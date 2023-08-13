Роналду о победе в Кубке арабских чемпионов: «Горжусь, что помог «Аль-Насру» впервые выиграть этот важный трофей!»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду высказался о победе в Кубке арабских чемпионов.

Саудовский «Аль-Наср» стал обладателем трофея, одержав победу над «Аль-Хилалем» в финале (2:1). Роналду сделал дубль в этом матче. 

«Очень горжусь тем, что помог команде выиграть этот важный трофей в первый раз! Спасибо всем в клубе, кто был причастен к этому великому достижению, а также моей семье и друзьям за то, что они всегда были рядом со мной!

Фантастическая поддержка наших фанатов! Этот титул также принадлежит вам! 💛💙» – написал нападающий. 

38-летний Роналду стал лучшим бомбардиром Кубка арабских чемпионов с 6 голами

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10 комментариев

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Royal Watcher
Легенда, продолжает реально тащить даже в 38…
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Artem Piatkov
По сути стал легендой 6-й команды в своей карьере (клубы + сборная)

Великолепная карьера конечно
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Фран
Стоило Месси перейти в Майами и начать штамповать рекорды, как и Роналду проснулся. Всё таки Кришу стоит признать, кто именно главный мотиватор его карьеры.
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Геннадий Тимченко
Ответ Royal Watcher
Легенда, продолжает реально тащить даже в 38…
да, матч было интересно смотреть👏
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Artem Piatkov
Ответ Ярик01
А это " важный трофей" или межсезонный как кубок Ауди?
Региональный
Участвовали 37 команд из 20 арабских стран
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Ярик01
Ответ Artem Piatkov
Региональный Участвовали 37 команд из 20 арабских стран
Кубок Ауди тоже региональный , эгида чья у турнира и статус? Товарищеский, без эмблем АФК и КАФ?
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