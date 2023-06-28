Гути о новичках «Реала» и «Барсы»: «Мы еще не знаем, что даст Беллингем. Гюндоган – один из самых результативных хавбеков, это отличный трансфер»

Гути сравнил трансферы Илкая Гюндогана и Джуда Беллингема.

присоединился к «Барселоне» после истечения контракта с «Манчестер Сити». «Реал» купил у дортмундской «Боруссии» за 103+31 миллион евро.

«Посмотрим, что даст Беллингем «Мадриду», мы все еще не знаем этого.

Гюндогана мы знаем хорошо. Он много играл в футбол и забил много голов, это отличный трансфер для «Барселоны».

Он один из самых результативных игроков, забивший очень много голов. Среди тех, кто играет под нападающими, у него больше всего голов.

Посмотрим, какую позицию ему даст Хави. Проблема Хави заключается в том, куда поставить Гави», – сказал бывший игрок « » в эфире El Chiringuito.