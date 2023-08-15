Гути: «Беллингем – самый совершенный игрок современного футбола»
Гути восхищен игрой новичка «Реала» Джуда Беллингема.
«Джуд Беллингем – самый совершенный игрок современного футбола. Хорошо, что он перешел, когда рядом нет ни Бензема, ни Мбаппе», – сказал бывший полузащитник «Реала».
Беллингем забил «Атлетику» (2:0) в дебютном матче за «Реал» в Ла Лиге. Статистику 20-летнего центрального полузащитника можно изучить здесь.
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"Номенклатура - это совокупность или перечень употребляемых в какой-н. специальности названий, терминов."
Данный поц, взял и поставил знак равенства, Номенклатура = Совокупность и высрал...
👊😅