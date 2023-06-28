Гути о новичках «Реала» и «Барсы»: «Мы еще не знаем, что даст Беллингем. Гюндоган – один из самых результативных хавбеков, это отличный трансфер»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Гути Ла Лига Илкай Гюндоган Джуд Беллингем Гави Футбол

Гути сравнил трансферы Илкая Гюндогана и Джуда Беллингема.

Гюндоган присоединился к «Барселоне» после истечения контракта с «Манчестер Сити». «Реал» купил Беллингема у дортмундской «Боруссии» за 103+31 миллион евро. 

«Посмотрим, что даст Беллингем «Мадриду», мы все еще не знаем этого.

Гюндогана мы знаем хорошо. Он много играл в футбол и забил много голов, это отличный трансфер для «Барселоны».

Он один из самых результативных игроков, забивший очень много голов. Среди тех, кто играет под нападающими, у него больше всего голов.

Посмотрим, какую позицию ему даст Хави. Проблема Хави заключается в том, куда поставить Гави», – сказал бывший игрок «Реала» в эфире El Chiringuito. 

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24 комментария

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Ronaldinho Gaúcho
Неожиданно адекватное мнение от Гути.
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Кино Музыка
У Беллингема позиция, не поддающаяся цифровым оценкам. Ему будет проще чем Гюндогану, просто бегай и не лажай. Квалификация есть, партнеры сильные. У де Йонга была такая же ситуация. Два года играл безлико, ничего, втянулся.
+4
-1
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Игорь Новиков
Ответ Glukinho
Азар тоже должен был дать
Никакой связи вообще. Как раз Гюндоган может стать новым Азаром.
+5
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Игорь Новиков
Беллингем на 11 лет моложе. Вся карьера впереди. Он даст Реалу явно больше.
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Геннадий Чеботарев
Ответ Ronaldinho Gaúcho
Неожиданно адекватное мнение от Гути.
Гути всегда адекватен. ты видимо его с пике попутал и удивился ,что тот выдал наконец то умную речь,но ты ошибся))) там ума небыло ни когда и не будет.
+3
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Bazilic
Вообще не понимаю нытья по тому поводу, что Барса берет возрастных игроков
В полузащите Гави, Педри и Дй, самому старшему из них 26
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corazón blanco
И трансфер Беллингема и Гюндогана пойдет на пользу Примере в целом. Гюндоган понятное дело, топ, который уже давно состоялся, как игрок, а в прошлом сезоне показал наверное свой лучший футбол. Беллингем - это трансфер с прицелом на большое будущее, он еще далек от своего потолка, поэтому посмотрим, как сложится его карьера в Мадриде.
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Peter Parker
Ответ Алексей Ненахов
В Барсе любой топ может стать средником , Гризман , Коутинью тому подтверждение
Гризманн и Коутиньо разного поля ягоды
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кто-то
Ответ Алексей Ненахов
В Барсе любой топ может стать средником , Гризман , Коутинью тому подтверждение
2 трансфера.
Азара вспомни
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Бронислав Каминский
Ответ Алексей Ненахов
В Барсе любой топ может стать средником , Гризман , Коутинью тому подтверждение
Есть и обратные примеры типа Суареса,Маскерано и т.д.
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человек-муравей человек-физрук
Ответ Геннадий Чеботарев
Гути всегда адекватен. ты видимо его с пике попутал и удивился ,что тот выдал наконец то умную речь,но ты ошибся))) там ума небыло ни когда и не будет.
кто сейчас Гути и кто Пике. Жора и после футбола делает дела а Гути только языком чешет. диванный эксперт типа тебя и Новикова
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aceyourfriendbro
Ответ Игорь Новиков
Никакой связи вообще. Как раз Гюндоган может стать новым Азаром.
Гюндоган подписан бесплатно, а не за 100+ млн евро, так что не станет
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человек-муравей человек-физрук
Ответ Игорь Новиков
Конская зарплата на 3 года, конечно, не считается. Ага.
конская это сколько?
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aceyourfriendbro
Ответ Игорь Новиков
Конская зарплата на 3 года, конечно, не считается. Ага.
Да даже так Гюндоган намного дешевле, кроме того, что-то мне подсказывает, что больше 10 миллионов ему не дадут, учитывая то, что Барса старается на всём экономить. А вот Азар, если мне не изменяет память, получал больше 20 миллионов евро в год.
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человек-муравей человек-физрук
Ответ Игорь Новиков
Как это относится к Реалу?
про Санчо тоже самое говорили когда он переходил из той же Боруссии. в итоге оказался дутышем вроде Маунта
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