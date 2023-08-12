«Оренбург» недоволен, что вместо них с «Краснодаром» на «Матч ТВ» покажут игру «Аль-Хилаля» и «Аль-Насра»

Теги Криштиану Роналду премьер-лига Россия телевидение высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Оренбург Аль-Наср Эр-Рияд Краснодар Малком Матч ТВ Футбол

«Оренбург» недоволен переносом трансляции матча с «Краснодаром» на «Матч Премьер».

Игру 4-го тура Мир РПЛ между «Оренбургом» и «Краснодаром», которая состоится сегодня в 17:30 по московскому времени, должны были показать на «Матч ТВ».

Однако вчера генеральный продюсер телеканала Александр Тащин сообщил, что 12 августа в 17:45 по московскому времени «Матч ТВ» покажет финал Кубка арабских чемпионов, в котором сыграют «Аль-Хилаль» Малкома и «Аль-Наср» Криштиану Роналду. После этого показ матча «Оренбурга» и «Краснодара» перенесли на платный канал «Матч Премьер».

«Так вот из-за кого нас перенесли с «Матч ТВ» на «Матч Премьер» 😡», – сказано в сообщении «Оренбурга» в телеграм-канале.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Оренбургом» и «Краснодаром». Начало – в 17:30 по московскому времени.

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13 комментариев

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Mykytka
Была бы возможность - вместо вас бы их еще и в РПЛ взяли))
+11
-1
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Max Zhomkov
пхахаха. Дно ТВ. Вечера кстати по идее они должны были пробить очередное дно , и показать интервью с прости-Господи Шаманом
+12
-4
+8
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sergey2022
Такие решения трудно понять(
+4
0
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Александр Зубков
Аль бург- Аль дар не покажут!?
+4
-2
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лоцман
На хрен никому не нужный матч.
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Александр Александрович
Ответ Max Zhomkov
пхахаха. Дно ТВ. Вечера кстати по идее они должны были пробить очередное дно , и показать интервью с прости-Господи Шаманом
Ещё покажут если прикажут и не такое )
+2
-1
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лоцман
Ответ лоцман
На хрен никому не нужный матч.
Я про саудовцев.
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Кирилл Голивец
Понимаю оренбуржцев. Гламурная арабская лига интересна только создающим себе кумиров малолеткам.
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rarog
Ну может быть меня заминусят, но все таки финал турнира, пусть и арабского, да еще и с участием пусть даже в прошлом, но всемирно известного футболиста -ну, наверно он все таки занятнее чем рядовая игра в начале чемпионата
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