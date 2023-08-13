Роналду о победе в Кубке арабских чемпионов: «Горжусь, что помог «Аль-Насру» впервые выиграть этот важный трофей!»
Криштиану Роналду высказался о победе в Кубке арабских чемпионов.
Саудовский «Аль-Наср» стал обладателем трофея, одержав победу над «Аль-Хилалем» в финале (2:1). Роналду сделал дубль в этом матче.
«Очень горжусь тем, что помог команде выиграть этот важный трофей в первый раз! Спасибо всем в клубе, кто был причастен к этому великому достижению, а также моей семье и друзьям за то, что они всегда были рядом со мной!
Фантастическая поддержка наших фанатов! Этот титул также принадлежит вам! 💛💙» – написал нападающий.
38-летний Роналду стал лучшим бомбардиром Кубка арабских чемпионов с 6 голами
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Великолепная карьера конечно
Участвовали 37 команд из 20 арабских стран