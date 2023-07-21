Карло Анчелотти: «Реал» может бороться за все трофеи с одним центральным нападающим»

Теги ПСЖ Карим Бензема Карло Анчелотти Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Хоселу Килиан Мбаппе Футбол

Карло Анчелотти заявил, что «Реал» может бороться за все трофеи с одним центрфорвардом.

Главный тренер «Реала» ответил на вопросы о линии атаки команды в преддверии нового сезона.

О возможном трансфере Мбаппе

«Я никогда не говорил об игроках, которых нет в составе «Мадрида».

О Хоселу

«Мы можем бороться за все трофеи с одним чистым центральным нападающим.

Это правда, что в последние сезоны мы играли только с одним центральным нападающим, Бензема, который не был чистым центрфорвардом. И сейчас у нас появился игрок, который может внести большой вклад в изменение схемы», – сказал Анчелотти.

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42 комментария

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Killer_na_belom_barse$
Ответ Pb-SE
Особенно если этого нападающего зовут Чакыр или Оливер
его Хоселу вроде зовут
+22
-5
+17
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corazón blanco
Ответ Михо
Бензема мне кажется был как раз чистым центрфорвардом, но очень хорошим, который не играет просто столба, может и на фланги перейти и вглубь оттянуться. Пожалуй еще Кейн и Левандовский похожи
Кейн - отдаленно похож, имеет схожие черты игры. Роберт гораздо в меньшей степени. Карим - это тот игрок, который умеет абсолютно все, он и в подыгрыше прекрасен и у него есть особенность, что он делает лучше тех, кто рядом. Он отлично сыгрался с Винисиусом и Родриго, у него было чувство локтя, очень тонкий игрок.
+18
-3
+15
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Homelender_666
Ответ corazón blanco
Кейн - отдаленно похож, имеет схожие черты игры. Роберт гораздо в меньшей степени. Карим - это тот игрок, который умеет абсолютно все, он и в подыгрыше прекрасен и у него есть особенность, что он делает лучше тех, кто рядом. Он отлично сыгрался с Винисиусом и Родриго, у него было чувство локтя, очень тонкий игрок.
Согласен. К сожалению, на рынке нет прямой замены Кариму. Он абсолютно уникален. Так что Реалу придётся перестраивать игру в атаке. Позор руководству, которое не купило форварда в основу, хотя Карло просил.
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uasuma
значит деду уже сказали что трансферов не будет)
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Святослав Федорович
уровень нападающего в таком случае должен быть соответствующим
+3
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Семен Клейменов
Почему не взял в турне по США Альваро Родригеса?
+4
-2
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lemming
Фантазер - ты меня называла..
+3
-1
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Uragan Boy
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Шта?
исос
+2
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Фанат Галактикос
Ответ Семен Клейменов
Почему не взял в турне по США Альваро Родригеса?
Согласен, ему нужно давать шансы
+1
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ML26
Ответ Фанат Галактикос
С Хоселу Реалу что-то светит если схема будет 4-4-2 где он будет на лавеке. Реал может выйграть все трофей если подпишут реального топ форфарда
Необязательно быть топ-форвардом, когда вокруг тебя Винисиус, Родриго и прочие Модричи, Кроосы и Белингемы. Достаточно оказаться в нужный момент в нужном месте, а он это умеет.
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Александр Опёнышев
Перес: "Карло, Реал» может бороться за все трофеи с одним центральным нападающим"
Карло: "Реал» может бороться за все трофеи с одним центральным нападающим"
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Dima Demchenko
Как итог Федя Володя дебютировает как центральный нападающий…
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Вжух и ты цз
это явное давление на Мбаппе
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Артём Поддубный
тут без смены схемы не обойдётся, Хоселу не будет игроком старта, это очевидно. Реал не может играть так как играл с Бензема, потому что на рынке сейчас нет игрока с подобными качествами, который безболезненно сможет заменить Карима. Кейн мог бы попробовать, ну все равно, у него иной стиль, хоть и схожий. Посмотрим что оно будет в итоге, ну бороться с одним Хоселу за все трофеи не получится, тут Карло конечно лукавит)
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Crosby84
Хоселу арендовали же (вроде ещё и с правом выкупа).
В этой связи, Дон Анчелотти такой оптимистичный
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Фанат Галактикос
С Хоселу Реалу что-то светит если схема будет 4-4-2 где он будет на лавеке. Реал может выйграть все трофей если подпишут реального топ форфарда
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Ena Therapy
Папе Карло конечно лучше знать , но по прошлому сезону ,когда вылетал Бенз, в нападении частенько была импотенция. Отдай мяч Вини и пусть он что-нибудь придумает.Не думаю что Хоселу качественно заменит Карима , но будем верить. Пока конечно все это выглядит соснительно
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Нефанатик
Что бы выиграть хотя бы один титул, Реалу нужен другой тренер
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войд
Значит Перес опять зажлобит бабки на топ напа
Когда уже свалит этот старый маразмат?
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Исмаилгаджи Хачалов
Да чё там ,на крайний можно Модрича поставить ложной девяткой
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Garre Garre
Нет не сможет
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Семен Клейменов
Ответ Егор Кириллов
Он же есть в списке
На сайте нет https://www.realmadrid.com/en/news/2023/07/19/real-madrid-squad-for-the-soccer-champions-tour-2023
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Remedy
Так и Мбаппе не чистый форвард, если даже и подпишут. Вот Кейн пришёлся бы ко двору, но он в Баварию нацелен и не факт, что будет там в этом сезоне.
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Фанат Галактикос
Ответ ML26
Необязательно быть топ-форвардом, когда вокруг тебя Винисиус, Родриго и прочие Модричи, Кроосы и Белингемы. Достаточно оказаться в нужный момент в нужном месте, а он это умеет.
Если и играть с форвордам, то лучше с Альваро Родригесам
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Михо
Бензема мне кажется был как раз чистым центрфорвардом, но очень хорошим, который не играет просто столба, может и на фланги перейти и вглубь оттянуться. Пожалуй еще Кейн и Левандовский похожи
+6
-6
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