Роналду был недоволен, что MVP финала Кубка арабских чемпионов стал не он, а Милинкович-Савич

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Сергей Милинкович-Савич Футбол

Криштиану Роналду был недоволен, что не стал MVP финала Кубка арабских чемпионов.

Вчера «Аль-Наср» обыграл «Аль-Хилаль» (2:1) в финале Кубка арабских чемпионов. Команда Луиша Каштру победила благодаря дублю Роналду в меньшинстве, но приз лучшему игроку финала достался полузащитнику «Аль-Хилаля» Сергею Милинковичу-Савичу.

Роналду выразил недовольство этим. Когда имя обладателя награды объявили, Криштиану подошел к одному из организаторов и пальцами показал ему цифру «два», вероятно, указывая на то, что он сделал дубль.

Скриншот: кадры из трансляции

В ходе церемонии награждения Роналду получил приз лучшему бомбардиру турнира.

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80 комментариев

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crazy_elky
Два пальца он показал не в честь дубля. Он просто шутил, что одну награду получили сразу двое: Милинкович и Савич

На четвертом кадре видно как Роналду радуется своей шутке.
+199
-15
+184
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rmn
Фотка Милинковича-Савича оч хорошая. Такой вайб 90х и боевиков категории Б.
+82
0
+82
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Безумный Макс
видно как Савич рад переходу в СА....😂
уже думает куда бы свалить зимой
+23
0
+23
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bat90
Ответ crazy_elky
Два пальца он показал не в честь дубля. Он просто шутил, что одну награду получили сразу двое: Милинкович и Савич На четвертом кадре видно как Роналду радуется своей шутке.
Или говорит, что второй раз в жизни видит, что дали MVP проигравшему в финале турнира)
+26
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Блуждающий странник
Ответ Artem Piatkov
Роналду как по мне MVP всего турнира 6 голов, из которых по сути 4 победных👌 и ещё 2 сравнивали счёт 💪 Гол Замальку вовсе помог выйти из группы👏 Милинкович объективно провалил финал💩
Замальку? Не нужно так издеваться над командами...
+22
-3
+19
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Max Payne
Ответ Artem Piatkov
Да, Месси дали ЗМ ЧМ 2014 за то, что растворился в финале и проиграл Бывает
а что ЗМ ЧМ давали только за матч в финале? не знал!
+17
-1
+16
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panfiiiiil
Сергей по-моему сам в шоке, что награда именно ему досталась
+17
-5
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Artem Piatkov
Роналду как по мне MVP всего турнира

6 голов, из которых по сути 4 победных👌 и ещё 2 сравнивали счёт 💪
Гол Замальку вовсе помог выйти из группы👏

Милинкович объективно провалил финал💩
+48
-38
+10
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calamitas
38 годиков человеку, а он до сих пор как ребёнок. Последняя фотка показательна, прям "мне конфетку не дали, а ему дали!"
+11
-2
+9
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Rule1
Какой же не приятный человек это Рыгалдыч.
По игре был полный ноль,с двух метров замкнул,в пустые добил. И давайте мне MVP
Криш теперь ты в тени Милинковича-Савича.
Ах да,по сценарию должны повылазить его персо-фан-база которая обвинит во всём организаторов,которые всё продали :))
+30
-23
+7
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Artem Piatkov
Ответ crazy_elky
Два пальца он показал не в честь дубля. Он просто шутил, что одну награду получили сразу двое: Милинкович и Савич На четвертом кадре видно как Роналду радуется своей шутке.
Да, Месси дали ЗМ ЧМ 2014 за то, что растворился в финале и проиграл

Бывает
+28
-22
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Матвей Суицидин
Ответ rmn
Фотка Милинковича-Савича оч хорошая. Такой вайб 90х и боевиков категории Б.
Смертельное оружие 8
+6
0
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Тюменский медвежонок
норм "вбросили", это недовольное обсуждение длилось минут 5 еще до того как Милинкович-Савич пошел получать награду, там судя по жестикуляции обсуждали вообще другое и скорее всего это было либо судейство от которого у Роналду горело всю игру (2 удаления - 2 красные карточки), либо поведение охранников, потому что пока он двигался по полю в направление "арены награждения" к Роналду почему то каждый второй подбегал и делал селфи, что и начало злить португальца когда их становилось всё больше и больше и 2 охранника вообще не справлялись с работой
+10
-4
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Cruel Snake
Ведь есть же кубок 🏆 команда довольна, праздник. Хрен с ним MVP но нет ведь
+8
-3
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Oleg
Ответ Ola BP
Дак чекни стату Лео в плей-офф 2014. Сколько там? 0+1? Та сборная играла в глубокий автобус и Лео ну вообще никак не выделялся. Если в Катаре вокруг него была построена вся игра в атаке и приз абсолютно заслуженый на 1000000%, то в Бразилии это очередной индивидуальный подарок от ФИФА.
Спрошу про Модрича 2018 и хочу такую же простыню оправданий?)))
+7
-2
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Рашпель793
У Серёги такое лицо типа "где я вообще, заберите меня" ))
+3
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Это конечно позорное поведение от раналду
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Слончик
Любой был бы не доволен
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фанат Ска хабаровска
Ответ иц а мэн
кринжу за шакальство чтоль вручить надо было?
Ну если для вас победный дубль это шакальство, то да, за него надо было вручить
+10
-7
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AF007
Этот человек конечно концентрированное зло) С функционалом Погребняка и Хохланда взял 4 ЗМ + главный симулянт в истории + главный токсик в истории + главный чсвшник в истории
+9
-7
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Мохнатый55
Забил два гола в пустые ворота и считает себя лучшим. Типичный Роналду.
+5
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VERBLYUD
Как же низко он пал...
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VERBLYUD
Зачем смеяться над персофанами Роналду, если сам Кришти не лучше них?
+2
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Ярик01
Нужно обратиться в UAFA, чтобы переписали награду, представив экспертное заключение
+2
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Oleg
Ответ Тюменский медвежонок
норм "вбросили", это недовольное обсуждение длилось минут 5 еще до того как Милинкович-Савич пошел получать награду, там судя по жестикуляции обсуждали вообще другое и скорее всего это было либо судейство от которого у Роналду горело всю игру (2 удаления - 2 красные карточки), либо поведение охранников, потому что пока он двигался по полю в направление "арены награждения" к Роналду почему то каждый второй подбегал и делал селфи, что и начало злить португальца когда их становилось всё больше и больше и 2 охранника вообще не справлялись с работой
Так стадион был пустой, боковые трибуны вообще не заполнены.
Охрана наверное не придавала значения этому турику.
+2
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