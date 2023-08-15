Геркус о переходе в Азию: «Главный контраргумент – слабая ЛЧ там. «Аль-Хилаль» покупает Неймара к Кулибали, Милинковичу-Савичу и Малкому. Уровень растет, не так ли?»
Илья Геркус предложил вновь обсудить идею перехода РФС в Азиатскую конфедерацию.
«Вернусь к одной из своих любимых тем – перспективам перехода в Азиатскую конфедерацию.
Один из контраргументов против перехода нашей страны в АФК опирался на слабость ее главного клубного турнира. Какой смысл переходить в Азию, если там Лига чемпионов не приносит денег и слаба по уровню?
Как видим, уровень азиатских клубов может и расти. «Аль-Хилаль» – самый титулованный клуб в Азии и финалист прошедшей ЛЧ (и финалист клубного чемпионата мира ФИФА, проиграли в финале «Реалу» 5:3), так вот, тот самый «Аль-Хилаль», помимо имеющихся суперзвезд Кулибали и Милинковича-Савича покупают нашего Малкома и, возможно, купят Неймара. Это же растущий уровень, не так ли?
Про деньги тоже есть новости. АФК резко поднимает призовые выплаты. Со следующего сезона финалисты получат по 6 миллионов долларов, а победитель еще 6 за победу (итого 12 миллионов). Вполне прилично, не правда ли?
Как думаете, может стоит еще раз обсудить перспективы нашего участия в этом турнире?» – написал бывший президент «Локомотива» и «Торпедо».
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Легионеры сами по себе не вытянут команду с 10 брёвнами. Как бы красиво не звучала фраза "Дайте мне Зидана и 10 брёвен и я выиграю ЛЧ", но это не так.
В Зените во времена Халка-Витселя были хорошие леги, но в ЛЧ себя всё равно Питер не показал. Насколько я помню, то вылетали в 1/8 от разобранной Боруссии
1. Австралия там уже более 15 лет.
2. Играть так или иначе придётся со всеми.
3. Ю. Корея и Япония конечно не Польша, но в общем и целом придерживаются западной политики, в том числе в вопросах санкций и бойкотов, вряд ли они радостно отреагируют на необходимость играть с российскими клубами и сборной, раз даже с Боснией возникли проблемы.
4. Названные страны в меньшинстве, но это сильнейшие футбольные державы АФК, клубы из Кореи и Японии является рекордсменами по количеству побед в Азиатской ЛЧ. Идти на конфликт с федерациями этих стран ради России АФК нет никакого резона.
Во-вторых, с восточной Азии потенциально не так много матчей.
В-третьих, не корректно сравнивать ЮКорею и например Польшу. Это разные уровни шизофрении. Корейцы и Японцы даже тачки до сих пор поставляют.
В-четвертых, таки названные страны там в меньшинстве. Состав АФК очень разношерстный и играют как-то друг с другом.
ЛЧ в Азии: "Со следующего сезона финалисты получат по 6 миллионов долларов, а победитель еще 6 за победу".
Геркус: "12 млн за победу в азиатской ЛЧ. Вполне прилично, не правда ли?"
Мне больше нечего сказать...
Фифа также как и Уефа легко это все дело может запретить.