Роналду получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир Кубка арабских чемпионов. Милинкович-Савич признан лучшим игроком финала

Криштиану Роналду не был признан лучшим игроком финала Кубка арабских чемпионов.

Саудовский « » стал обладателем трофея, одержав победу над « » в финале (2:1). Португалец забил два мяча в этой игре.

Несмотря на это, не был признан самым ценным игроком финального матча – приз получил полузащитник «Аль-Хилаля» .

Роналду вручили «Золотую бутсу» как лучшему бомбардиру турнира – на его счету 6 голов.

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