«Видя работу Роналду, понимаешь, почему он так хорош в 38. Быть таким требовательным после 5 «Золотых мячей» – безумие». Хавбек «Аль-Насра» Фофана о Криштиану

Секо Фофана после перехода в «Аль-Наср» рассказал о Криштиану Роналду.

– Какие у вас отношения с ?

– Он очень милый, простой. По вечерам мы говорим обо всем: о питании, бизнесе, жизни в целом. Иногда ловлю себя на мысли о том, что просто болтаю с Криштиану, это забавно (смеется).

Мы удивлены, что игрок с такой карьерой настолько заинтересован в обмене мнениями, он нас слушает. И видя, как он работает, ты быстро понимаешь, почему он так хорош в 38 лет. Быть таким требовательным, получив пять « », – это безумие. Когда он не в тренажерном зале, то чувствует себя неважно (смеется).

– тоже пример для нас. У него большое сердце, он очень амбициозен, – сказал 28-летний полузащитник, который перешел в « » из «Ланса» этим летом.

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