Диего Симеоне: «Хави привил «Барсе» идентичность, мне нравится, как она выросла. «Реал» очень хорошо работает при трансферах, всегда делает правильный выбор»

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Хави Ла Лига Диего Симеоне Килиан Мбаппе Федерико Вальверде Винисиус Жуниор Родриго Джуд Беллингем Футбол

Диего Симеоне поделился мнением о «Реале» и «Барселоне».

– «Мадрид» или «Барселона»?

– Мне нравится, как «Барса» выросла при Хави. Это было нелегко – в тот момент, когда он пришел, все выглядело странно, но он привил команде идентичность.

Всегда нужны игроки с определенными характеристиками, и у него была возможность пригласить их, ему пришлось прибегнуть к помощи Левандовского, чтобы добиться того же, чего добивался «Сити», подписывая Холанда, чего добивается «Мадрид», приглашая Мбаппе.

Побеждать нелегко, у вас должны быть хорошие игроки, именно они в конечном итоге решают все. «Мадрид», после многих лет более осторожного подхода к новичкам, теперь стал приглашать игроков, и он всегда делает правильный выбор, особенно с такими игроками, как Вальверде, Родриго, Винисиус, которые прошли через молодежную академию.

Имея важные экономические возможности, они сосредоточились на игроках с огромным будущим, они пригласили Беллингема, Мбаппе может прийти... «Мадрид» очень хорошо работает в этом плане, – сказал главный тренер «Атлетико». 

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10 комментариев

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Дмитрий Формусатий
Ответ GuruFutbola
Да, Азар, чумени и камавинга не дадут соврать🤣
А с Камавинга что не так ?
+12
-3
+9
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Cruel Snake
Ответ Дмитрий Формусатий
А с Камавинга что не так ?
Ты не понял, с Камавингой, Тчуамени всё в полном порядке. С тем кто их упомянул, всё не в порядке, очень плохо. Скверно
+9
0
+9
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Борис Энгельгардт
Ответ GuruFutbola
Да, Азар, чумени и камавинга не дадут соврать🤣
Камавинга чем плох? и Тчуамени до ЧМ был хорош
+7
-1
+6
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Спартак сила
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Ответ GuruFutbola
Да, Азар, чумени и камавинга не дадут соврать🤣
дембеле проводил уже?
+6
-3
+3
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GuruFutbola
Ответ Zidan GOAT
Прошлогодний камбек с Сити ты видимо проспал ?)
А что он сделал?
+1
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zuma
Ответ GuruFutbola
Да, Азар, чумени и камавинга не дадут соврать🤣
Тчуамени неплох, когда выходит на поле
0
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