Мудрик о критике от Невилла: «Будем ждать, когда он еще раз переобуется. Такие эксперты, по-моему, не очень ценятся – должно быть одно мнение»
Михаил Мудрик высказался о Гари Невилле, который поменял мнение о нем.
– В матче с «Ливерпулем» ты разрывал. Гари Невилл говорил, что не хотел бы против тебя играть. А уже в мае тот же Невилл тебя прибивает, говорит: «Блин, он такой застывший, что с ним произошло?» Ты сам понимаешь, что с тобой случилось? Был ли ты просто не готов так быстро перепрыгнуть этот уровень?
– Что нам об этом говорит? Будем ждать, когда Невилл еще раз переобуется. Ну я не понимаю. То есть ты сегодня играешь хорошо – он говорит одно, играешь завтра плохо – он говорит другое. Каждый день он будет говорить новое.
– Но таков и есть профессиональный спорт. Ты хорошо играешь – тебя хвалят, плохо играешь – тебя прибивают. Верно?
– Я не знаю. Я просто не понимаю. Если у меня есть любимый теннисист, он сегодня выиграл – я его поддерживаю, он завтра проиграл – я его поддерживаю. Могу быть зол на него или мне не понравилось, как он сыграл. Но никогда не буду что-либо публично [говорить] или писать комментарии или говорить, что он мне больше не нравится, я его не поддерживаю. Ты должен определиться – за или против, что ты, где ты вообще?
Такие люди, болельщики, эксперты, по-моему, не очень ценятся, когда они каждый день переобуваются. У них должно быть какое-то одно мнение, но могут говорить, что сегодня плохо сыграл, вчера – хорошо. Но мнение о футболисте или ком-нибудь не может так меняться.
Ты или веришь, или не веришь. Если ставишь крест – все, больше не нужно поддерживать этого футболиста. Если веришь – верь до конца, – сказал вингер «Челси» в интервью ютуб-каналу «Бомбардир».
В январе Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтера» за 70+30 миллионов евро. С тех пор он провел за клуб 18 матчей, в которых сделал 2 голевые передачи.
Полную статистику 22-летнего вингера можно изучить здесь.
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Лол, а надо как?
Составили наш общий ламповый списочек самых неудачных трансферов в истории футбола и согласовали его с Андреем Соломатиным:
1) Мудрик в Челси
2) Миколенко в Эвертон
3) Лунин в Реал
4) Коноплянка в Севилью
5) Яремчук в Бенфику
6) Лужный в Арсенал
7) Шевченко в Челси
8) Ярмоленко в Боруссию
9) Зинченко в Манчестер Сити
10) Забарный в Борнмут
Их так взращивали последние 10-20 лет.
но тут виноват Невилл, злодей
Ему надо в аренду в условный Пэлас или Вулверхэмптон
Ну не тянет он на игрока команды, претендующей на ТОП - 4
В середняке закрепится, покажет себя - тогда может и пользу Челси принести
А так... 100 млн пиар акция в поддержку Украины - это совсем не про футбол