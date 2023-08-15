Геркус о переходе в Азию: «Главный контраргумент – слабая ЛЧ там. «Аль-Хилаль» покупает Неймара к Кулибали, Милинковичу-Савичу и Малкому. Уровень растет, не так ли?»

Теги премьер-лига Россия РФС Лига чемпионов Азии Неймар Азиатская футбольная конфедерация высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Илья Геркус Калиду Кулибали Малком Сергей Милинкович-Савич Футбол

Илья Геркус предложил вновь обсудить идею перехода РФС в Азиатскую конфедерацию.

«Вернусь к одной из своих любимых тем – перспективам перехода в Азиатскую конфедерацию.

Один из контраргументов против перехода нашей страны в АФК опирался на слабость ее главного клубного турнира. Какой смысл переходить в Азию, если там Лига чемпионов не приносит денег и слаба по уровню?

Как видим, уровень азиатских клубов может и расти. «Аль-Хилаль» – самый титулованный клуб в Азии и финалист прошедшей ЛЧ (и финалист клубного чемпионата мира ФИФА, проиграли в финале «Реалу» 5:3), так вот, тот самый «Аль-Хилаль», помимо имеющихся суперзвезд Кулибали и Милинковича-Савича покупают нашего Малкома и, возможно, купят Неймара. Это же растущий уровень, не так ли?

Про деньги тоже есть новости. АФК резко поднимает призовые выплаты. Со следующего сезона финалисты получат по 6 миллионов долларов, а победитель еще 6 за победу (итого 12 миллионов). Вполне прилично, не правда ли?

Как думаете, может стоит еще раз обсудить перспективы нашего участия в этом турнире?» – написал бывший президент «Локомотива» и «Торпедо».

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

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31 комментарий

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Игорь М.
Главный контраргумент – а наши там нужны? Не слышал, чтобы СА или Египет ждали РФ в той ЛЧ. И зачем?
+20
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Aibek Mak
Зенит попадет в группу к Аль Брюгге и снова не выйдет из группы))
+11
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diamon80
Ответ Игорь М.
Главный контраргумент – а наши там нужны? Не слышал, чтобы СА или Египет ждали РФ в той ЛЧ. И зачем?
Египет, я прошу прощения, это Африка
+10
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Серегей Юдин
Со следующего сезона финалисты получат по 6 миллионов долларов, а победитель еще 6 за победу. Смешно, если учесть, что простое попадание в группу ЛЧ - дает 30 лямов миниму. Ну а во второй Лиге около 5 на группе зарабатывают.
+5
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Давид Agabekyan
Ответ Mechel**
В Клубном кубке арабских чемпионов не играют японцы, корейцы и австралийцы
Только Россия не арабы
+3
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Kemal Gul
Ответ Игорь М.
Главный контраргумент – а наши там нужны? Не слышал, чтобы СА или Египет ждали РФ в той ЛЧ. И зачем?
Дело даже не в СА или Египте (Египет, как уже подметили, там не играет), все почему-то забывают, что в азиатской ЛЧ играют клубы из Японии, Южной Кореи, Австралии, то есть вполне себе прозападные страны, которые Россию там не ждут. И зачем руководству АФК идти на конфликт с этими странами ради России?
+3
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Домоседов
Геркус известная барышня, которая поддержит что угодно от FanID до перехода в Азию, лишь бы его наконец на работу в какой-нибудь бюджетный клуб пожирнее взяли
+2
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Взвешенный вомбат Китая
Ответ Mechel**
В Клубном кубке арабских чемпионов не играют японцы, корейцы и австралийцы
Ну причём тут Арабский Кубок (который насколько я понимаю вообще не играется под эгидой ФИФА, это такой междусобойчик по сути) и Официальная Азиатская ЛЧ?
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Balt39
В Китай тоже в своё время ехали, а как итог - Гуанчжоу 2 раза выиграл ЛЧ АФК.....
Легионеры сами по себе не вытянут команду с 10 брёвнами. Как бы красиво не звучала фраза "Дайте мне Зидана и 10 брёвен и я выиграю ЛЧ", но это не так.
В Зените во времена Халка-Витселя были хорошие леги, но в ЛЧ себя всё равно Питер не показал. Насколько я помню, то вылетали в 1/8 от разобранной Боруссии
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Kemal Gul
Ответ Aggrrist
Во-первых, Австралия сама только туда попала. Во-вторых, с восточной Азии потенциально не так много матчей. В-третьих, не корректно сравнивать ЮКорею и например Польшу. Это разные уровни шизофрении. Корейцы и Японцы даже тачки до сих пор поставляют. В-четвертых, таки названные страны там в меньшинстве. Состав АФК очень разношерстный и играют как-то друг с другом.
По пунктам:
1. Австралия там уже более 15 лет.
2. Играть так или иначе придётся со всеми.
3. Ю. Корея и Япония конечно не Польша, но в общем и целом придерживаются западной политики, в том числе в вопросах санкций и бойкотов, вряд ли они радостно отреагируют на необходимость играть с российскими клубами и сборной, раз даже с Боснией возникли проблемы.
4. Названные страны в меньшинстве, но это сильнейшие футбольные державы АФК, клубы из Кореи и Японии является рекордсменами по количеству побед в Азиатской ЛЧ. Идти на конфликт с федерациями этих стран ради России АФК нет никакого резона.
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Aggrrist
Ответ Kemal Gul
Дело даже не в СА или Египте (Египет, как уже подметили, там не играет), все почему-то забывают, что в азиатской ЛЧ играют клубы из Японии, Южной Кореи, Австралии, то есть вполне себе прозападные страны, которые Россию там не ждут. И зачем руководству АФК идти на конфликт с этими странами ради России?
Во-первых, Австралия сама только туда попала.
Во-вторых, с восточной Азии потенциально не так много матчей.
В-третьих, не корректно сравнивать ЮКорею и например Польшу. Это разные уровни шизофрении. Корейцы и Японцы даже тачки до сих пор поставляют.
В-четвертых, таки названные страны там в меньшинстве. Состав АФК очень разношерстный и играют как-то друг с другом.
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Kemal Gul
Ответ Mechel**
В Клубном кубке арабских чемпионов не играют японцы, корейцы и австралийцы
Геркус говорит об азиатской Лиге Чемпионов, там играют клубы из Саудовской Аравии
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WhatZ
ЛЧ в Европе: "Все участники Лиги чемпионов гарантированно получали от УЕФА €15,64 млн только за выступление на групповой стадии."

