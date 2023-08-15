Мудрик о критике от Невилла: «Будем ждать, когда он еще раз переобуется. Такие эксперты, по-моему, не очень ценятся – должно быть одно мнение»

Михаил Мудрик высказался о Гари Невилле, который поменял мнение о нем.

– В матче с «Ливерпулем» ты разрывал. говорил, что не хотел бы против тебя играть. А уже в мае тот же Невилл тебя прибивает, говорит: «Блин, он такой застывший, что с ним произошло?» Ты сам понимаешь, что с тобой случилось? Был ли ты просто не готов так быстро перепрыгнуть этот уровень?

– Что нам об этом говорит? Будем ждать, когда Невилл еще раз переобуется. Ну я не понимаю. То есть ты сегодня играешь хорошо – он говорит одно, играешь завтра плохо – он говорит другое. Каждый день он будет говорить новое.

– Но таков и есть профессиональный спорт. Ты хорошо играешь – тебя хвалят, плохо играешь – тебя прибивают. Верно?

– Я не знаю. Я просто не понимаю. Если у меня есть любимый теннисист, он сегодня выиграл – я его поддерживаю, он завтра проиграл – я его поддерживаю. Могу быть зол на него или мне не понравилось, как он сыграл. Но никогда не буду что-либо публично [говорить] или писать комментарии или говорить, что он мне больше не нравится, я его не поддерживаю. Ты должен определиться – за или против, что ты, где ты вообще?

Такие люди, болельщики, эксперты, по-моему, не очень ценятся, когда они каждый день переобуваются. У них должно быть какое-то одно мнение, но могут говорить, что сегодня плохо сыграл, вчера – хорошо. Но мнение о футболисте или ком-нибудь не может так меняться.

Ты или веришь, или не веришь. Если ставишь крест – все, больше не нужно поддерживать этого футболиста. Если веришь – верь до конца, – сказал вингер «Челси» в интервью ютуб-каналу «Бомбардир».

В январе перешел в « » из «Шахтера» за 70+30 миллионов евро. С тех пор он провел за клуб 18 матчей, в которых сделал 2 голевые передачи.

Полную статистику 22-летнего вингера можно изучить здесь.

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