоне футболист сделал 3 голевые передачи в 24 матчах за «Челси» во всех турнирах. В сумме он провел на поле 928 минут.
Арсеналу бы не помешало взять на заметку..