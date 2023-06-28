Гути о новичках «Реала» и «Барсы»: «Мы еще не знаем, что даст Беллингем. Гюндоган – один из самых результативных хавбеков, это отличный трансфер»
Гути сравнил трансферы Илкая Гюндогана и Джуда Беллингема.
Гюндоган присоединился к «Барселоне» после истечения контракта с «Манчестер Сити». «Реал» купил Беллингема у дортмундской «Боруссии» за 103+31 миллион евро.
«Посмотрим, что даст Беллингем «Мадриду», мы все еще не знаем этого.
Гюндогана мы знаем хорошо. Он много играл в футбол и забил много голов, это отличный трансфер для «Барселоны».
Он один из самых результативных игроков, забивший очень много голов. Среди тех, кто играет под нападающими, у него больше всего голов.
Посмотрим, какую позицию ему даст Хави. Проблема Хави заключается в том, куда поставить Гави», – сказал бывший игрок «Реала» в эфире El Chiringuito.
В полузащите Гави, Педри и Дй, самому старшему из них 26
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