Роналду о победе в Кубке арабских чемпионов: «Горжусь, что помог «Аль-Насру» впервые выиграть этот важный трофей!»

Криштиану Роналду высказался о победе в Кубке арабских чемпионов.

Саудовский « » стал обладателем трофея, одержав победу над «Аль-Хилалем» в финале (2:1). Роналду сделал дубль в этом матче.

«Очень горжусь тем, что помог команде выиграть этот важный трофей в первый раз! Спасибо всем в клубе, кто был причастен к этому великому достижению, а также моей семье и друзьям за то, что они всегда были рядом со мной!

Фантастическая поддержка наших фанатов! Этот титул также принадлежит вам! 💛💙» – написал нападающий.

38-летний Роналду стал лучшим бомбардиром Кубка арабских чемпионов с 6 голами

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