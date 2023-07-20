Шустер о Мбаппе: «Килиану надо уходить в лигу из топ-3 – в «ПСЖ» он тратит золотые годы. «Реалу» нужен форвард, который забьет 30-40 голов, Хоселу этого не даст»

Бернд Шустер считает, что Килиан Мбаппе перейдет в «Реал» этим летом.

«Мбаппе нужно как можно скорее уходить в одну из трех лучших лиг Европы, а « » по-прежнему нужен нападающий, который гарантирует как минимум 30 голов за сезон. Разочаровываюсь в « » все больше – он тратит там свои золотые годы!

Я не представляю, чтобы Хоселу стал основным форвардом мадридского «Реала». и всегда забивали по 30-40 голов за сезон последние десять лет, а Хоселу этого не сделает – но команде это нужно!

Поэтому я думаю, что [Флорентино] Перес останется [в гонке за ] и этим летом», – сказал бывший игрок и тренер «Реала» в интервью Bild.