ЛЧ в Азии: "Со следующего сезона финалисты получат по 6 миллионов долларов, а победитель еще 6 за победу".

Геркус: "12 млн за победу в азиатской ЛЧ. Вполне прилично, не правда ли?"

Мне больше нечего сказать...
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RUSSERG
Неймар очканет ехать в Россию
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кабан галльский
Ну так а где гарантия что эта тенденция продолжится? В МЛС тоже как-то звезды одной волной валить начали. Где гарантия что все эти Мане, Кулибали, Роналду и тд не уйдет спустя сезон или два? И что волна переходов снова закончится. И да, как ни крути, но куда престижнее играть с условной Севильей или Аяксом чем с арабским мешком со знаменитыми игроками которые будут гонять там вполсилы. Переход в Азию бред, это очевидно должно быть любому. Нас там никто не ждет, никому не нужна лишняя конкуренция со стороны России в ЛЧ или отборе на ЧМ где и так она высокая. Я уже молчу про перелеты, где играть домашние матчи и тд. Переход в Азию это популизм и ничего более.
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Тиджани Бабангида
Если рассматривать это как крайнюю вынужденную меру,то саудовские шальные деньги и азиатские турниры соответственно становятся очевидно привлекательнее.
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Olajuvon
Не надо, и так сейчас переживаний много, хоть по поводу футбола теперь полное спокойствие, а то начнем Аль-Хилялям проигрывать...
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Взвешенный вомбат Китая
С чего Геркус вообще решил, что Россия будет участвовать в азиатской ЛЧ?
Фифа также как и Уефа легко это все дело может запретить.
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Василий Монксик
Нужно ждать Европу ,правда ещё придется подождать лет 20,а потом все будет ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!
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lvov88
Пузырь растет - вот как.
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Artur Sekhian
6 млн финалисту и 6 за победу - копейки в современном футболе. У одного приличного футболиста зп только 3-5млн. Так еще до финала дойти надо и победить) Какой-то дешевый популизм от геркуса
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Семён Жуйло
Слишком много пустых разговоров, и никакого действия. Никто толком не хочет заниматься ни переговорами с УЕФА, ни переходом в Азию. Посидим, побазарим, авось когда-нибудь все само собой устроится.
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s_h_a_m_a_n
Это такая многоходовка. Они такими трасферами заманивают Россию в Азию.
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Красная стрела
Не интересно будет. Одни саудиты - это мало. Да и плюс от них огребать будем. Что потом никуда не сбежишь🤷🏿‍♂️
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Очки Дани Алвеса
Не так. Скиньте ему кто-нибудь хет-трик Малкома посмотреть. Подлизун и флюгер
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