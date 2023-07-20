Шустер о Мбаппе: «Килиану надо уходить в лигу из топ-3 – в «ПСЖ» он тратит золотые годы. «Реалу» нужен форвард, который забьет 30-40 голов, Хоселу этого не даст»

Теги ПСЖ Карим Бензема Криштиану Роналду Реал Мадрид Бернд Шустер лига 1 Франция Ла Лига Флорентино Перес Хоселу Килиан Мбаппе Футбол

Бернд Шустер считает, что Килиан Мбаппе перейдет в «Реал» этим летом.

«Мбаппе нужно как можно скорее уходить в одну из трех лучших лиг Европы, а «Реалу» по-прежнему нужен нападающий, который гарантирует как минимум 30 голов за сезон. Разочаровываюсь в «ПСЖ» все больше – он тратит там свои золотые годы!

Я не представляю, чтобы Хоселу стал основным форвардом мадридского «Реала». Криштиану Роналду и Карим Бензема всегда забивали по 30-40 голов за сезон последние десять лет, а Хоселу этого не сделает – но команде это нужно!

Поэтому я думаю, что [Флорентино] Перес останется [в гонке за Мбаппе] и этим летом», – сказал бывший игрок и тренер «Реала» в интервью Bild.

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23 комментария

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Tiestorzn17
Реалу нужен нападающий - Мбаппе не нападающий.
А вообще если уж ему куда и ехать показывать топ уровень в топ клубах - это в АПЛ. Причем не в Сити, а к кому то из конкурентов, вот это была бы легендарная заруба. В футбол Клоппа, например, вписался бы идеально.
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JENNINGS
Ответ The Best
А вот если верить обновленной таблице то Ла Лига не выходит в топ - 3 чемпионатов)
Обновлённой таблице чего? Испания - 2й чемпионат в таблице коэффициентов УЕФА!
+2
-1
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Великий Алонсо
Ответ Tiestorzn17
Реалу нужен нападающий - Мбаппе не нападающий. А вообще если уж ему куда и ехать показывать топ уровень в топ клубах - это в АПЛ. Причем не в Сити, а к кому то из конкурентов, вот это была бы легендарная заруба. В футбол Клоппа, например, вписался бы идеально.
А кто он? Вратарь? Кого только на спортсе не встретишь, не перестаю удивляться 🤣🤣🤣
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Kaka_GOAT
Ответ Африкан Богаевский
хоселу 70 забьёт во всех турнирах
Включая тренировочных матчей
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