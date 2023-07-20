Шустер о Мбаппе: «Килиану надо уходить в лигу из топ-3 – в «ПСЖ» он тратит золотые годы. «Реалу» нужен форвард, который забьет 30-40 голов, Хоселу этого не даст»
Бернд Шустер считает, что Килиан Мбаппе перейдет в «Реал» этим летом.
«Мбаппе нужно как можно скорее уходить в одну из трех лучших лиг Европы, а «Реалу» по-прежнему нужен нападающий, который гарантирует как минимум 30 голов за сезон. Разочаровываюсь в «ПСЖ» все больше – он тратит там свои золотые годы!
Я не представляю, чтобы Хоселу стал основным форвардом мадридского «Реала». Криштиану Роналду и Карим Бензема всегда забивали по 30-40 голов за сезон последние десять лет, а Хоселу этого не сделает – но команде это нужно!
Поэтому я думаю, что [Флорентино] Перес останется [в гонке за Мбаппе] и этим летом», – сказал бывший игрок и тренер «Реала» в интервью Bild.
А вообще если уж ему куда и ехать показывать топ уровень в топ клубах - это в АПЛ. Причем не в Сити, а к кому то из конкурентов, вот это была бы легендарная заруба. В футбол Клоппа, например, вписался бы идеально.