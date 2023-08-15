«Видя работу Роналду, понимаешь, почему он так хорош в 38. Быть таким требовательным после 5 «Золотых мячей» – безумие». Хавбек «Аль-Насра» Фофана о Криштиану

Теги Криштиану Роналду Золотой мяч высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Садьо Мане Секо Фофана Футбол

Секо Фофана после перехода в «Аль-Наср» рассказал о Криштиану Роналду.

– Какие у вас отношения с Криштиану Роналду?

– Он очень милый, простой. По вечерам мы говорим обо всем: о питании, бизнесе, жизни в целом. Иногда ловлю себя на мысли о том, что просто болтаю с Криштиану, это забавно (смеется).

Мы удивлены, что игрок с такой карьерой настолько заинтересован в обмене мнениями, он нас слушает. И видя, как он работает, ты быстро понимаешь, почему он так хорош в 38 лет. Быть таким требовательным, получив пять «Золотых мячей», – это безумие. Когда он не в тренажерном зале, то чувствует себя неважно (смеется).

Мане – тоже пример для нас. У него большое сердце, он очень амбициозен, – сказал 28-летний полузащитник, который перешел в «Аль-Наср» из «Ланса» этим летом.

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56 комментариев

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Аморалинни
Ответ VERBLYUD
Если бы он реально так усердно работал, то не потерял бы дриблинг, передачи и штрафные после 30. Никто из великих игроков так не сдувался. Роналдиньо даже сейчас в выставочных матчах может обыграть несколько человек, делать крутые передачи, показать красоту, а Кришти даже на фоне арабских игроков выглядит деревом.
Роналду после 30:
3 ЛЧ, ЧЕ, ЛН, 2 ЗМ и еще куча индивидуальных достижений поменьше
+28
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Oleg
Ответ Он саМый
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Доказывать надо на больших мировых аренах, а не домохозяйкам в инстаграм, постя фоточки из зала.
+15
-4
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bostonKG
Криш есть Криш
+26
-19
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нелюбитель футбола
Ответ Artem Piatkov
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Конечно... В прошлом году так и было... Забыла?... Хе..
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VERBLYUD
Если бы он реально так усердно работал, то не потерял бы дриблинг, передачи и штрафные после 30. Никто из великих игроков так не сдувался. Роналдиньо даже сейчас в выставочных матчах может обыграть несколько человек, делать крутые передачи, показать красоту, а Кришти даже на фоне арабских игроков выглядит деревом.
+30
-26
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Игорь Климов
Ответ Тюменский медвежонок
классика, вроде новость про португальца, а комментарии почему-то оставляют 15-летние фанаты чемпионата МЛС, почитатели таких великих клубов как Орландо Сити и Даллас, ведь эти великие клубы были совсем недавно обыграны
Просто этот Португалец7 давно уже превратился в мем, вот и стал он так популярен среди пользователей Спортс.ру)
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Dr.aydar
Ответ VERBLYUD
Если бы он реально так усердно работал, то не потерял бы дриблинг, передачи и штрафные после 30. Никто из великих игроков так не сдувался. Роналдиньо даже сейчас в выставочных матчах может обыграть несколько человек, делать крутые передачи, показать красоту, а Кришти даже на фоне арабских игроков выглядит деревом.
На выставочных матчах и Роналду может чудеса показать. Ран ше его ругали за излишние финты на поле, сейчас ругают за прогматичность и результативность
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иц а мэн
Ответ bostonKG
Криш есть Криш
кринж есть кринж*
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Audi
Ответ atomio
очень смешно читать про то, что раньше было у португальской примы под названием "дриблинг" )) давайте будем честны - раньше (во времена МЮ и раннего реала) этот фрукт просто имел большую стартовую скорость и быстро бегал - махать ногами вокруг мяча и потом пинать его мимо игроков соперника попутно догоняя его - это не дриблинг. так и Бейла можно было в дриблёры записать )) Очевидно что все свои скилы бега он давно потерял (будущее для Мбаппе) и преобразовался в страйкера замыкальщика в пустые после прострелов. Гениальных ассистов и видения поля в духе Месси у него нет и никогда не было (да как и у подавляющего числа футболистов).
не сравнивай бомбардира с полноценным футболистом)
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Max Arkhipov
Ответ VERBLYUD
Если бы он реально так усердно работал, то не потерял бы дриблинг, передачи и штрафные после 30. Никто из великих игроков так не сдувался. Роналдиньо даже сейчас в выставочных матчах может обыграть несколько человек, делать крутые передачи, показать красоту, а Кришти даже на фоне арабских игроков выглядит деревом.
Ох уж этот профессионал Рональдиньо, который в своей лучшей форме пробыл сезона 2-3 и благополучно слил все на тусовках. Про выставочные матчи вообще забавно, в них и еле передвигающийся Роналдо по 5 голов забивает. Эти матчи просто шоу, еще бы не показывать дриблинг, когда тебе не мешают. Лет через 10 и объект твоей ненависти будет в таких матчах шоу устраивать)
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Old Partisan
Ответ VERBLYUD
Если бы он реально так усердно работал, то не потерял бы дриблинг, передачи и штрафные после 30. Никто из великих игроков так не сдувался. Роналдиньо даже сейчас в выставочных матчах может обыграть несколько человек, делать крутые передачи, показать красоту, а Кришти даже на фоне арабских игроков выглядит деревом.
Прям никто из великих не сдувался? У того же Роналдиньо было всего 1,5 топовых сезона, ну максимум 2, после - уже сильное увядание.
И откуда ты можешь знать, над чем конкретно работал Криштиано? Он просто стал более специализированным по вопросу забивания голов, и я думаю, нет ни у кого сомнений, что ему удалось...
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*** Ruslan ***
Ответ Он саМый
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Не Мессибой (болельщик) о трудяге. У нас на работе один чел довольно старше других приходит первый и уходит последний с работы, активно работает, очень старается, но результаты по итогу у него средние, а премию за это не дают
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Oleg
Ответ Ложный Латераль
Комментарий удален пользователем
У него переделан нос, скулы и уколы ботокса, поэтому и блестит как самовар.
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Universal1000
Ответ Аморалинни
Тебе 10 лет?
10 лет - это столько Кринж в режиме уныло-убогого пенальтиста-замыкателя существует.
10 лет.

