Роналду получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир Кубка арабских чемпионов. Милинкович-Савич признан лучшим игроком финала

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Сергей Милинкович-Савич Футбол

Криштиану Роналду не был признан лучшим игроком финала Кубка арабских чемпионов.

Саудовский «Аль-Наср» стал обладателем трофея, одержав победу над «Аль-Хилалем» в финале (2:1). Португалец забил два мяча в этой игре. 

Несмотря на это, Роналду не был признан самым ценным игроком финального матча – приз получил полузащитник «Аль-Хилаля» Сергей Милинкович-Савич

Роналду вручили «Золотую бутсу» как лучшему бомбардиру турнира – на его счету 6 голов. 

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48 комментариев

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Руслан Арапханов
Роналду, Брозович или Малком более достойным выбором были бы на приз лучшему игроку.
+57
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vcaireac
Савичу дали награду как лучшему игроку турнира а не матча...
+30
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+28
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Даниил Гутин
Ответ VERBLYUD
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Если б Рон проиграл, ты б сказал, что даже этот трофей он взять не может. Выиграл -- плохо, проиграл -- плохо. Рона можно критиковать за его поведение, но подобный хейт это максимально глупо
+28
-2
+26
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noti22
Что за бред, Савича только главным мазилой финала можно назвать
+21
-3
+18
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Ма Из
Роналду и лучшего игрока нужно было давать
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Arslan Bekmamedov
Ответ GuruFutbola
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🧠 на друг возьми тебе нужнее
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Chexonte
Ну что, пришло время устроить срач по поводу важности победы в этом кубке)) комментариев так на 500
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ VERBLYUD
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Бред пятиклассника, а иначе не обьяснить, что за ахинею ты несешь🐫🐫🐫
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Руслан Арапханов
Ответ Руслан Арапханов
Роналду, Брозович или Малком более достойным выбором были бы на приз лучшему игроку.
Кстати, ассист Фофана от перекладины- верх футбольного мастерства. Считаю, что он заслужил отдельный приз.
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Фёдор Кузнецов
Всё чем запомнился Савич, это его попытки забить с навесоа
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MustangGT
Ответ Oleg
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Причем тут некий "кринж"? Просто захотели придать престиж своему турниру. Откуда они могли знать, что его "Наср" выиграет? Дизайн и сам кубок за один час не изготовишь.
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MustangGT
Даже здесь умудрились Криша прокатить. Если уж нужен был (в качестве лучшего) игрок Хиляля, то это явно вратарь. Несколько хороших плюх вытащил. А Милинкович? Даже не смешно!
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Direct free kick
Лучший игрок XXI века
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Alex_nder
В меньшинстве отыграл 1 мяч и потом 2й забил и не лучший игрок?! Ну-ну… Арабы не хотели просто 2 приза дать одному игроку!
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MustangGT
Ответ По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Роналду это всегда X-фактор и кратное повышение шансов на победу команды где он играет
Примерно так и Моуриньо сказал.
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Lazeeer
Ответ vcaireac
Савичу дали награду как лучшему игроку турнира а не матча...
Лишь бы статью высрать, ничего не проверяют
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MustangGT
Ответ Пирс Морган
Золотая бутса с Алиэкспресса
Значит, там их качественно делают. Сауды люди богатые, всякое фуфло покупать не будут.
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Роналду это всегда X-фактор и кратное повышение шансов на победу команды где он играет
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VictiM VIP
Ребят, отдайте должное деду... Кришик сегодня при 29ти градусах по Цельсию носился по полю, как сумасшедший, ему всё таки не 20 лет... И пусть этот кубок - не Лч, но он сегодня старался, как никто другой
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зак
Ответ vcaireac
Савичу дали награду как лучшему игроку турнира а не матча...
за что Роналду голы в плей-офф в финале дубль, цирк не то слово..
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Айтуар Куат
Ответ GuruFutbola
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Особенно Реал выиграв 5 ЛЧ
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Real_v_dushe
Ответ Даниил Гутин
Мане был неплох, мог бы второй гол сам забить, если бы не пытался дать пас на Роналду
Он и не пытался отдать пас, а пытался обводящим забить, просто по мячу не попал точно.
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Геннадий Тимченко
Ответ vcaireac
Савичу дали награду как лучшему игроку турнира а не матча...
вот я тоже так считаю, в этой конкретной игре он не был лучшим
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MustangGT
Ответ Даниил Гутин
Если б Рон проиграл, ты б сказал, что даже этот трофей он взять не может. Выиграл -- плохо, проиграл -- плохо. Рона можно критиковать за его поведение, но подобный хейт это максимально глупо
Ну почему? "Выиграл" - это всегда хорошо. А кому плохо - это их проблемы, для их утешения существует "соккерная лига". Пусть наслаждаются!
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Tiestorzn17
Какое позорище 😁😁😁
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