Геркус о переходе в Азию: «Главный контраргумент – слабая ЛЧ там. «Аль-Хилаль» покупает Неймара к Кулибали, Милинковичу-Савичу и Малкому. Уровень растет, не так ли?»

Илья Геркус предложил вновь обсудить идею перехода РФС в Азиатскую конфедерацию.

«Вернусь к одной из своих любимых тем – перспективам перехода в Азиатскую конфедерацию.

Один из контраргументов против перехода нашей страны в АФК опирался на слабость ее главного клубного турнира. Какой смысл переходить в Азию, если там Лига чемпионов не приносит денег и слаба по уровню?

Как видим, уровень азиатских клубов может и расти. «Аль-Хилаль» – самый титулованный клуб в и финалист прошедшей ЛЧ (и финалист клубного чемпионата мира ФИФА, проиграли в финале «Реалу» 5:3), так вот, тот самый « », помимо имеющихся суперзвезд и Милинковича-Савича покупают нашего и, возможно, купят . Это же растущий уровень, не так ли?

Про деньги тоже есть новости. АФК резко поднимает призовые выплаты. Со следующего сезона финалисты получат по 6 миллионов долларов, а победитель еще 6 за победу (итого 12 миллионов). Вполне прилично, не правда ли?

Как думаете, может стоит еще раз обсудить перспективы нашего участия в этом турнире?» – написал бывший президент «Локомотива» и «Торпедо».

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