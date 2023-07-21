Карло Анчелотти: «Реал» может бороться за все трофеи с одним центральным нападающим»
Карло Анчелотти заявил, что «Реал» может бороться за все трофеи с одним центрфорвардом.
Главный тренер «Реала» ответил на вопросы о линии атаки команды в преддверии нового сезона.
О возможном трансфере Мбаппе
«Я никогда не говорил об игроках, которых нет в составе «Мадрида».
О Хоселу
«Мы можем бороться за все трофеи с одним чистым центральным нападающим.
Это правда, что в последние сезоны мы играли только с одним центральным нападающим, Бензема, который не был чистым центрфорвардом. И сейчас у нас появился игрок, который может внести большой вклад в изменение схемы», – сказал Анчелотти.
Карло: "Реал» может бороться за все трофеи с одним центральным нападающим"
В этой связи, Дон Анчелотти такой оптимистичный
Когда уже свалит этот старый маразмат?