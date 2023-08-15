«Видя работу Роналду, понимаешь, почему он так хорош в 38. Быть таким требовательным после 5 «Золотых мячей» – безумие». Хавбек «Аль-Насра» Фофана о Криштиану
Секо Фофана после перехода в «Аль-Наср» рассказал о Криштиану Роналду.
– Какие у вас отношения с Криштиану Роналду?
– Он очень милый, простой. По вечерам мы говорим обо всем: о питании, бизнесе, жизни в целом. Иногда ловлю себя на мысли о том, что просто болтаю с Криштиану, это забавно (смеется).
Мы удивлены, что игрок с такой карьерой настолько заинтересован в обмене мнениями, он нас слушает. И видя, как он работает, ты быстро понимаешь, почему он так хорош в 38 лет. Быть таким требовательным, получив пять «Золотых мячей», – это безумие. Когда он не в тренажерном зале, то чувствует себя неважно (смеется).
Мане – тоже пример для нас. У него большое сердце, он очень амбициозен, – сказал 28-летний полузащитник, который перешел в «Аль-Наср» из «Ланса» этим летом.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
3 ЛЧ, ЧЕ, ЛН, 2 ЗМ и еще куча индивидуальных достижений поменьше
И откуда ты можешь знать, над чем конкретно работал Криштиано? Он просто стал более специализированным по вопросу забивания голов, и я думаю, нет ни у кого сомнений, что ему удалось...
10 лет.
Такие уж тренировки у него хехе.
Еще один просто топовый сезон был в 2006-2007, нормальныый. Кончился лишь в конце резко.
Отрезок в ПСЖ сложно оценивать, ибо на Л1 всем насрать, но и там он звездой чемпионов мира уже был о чем КР и мечтать не мог, верно? )
Криштик даже "более специализированным по вопрусу голов не стал", это байке, в начале десятых он забивал математически больше.)
Порток тупо деграднул и задубел с 2014-ого. А голов забивать больше он не стал точно, цифры в открытом доступе.