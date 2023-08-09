«МЮ» может подписать Павара на замену Магуайру, защитник «Баварии» хочет уйти. Также в списке – Тодибо и Тапсоба

«Манчестер Юнайтед» ищет игроков на замену Харри Магуайру.

Сегодня стало известно, что манкунианцы договорились с «Вест Хэмом» о трансфере за 30 миллионов фунтов.

« » составил список защитников, которых можно подписать в качестве замены англичанину. По информации Фабрицио Романо, клубу интересны из «Баварии», (« ») и (« »).

Как сообщает журналист Sport1 Керри Хау, «МЮ» ведет переговоры с Паваром.

Руководство «Баварии» и главный тренер команды Томас Тухель хотят сохранить защитника, особенно после срыва трансфера Кайла Уокера. Однако сам футболист не намерен оставаться и хочет перейти в новую лигу.

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