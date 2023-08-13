Роналду был недоволен, что MVP финала Кубка арабских чемпионов стал не он, а Милинкович-Савич
Криштиану Роналду был недоволен, что не стал MVP финала Кубка арабских чемпионов.
Вчера «Аль-Наср» обыграл «Аль-Хилаль» (2:1) в финале Кубка арабских чемпионов. Команда Луиша Каштру победила благодаря дублю Роналду в меньшинстве, но приз лучшему игроку финала достался полузащитнику «Аль-Хилаля» Сергею Милинковичу-Савичу.
Роналду выразил недовольство этим. Когда имя обладателя награды объявили, Криштиану подошел к одному из организаторов и пальцами показал ему цифру «два», вероятно, указывая на то, что он сделал дубль.
Скриншот: кадры из трансляции
В ходе церемонии награждения Роналду получил приз лучшему бомбардиру турнира.
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На четвертом кадре видно как Роналду радуется своей шутке.
уже думает куда бы свалить зимой
6 голов, из которых по сути 4 победных👌 и ещё 2 сравнивали счёт 💪
Гол Замальку вовсе помог выйти из группы👏
Милинкович объективно провалил финал💩
По игре был полный ноль,с двух метров замкнул,в пустые добил. И давайте мне MVP
Криш теперь ты в тени Милинковича-Савича.
Ах да,по сценарию должны повылазить его персо-фан-база которая обвинит во всём организаторов,которые всё продали :))
Бывает
Охрана наверное не придавала значения этому турику.