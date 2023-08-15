Гути: «Беллингем – самый совершенный игрок современного футбола»

Гути восхищен игрой новичка «Реала» Джуда Беллингема.

« – самый совершенный игрок современного футбола. Хорошо, что он перешел, когда рядом нет ни , ни », – сказал бывший полузащитник « ».

Беллингем забил «Атлетику» (2:0) в дебютном матче за «Реал» в . Статистику 20-летнего центрального полузащитника можно изучить здесь.

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