Такие уж тренировки у него хехе.
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Universal1000
Ответ Old Partisan
Прям никто из великих не сдувался? У того же Роналдиньо было всего 1,5 топовых сезона, ну максимум 2, после - уже сильное увядание. И откуда ты можешь знать, над чем конкретно работал Криштиано? Он просто стал более специализированным по вопросу забивания голов, и я думаю, нет ни у кого сомнений, что ему удалось...
3 гениальных сезона в одной только Барселоне было у Роналдиньо, которые по концентрации явленного мастерства стоят всей карьеры Роналду. Тупо всей.

Еще один просто топовый сезон был в 2006-2007, нормальныый. Кончился лишь в конце резко.
Отрезок в ПСЖ сложно оценивать, ибо на Л1 всем насрать, но и там он звездой чемпионов мира уже был о чем КР и мечтать не мог, верно? )

Криштик даже "более специализированным по вопрусу голов не стал", это байке, в начале десятых он забивал математически больше.)
Порток тупо деграднул и задубел с 2014-ого. А голов забивать больше он не стал точно, цифры в открытом доступе.
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Slavnov
Ответ Ложный Латераль
Комментарий удален пользователем
как не делал))фотки посмотрите,десять лет назад и сейчас и зубы там все переделанные,англичане пару лет назад, даже репортаж делали,сколько у него операций было,на ютюбе мне подсовывали,в рекомендованных
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Пирс Морган
Мане продолжает играть образ, чтобы про него продолжали думать, как о мойщике туалетов, а не как о ММА-бойце
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нелюбитель футбола
Ответ Он саМый
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Вырывать прилюдно из рук Милинковича детскую статуэтку после разбития телефона аутисту-ребенку это новый шаг в "совершенствовании" от Гешы... "Учитесь", глоры!... А-ха-ха-ха.. 😄🤭..
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Халид Бин Валид
Радуется тому, что у него пять ЗМ, но не дает покоя то, что у кого-то их 7
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Игорь Климов
Ответ Vatikan
Криш велик!
Самокат!
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Audi
"я был лучшим игроком матча, а не Сережа. Во всем виноват Месси ,опять заговор 😭😭😭😭"
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atomio
очень смешно читать про то, что раньше было у португальской примы под названием "дриблинг" )) давайте будем честны - раньше (во времена МЮ и раннего реала) этот фрукт просто имел большую стартовую скорость и быстро бегал - махать ногами вокруг мяча и потом пинать его мимо игроков соперника попутно догоняя его - это не дриблинг. так и Бейла можно было в дриблёры записать )) Очевидно что все свои скилы бега он давно потерял (будущее для Мбаппе) и преобразовался в страйкера замыкальщика в пустые после прострелов. Гениальных ассистов и видения поля в духе Месси у него нет и никогда не было (да как и у подавляющего числа футболистов).
+6
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noti22
Ответ Аморалинни
Роналду после 30: 3 ЛЧ, ЧЕ, ЛН, 2 ЗМ и еще куча индивидуальных достижений поменьше
а абводок? абводок сколько? вот и всё
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Аморалинни
Ответ Universal1000
Замыкая или вовсе прыгая на бровке зрителем? Цена знаешь этому чему равна? Ни-че-му. Нулю. Круглому нулю "О". А то так то и Ассенсио с Лукасом Васкесом до шизды титулованными стали там же. Разница лишь, что им ввиду дефицита пиара и былой зачетки прицепом мячики золотые не дарили тупо за командные титулы при индивидуальной убогости и деградировании во всём якровыраженном после 2014. Так что вообще не показатель.
Тебе 10 лет?
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Slavnov
Ответ VERBLYUD
Какое же у него неестественное лицо( Такое ощущение, будто ему лет 60
Я почему-то смотрю на него когда,последние там лет 5 наверное и почему-то вспоминаю Майкла Джексона
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