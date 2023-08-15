Мудрик о критике от Невилла: «Будем ждать, когда он еще раз переобуется. Такие эксперты, по-моему, не очень ценятся – должно быть одно мнение»

Теги Гари Невилл Челси премьер-лига Англия Михаил Мудрик Футбол

Михаил Мудрик высказался о Гари Невилле, который поменял мнение о нем.

– В матче с «Ливерпулем» ты разрывал. Гари Невилл говорил, что не хотел бы против тебя играть. А уже в мае тот же Невилл тебя прибивает, говорит: «Блин, он такой застывший, что с ним произошло?» Ты сам понимаешь, что с тобой случилось? Был ли ты просто не готов так быстро перепрыгнуть этот уровень?

– Что нам об этом говорит? Будем ждать, когда Невилл еще раз переобуется. Ну я не понимаю. То есть ты сегодня играешь хорошо – он говорит одно, играешь завтра плохо – он говорит другое. Каждый день он будет говорить новое.

– Но таков и есть профессиональный спорт. Ты хорошо играешь – тебя хвалят, плохо играешь – тебя прибивают. Верно?

– Я не знаю. Я просто не понимаю. Если у меня есть любимый теннисист, он сегодня выиграл – я его поддерживаю, он завтра проиграл – я его поддерживаю. Могу быть зол на него или мне не понравилось, как он сыграл. Но никогда не буду что-либо публично [говорить] или писать комментарии или говорить, что он мне больше не нравится, я его не поддерживаю. Ты должен определиться – за или против, что ты, где ты вообще?

Такие люди, болельщики, эксперты, по-моему, не очень ценятся, когда они каждый день переобуваются. У них должно быть какое-то одно мнение, но могут говорить, что сегодня плохо сыграл, вчера – хорошо. Но мнение о футболисте или ком-нибудь не может так меняться.

Ты или веришь, или не веришь. Если ставишь крест – все, больше не нужно поддерживать этого футболиста. Если веришь – верь до конца, – сказал вингер «Челси» в интервью ютуб-каналу «Бомбардир».

В январе Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтера» за 70+30 миллионов евро. С тех пор он провел за клуб 18 матчей, в которых сделал 2 голевые передачи.

Полную статистику 22-летнего вингера можно изучить здесь.

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53 комментария

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градус ненависти
То есть ты сегодня играешь хорошо – он говорит одно, играешь завтра плохо – он говорит другое (c)

Лол, а надо как?
+87
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+81
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Алексей Ильин
Ну да. Ведь мудрые люди по жизни как с 0 лет имеют одно мнение, так и не меняют его, несмотря на накопленный жизненный опыт и меняющиеся обстоятельства...
+54
-2
+52
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Maskulin
Ответ градус ненависти
То есть ты сегодня играешь хорошо – он говорит одно, играешь завтра плохо – он говорит другое (c) Лол, а надо как?
Всегда хвалить надо. Конкретно Мудрика точно
+36
-3
+33
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Penguin
Судя по тому что я сейчас прочитал Михаил Мудрик очень недалекий человек
+29
-7
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Франк Небо
Ответ Алексей Ильин
Ну да. Ведь мудрые люди по жизни как с 0 лет имеют одно мнение, так и не меняют его, несмотря на накопленный жизненный опыт и меняющиеся обстоятельства...
Так Мудрик и мудрый не одно и то же. Иронично)
+13
0
+13
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blаncо
Ну когда за игрока отдают 100 мультов, то от него ждут, что он в чемпионате забьёт голов чуть больше, чем 0.
+13
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Gleb
Вчера с Ростовским пили пиво на Левом берегу.
Составили наш общий ламповый списочек самых неудачных трансферов в истории футбола и согласовали его с Андреем Соломатиным:
1) Мудрик в Челси
2) Миколенко в Эвертон
3) Лунин в Реал
4) Коноплянка в Севилью
5) Яремчук в Бенфику
6) Лужный в Арсенал
7) Шевченко в Челси
8) Ярмоленко в Боруссию
9) Зинченко в Манчестер Сити
10) Забарный в Борнмут
+14
-5
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Ape1sin
ндеее, поколение инстаграмщиков во всей интеллектуальной красе
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ALex10
Во-первых, почему мнение о футболисте не должно зависеть от качества игры? А во-вторых, где это чудо, и где Невилл в футбольном мире
+5
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originaltruelove
Невилл, ты за или против?
+5
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patau75
Вы не понимаете, должно быть одно ПРАВИЛЬНОЕ мнение, в котром все хорошо.
Их так взращивали последние 10-20 лет.
+4
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Aleksey Yashin
Ну да, это не Срна, который каждый день говорит что ты божественно хорош
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Роббен_травмостойкий
Незалежное недоразумение
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AleksandrVAS
Было у отца три сына, двое умных, третий Мудрик!
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balander09
один матч сыграл на энтузиазме, остальные так себе, очень так себе
но тут виноват Невилл, злодей
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Пирс Морган
Иди дальше тиктоки мерзкие снимай🤡🤡🤡
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noti22
Мда, это уровень хутора. Вся суть цеэвропецев, не понимающих, что такое цивилизованное общество
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JohnnyMulka
Вот честно
Ему надо в аренду в условный Пэлас или Вулверхэмптон
Ну не тянет он на игрока команды, претендующей на ТОП - 4
В середняке закрепится, покажет себя - тогда может и пользу Челси принести
А так... 100 млн пиар акция в поддержку Украины - это совсем не про футбол
+2
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Бродяга-симпатяга
Невилл явно сепар, на миротворец его!
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FC KARHU
Ответ JohnnyMulka
Вот честно Ему надо в аренду в условный Пэлас или Вулверхэмптон Ну не тянет он на игрока команды, претендующей на ТОП - 4 В середняке закрепится, покажет себя - тогда может и пользу Челси принести А так... 100 млн пиар акция в поддержку Украины - это совсем не про футбол
Так Челси пока на середняка и тянет)
+2
0
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Chuha-Motibg
То есть если бы Мудрик начал плохо, а к концу сезона разыгрался то Невилл должен был продолжать поливать его говном? Не думал что Мудрик настолько глуп
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Мистер Уайт
Да как этот Невилл посмел? Два ассиста в 18 играх - это вам не шутки. В этом сезоне может даже гол забьёт, но это не точно.
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Геннадий Тёкин
А с чего Мудрик решил, что он любимый футболист у Невила?))
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elninjo_3
Чувак, мы все норм эксперты. Ты как был бревном, так им и останешься. Еще и глупым
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Акира_1
Мудрик прав относительно переобувания английских экспертов ( да и не только английских), но я что-то пропустил момент, когда он так хорошо играл, что кто-то переобулся и говорил, какой он топище.
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