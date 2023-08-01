Диего Симеоне: «Хави привил «Барсе» идентичность, мне нравится, как она выросла. «Реал» очень хорошо работает при трансферах, всегда делает правильный выбор»

Диего Симеоне поделился мнением о «Реале» и «Барселоне».

– «Мадрид» или « »?

– Мне нравится, как «Барса» выросла при . Это было нелегко – в тот момент, когда он пришел, все выглядело странно, но он привил команде идентичность.

Всегда нужны игроки с определенными характеристиками, и у него была возможность пригласить их, ему пришлось прибегнуть к помощи Левандовского, чтобы добиться того же, чего добивался «Сити», подписывая Холанда, чего добивается «Мадрид», приглашая Мбаппе.

Побеждать нелегко, у вас должны быть хорошие игроки, именно они в конечном итоге решают все. « », после многих лет более осторожного подхода к новичкам, теперь стал приглашать игроков, и он всегда делает правильный выбор, особенно с такими игроками, как , , Винисиус, которые прошли через молодежную академию.

Имея важные экономические возможности, они сосредоточились на игроках с огромным будущим, они пригласили Беллингема, Мбаппе может прийти... «Мадрид» очень хорошо работает в этом плане, – сказал главный тренер «Атлетико».