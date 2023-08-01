Диего Симеоне: «Хави привил «Барсе» идентичность, мне нравится, как она выросла. «Реал» очень хорошо работает при трансферах, всегда делает правильный выбор»
Диего Симеоне поделился мнением о «Реале» и «Барселоне».
– «Мадрид» или «Барселона»?
– Мне нравится, как «Барса» выросла при Хави. Это было нелегко – в тот момент, когда он пришел, все выглядело странно, но он привил команде идентичность.
Всегда нужны игроки с определенными характеристиками, и у него была возможность пригласить их, ему пришлось прибегнуть к помощи Левандовского, чтобы добиться того же, чего добивался «Сити», подписывая Холанда, чего добивается «Мадрид», приглашая Мбаппе.
Побеждать нелегко, у вас должны быть хорошие игроки, именно они в конечном итоге решают все. «Мадрид», после многих лет более осторожного подхода к новичкам, теперь стал приглашать игроков, и он всегда делает правильный выбор, особенно с такими игроками, как Вальверде, Родриго, Винисиус, которые прошли через молодежную академию.
Имея важные экономические возможности, они сосредоточились на игроках с огромным будущим, они пригласили Беллингема, Мбаппе может прийти... «Мадрид» очень хорошо работает в этом плане, – сказал главный тренер «Атлетико».
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