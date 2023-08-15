Гути: «Беллингем – самый совершенный игрок современного футбола»

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Гути Ла Лига Килиан Мбаппе Джуд Беллингем Футбол

Гути восхищен игрой новичка «Реала» Джуда Беллингема.

«Джуд Беллингем – самый совершенный игрок современного футбола. Хорошо, что он перешел, когда рядом нет ни Бензема, ни Мбаппе», – сказал бывший полузащитник «Реала».

Беллингем забил «Атлетику» (2:0) в дебютном матче за «Реал» в Ла Лиге. Статистику 20-летнего центрального полузащитника можно изучить здесь.

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24 комментария

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Aleksey Yashin
Срна: Мудрик - самый совершенный игрок современного футбола
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ten Hag
Учитывая цены в современном футболе на разных нойнеймов, 100млн за такого универсала, как Беллингем, просто копейки
Браво, Перес!
+20
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Евгений Шазиев
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Чтобы еще сказал игрок Реала об игроке Реала.
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Surviving
Каждый хвалит свой огород.
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Peter Parker
Ответ Aleksey Yashin
Срна: Мудрик - самый совершенный игрок современного футбола
Мудрик: Срна - самый совершенный эксперт и менеджер современного футбола
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Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ dr. cage
Пока что это авансы.. Но номенклатура навыков у Джуда впечатляет.. Действительно, наследник Зидана.. Ну и похвала от такого игрока, как Гути дорого стоит.. Сам Гути успел в Реала поиграть и опорника, и цпз, и 10-ку, и инсайда, и флангового форварда и даже центрального нападающего.. Кому как не ему размышлять о оснащённости и совершенности Белингема..
Номенклатура? Есть уверенность, что смысл этого слова правильно понимается?
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Budabuda
Ответ dr. cage
Пока что это авансы.. Но номенклатура навыков у Джуда впечатляет.. Действительно, наследник Зидана.. Ну и похвала от такого игрока, как Гути дорого стоит.. Сам Гути успел в Реала поиграть и опорника, и цпз, и 10-ку, и инсайда, и флангового форварда и даже центрального нападающего.. Кому как не ему размышлять о оснащённости и совершенности Белингема..
набор
диапазон
спектр
комплекс
выбор
разнообразие
круг
целый ряд
+3
-1
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Fomin525
чем так хорош? просветите
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Игорь Колеганов
Такое ощущение что это не Гути а Агутин брякнул
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Артём Поддубный
Пока похоже на то что Джуд обладает всеми навыками на поле. В конце сезона увидим конечно, так ли это. Ну в отсутствии Бензема, и неубедительной игры Винисиуса, лидер - Беллингем Мадриду бы точно не помешал.
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Иван Шуткин
Дядюн был совершенным игроком, но не захотел его показать, нам обычным смертным)
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Йозеф Блаттер
Центр поля у Реала конечно шикарная, и на долгие годы. Фланги атаки тоже. Ещё бы защиту обновить и ЦН, в ближайшие 1-2 ТО.
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Джавез Тилл
Ответ Евгений Шазиев
Номенклатура? Есть уверенность, что смысл этого слова правильно понимается?
Сейчас модно значение слова обрывать и вставлять его куда надо и не надо))))
"Номенклатура - это совокупность или перечень употребляемых в какой-н. специальности названий, терминов."
Данный поц, взял и поставил знак равенства, Номенклатура = Совокупность и высрал...
👊😅
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Очки Дани Алвеса
Ответ Peter Parker
Мудрик: Срна - самый совершенный эксперт и менеджер современного футбола
Мудрик: Мудрик - самый совершенный среди совершенных в современном футболе
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СЛИВОЧНЫЙ
Ответ Очки Дани Алвеса
Мудрик: Мудрик - самый совершенный среди совершенных в современном футболе
Ахахаа
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ML26
Ответ Евгений Шазиев
Чтобы еще сказал игрок Реала об игроке Реала.
А почему он о Педри не сказал такого? Как испанец испанцу? Да правда в том, что это не так
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