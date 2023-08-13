Роналду был недоволен, что MVP финала Кубка арабских чемпионов стал не он, а Милинкович-Савич

Криштиану Роналду был недоволен, что не стал MVP финала Кубка арабских чемпионов.

Вчера « » обыграл « » (2:1) в финале Кубка арабских чемпионов. Команда Луиша Каштру победила благодаря дублю Роналду в меньшинстве, но приз лучшему игроку финала достался полузащитнику «Аль-Хилаля» Сергею Милинковичу-Савичу.

Роналду выразил недовольство этим. Когда имя обладателя награды объявили, подошел к одному из организаторов и пальцами показал ему цифру «два», вероятно, указывая на то, что он сделал дубль.

Скриншот: кадры из трансляции

В ходе церемонии награждения Роналду получил приз лучшему бомбардиру турнира.

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