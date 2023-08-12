Роналду получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир Кубка арабских чемпионов. Милинкович-Савич признан лучшим игроком финала
Криштиану Роналду не был признан лучшим игроком финала Кубка арабских чемпионов.
Саудовский «Аль-Наср» стал обладателем трофея, одержав победу над «Аль-Хилалем» в финале (2:1). Португалец забил два мяча в этой игре.
Несмотря на это, Роналду не был признан самым ценным игроком финального матча – приз получил полузащитник «Аль-Хилаля» Сергей Милинкович-Савич.
Роналду вручили «Золотую бутсу» как лучшему бомбардиру турнира – на его счету 6 голов.
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