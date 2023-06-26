«ПСЖ» надеется, что продажи в Саудовскую Аравию сделают трансфер Неймара более осуществимым для «Челси»

Теги ПСЖ Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Неймар высшая лига Саудовская Аравия Футбол

Будущее Неймара в «ПСЖ» остается неопределенным.

Как пишет The Athletic со ссылкой на источник, близкий к футболисту, Неймара глубоко разочаровали протесты фанатов «ПСЖ» у его дома. Отмечается, что бразилец еще никогда не чувствовал себя в клубе так плохо.

Этим летом «ПСЖ» хочет двигаться в новом направлении, сделав команду более молодой и близкой парижанам. Неймар в эту концепцию не вписывается. После перехода форвард провел 55% возможных матчей за «ПСЖ». В клубе от этого устали.

Прошлым летом в его соглашении активировалась опция продления, теперь оно рассчитано до 2027 года. Из-за этого этим летом трансфер Неймара организовать очень сложно, «если не невозможно», сообщил источник. При этом «ПСЖ» открыт к продаже игрока, который не вписывается в новую концепцию клуба.

Сам Неймар ранее говорил, что хочет играть за «ПСЖ» до конца карьеры, но события прошлого сезона могут повлиять на его мнение.

В любом случае найти новый клуб для бразильца будет очень сложо. У него есть крупное предложение из Саудовской Аравии. Информация об интересе к Неймару со стороны «Челси» тоже появлялась. Как отмечается, в «ПСЖ» надеются, что после продаж нескольких игроков в Саудовскую Аравию трансфер Неймара для «Челси» станет более осуществимым. Однако пока вероятность ухода бразильца невысока.

В минувшем сезоне форвард забил 18 голов и отдал 16 передач в 29 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. С 19 февраля он не выходил на поле из-за травмы.

Полную статистику 31-летнего игрока можно найти здесь.

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
misha___97
ПСЖ всерьез рассчитывает, что Челси, который не участвует в ЛЧ и убирает высокооплачиваемых возрастных игроков будет брать Неймара? Утка или в Париже идиоты сидят
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Santi19
попытка ПСЖ спихнуть Неймара с его огромной личкой в Челси, который активно разгружает зарплатную ведомость выглядит невероятным бредом
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ман сити фейк
Ответ ten Hag
В нынешний Челси хотят всех кого не лень спихнуть Боули благо позволяет)
Как будто игрокам МЮ клубы на очереди стоят
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bashibuzuck
Странная логика, Челси экономит, а они хотят всучить им Неймара🤔
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Under
Ответ андрей калуцких
Сложность в том, что никому он нафиг не нужен. Кто будет в здравом уме платить за травматичного игрока, у которого бонусом идет огромная личка и проблемы с дисциплиной? Даже нового владельца Челси, который скупал всё, что блестит и то не могут развести на такое.
вы поняли вообще, что я спрашивал, или по диагонали читали мой вопрос?
я понимаю всё, что вы написали, тем не менее, вопрос - как в текущем контексте на сложность влияет длина контракта?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Только расчистили зарплату от хлама, чтоб подписать пожилого бразильца на гигантский контракт, который легко сломается на половину сезона. При том, что у Челси слева уже Стерлинг и Мудрик играют. Интересный бред СМИ.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TravenS
Ответ Bashibuzuck
Странная логика, Челси экономит, а они хотят всучить им Неймара🤔
А как они узнают, что Челси экономит, они же не читают спортс 🤠
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан Мамедрзаев
Ответ Under
вы поняли вообще, что я спрашивал, или по диагонали читали мой вопрос? я понимаю всё, что вы написали, тем не менее, вопрос - как в текущем контексте на сложность влияет длина контракта?
тем что не хотят ему платить такую зарплату,потому что толку от него мало в важных матчах
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
андрей калуцких
Ответ Under
эм, если они сами хотят его продать, какая разница, контракт до 2027 года или более короткий? в чём сложность-то?
Сложность в том, что никому он нафиг не нужен. Кто будет в здравом уме платить за травматичного игрока, у которого бонусом идет огромная личка и проблемы с дисциплиной? Даже нового владельца Челси, который скупал всё, что блестит и то не могут развести на такое.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Potomok Budulaya
Ответ misha___97
ПСЖ всерьез рассчитывает, что Челси, который не участвует в ЛЧ и убирает высокооплачиваемых возрастных игроков будет брать Неймара? Утка или в Париже идиоты сидят
они давно там сидят))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Озил, озю и буду озить
Ответ misha___97
ПСЖ всерьез рассчитывает, что Челси, который не участвует в ЛЧ и убирает высокооплачиваемых возрастных игроков будет брать Неймара? Утка или в Париже идиоты сидят
Еще и чела с дикой зарплатой, играющего половину матчей в сезоне
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Петров
Зачем Неймару Челси?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Неймар в Челси это сказки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Under
эм, если они сами хотят его продать, какая разница, контракт до 2027 года или более короткий?
в чём сложность-то?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Гудков
Надеюсь Неймар останется профи и отработает контракт до конца
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег910
А сами они не могут Неймара в пустыню сплавить? Или у них там есть какой-то конфликт катарцев с саудитами?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bestvideox
Играет хоть и мало, но результативность отличная!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pasmike
Шейхи похоже завершают проект.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Е.Р.
Могли бы сами по-братски с арабами договориться и сплавить игромана. Там бы его отучили играть в карты и блудить.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий