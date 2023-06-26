«ПСЖ» надеется, что продажи в Саудовскую Аравию сделают трансфер Неймара более осуществимым для «Челси»

Будущее Неймара в «ПСЖ» остается неопределенным.

Как пишет The Athletic со ссылкой на источник, близкий к футболисту, Неймара глубоко разочаровали протесты фанатов «ПСЖ» у его дома. Отмечается, что бразилец еще никогда не чувствовал себя в клубе так плохо.

Этим летом «ПСЖ» хочет двигаться в новом направлении, сделав команду более молодой и близкой парижанам. Неймар в эту концепцию не вписывается. После перехода форвард провел 55% возможных матчей за «ПСЖ». В клубе от этого устали.

Прошлым летом в его соглашении активировалась опция продления, теперь оно рассчитано до 2027 года. Из-за этого этим летом трансфер Неймара организовать очень сложно, «если не невозможно», сообщил источник. При этом «ПСЖ» открыт к продаже игрока, который не вписывается в новую концепцию клуба.

Сам Неймар ранее говорил, что хочет играть за «ПСЖ» до конца карьеры, но события прошлого сезона могут повлиять на его мнение.

В любом случае найти новый клуб для бразильца будет очень сложо. У него есть крупное предложение из Саудовской Аравии. Информация об интересе к Неймару со стороны «Челси» тоже появлялась. Как отмечается, в « » надеются, что после продаж нескольких игроков в Саудовскую Аравию трансфер Неймара для « » станет более осуществимым. Однако пока вероятность ухода бразильца невысока.

В минувшем сезоне форвард забил 18 голов и отдал 16 передач в 29 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. С 19 февраля он не выходил на поле из-за травмы.

Полную статистику 31-летнего игрока можно найти здесь.