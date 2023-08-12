«Оренбург» недоволен, что вместо них с «Краснодаром» на «Матч ТВ» покажут игру «Аль-Хилаля» и «Аль-Насра»

«Оренбург» недоволен переносом трансляции матча с «Краснодаром» на «Матч Премьер».

Игру 4-го тура Мир между «Оренбургом» и «Краснодаром», которая состоится сегодня в 17:30 по московскому времени, должны были показать на «Матч ТВ».

Однако вчера генеральный продюсер телеканала Александр Тащин сообщил, что 12 августа в 17:45 по московскому времени «Матч ТВ» покажет финал Кубка арабских чемпионов, в котором сыграют «Аль-Хилаль» и « » . После этого показ матча «Оренбурга» и « » перенесли на платный канал «Матч Премьер».

«Так вот из-за кого нас перенесли с «Матч ТВ» на «Матч Премьер» 😡», – сказано в сообщении «Оренбурга» в телеграм-канале.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Оренбургом» и «Краснодаром». Начало – в 17:30 по московскому времени.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?