Зиеш может не перейти в «Аль-Наср» Роналду из-за травм бедра и колена, саудовский клуб проведет дополнительные тесты

Хаким Зиеш не прошел медосмотр в «Аль-Насре».

Команда из Саудовской Аравии проведет дополнительные тесты по состоянию здоровья футболиста, поскольку у него были выявлены проблемы с коленом и бедром.

« », за который выступает , еще не принял решение о том, откажется ли клуб от трансфера игрока.

Ранее сообщалось, что в саудовском клубе сможет получать более 30 млн евро в год.

В этом сезоне футболист сделал 3 голевые передачи в 24 матчах за « » во всех турнирах. В сумме он провел на поле 928 минут.