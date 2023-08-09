«МЮ» может подписать Павара на замену Магуайру, защитник «Баварии» хочет уйти. Также в списке – Тодибо и Тапсоба

Теги Бавария Байер Ницца Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Харри Магуайр Бенжамен Павар Эдмонд Тапсоба Жан-Клер Тодибо Футбол

«Манчестер Юнайтед» ищет игроков на замену Харри Магуайру.

Сегодня стало известно, что манкунианцы договорились с «Вест Хэмом» о трансфере Магуайра за 30 миллионов фунтов. 

«Юнайтед» составил список защитников, которых можно подписать в качестве замены англичанину. По информации Фабрицио Романо, клубу интересны Бенжамен Павар из «Баварии», Жан-Клер ТодибоНицца») и Эдмонд ТапсобаБайер»). 

Как сообщает журналист Sport1 Керри Хау, «МЮ» ведет переговоры с Паваром.

Руководство «Баварии» и главный тренер команды Томас Тухель хотят сохранить защитника, особенно после срыва трансфера Кайла Уокера. Однако сам футболист не намерен оставаться и хочет перейти в новую лигу. 

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23 комментария

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Mekanych Red Devil
Одним трансфером можно усилить 2 позиции сразу. За приемлемые деньги, с опытом игры на самом высоком уровне, в хорошем возрасте и с желанием самого игрока сменить лигу. А мне нравится этот вариант.
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МЮ20
Ответ sardorbec1992@icloud.com
Павар вроде фланговый защитник, а Магуаер центральный. Это какая замена то?
он может играть и справа и в центре, в Баварии и сборной он в основном играет с права, сам же он хочет играть в центре
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Мирзоанис Якубов
Ответ sardorbec1992@icloud.com
Павар вроде фланговый защитник, а Магуаер центральный. Это какая замена то?
Ну в центре норм, есть, кому сыграть. А вот справа посредственнным Ван Биссаке и Далоту надо бы конкуренцию создать, а то оба косячат
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Барберис
Я просьо мечтаю, чтоб "Вест-Хэм Юнайтед" с Магуайром стал чемпионом Англии, без Райса.

Землю окутает смех.
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sardorbec1992@icloud.com
Павар вроде фланговый защитник, а Магуаер центральный. Это какая замена то?
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Мирзоанис Якубов
О, а вот это неплохо, учитывая, какие два днаря на правом фланге у МЮ играют
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Dm Kznts
Ответ Mekanych Red Devil
Одним трансфером можно усилить 2 позиции сразу. За приемлемые деньги, с опытом игры на самом высоком уровне, в хорошем возрасте и с желанием самого игрока сменить лигу. А мне нравится этот вариант.
тем более год по контракту остался и можно скинуть до 25-30 млн евро
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Joker17
Ответ Мирзоанис Якубов
Ну в центре норм, есть, кому сыграть. А вот справа посредственнным Ван Биссаке и Далоту надо бы конкуренцию создать, а то оба косячат
Кому есть в центре сыграть? Три игрока на две позиции останется. Если учесть, что Варан часто травмируется, то пара Линделёф - Мартинез становится без альтернатив и без замен
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Bego Yusupov
Ответ sardorbec1992@icloud.com
Павар вроде фланговый защитник, а Магуаер центральный. Это какая замена то?
Павар любит играть центральным защом
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Bazilic
Ответ Mekanych Red Devil
Одним трансфером можно усилить 2 позиции сразу. За приемлемые деньги, с опытом игры на самом высоком уровне, в хорошем возрасте и с желанием самого игрока сменить лигу. А мне нравится этот вариант.
Да в том и дело, что Павар не хочет справа. Так бы его давно забрали
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Bazilic
Ответ Мирзоанис Якубов
Ну в центре норм, есть, кому сыграть. А вот справа посредственнным Ван Биссаке и Далоту надо бы конкуренцию создать, а то оба косячат
Он хочет играть только в центре
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Russian Horse
Ответ sardorbec1992@icloud.com
Павар вроде фланговый защитник, а Магуаер центральный. Это какая замена то?
Фланговый защитник вместо устройства, которое поддерживает низкую температуру, поэтому прямая замена.
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Dm Kznts
Ответ sardorbec1992@icloud.com
Павар вроде фланговый защитник, а Магуаер центральный. Это какая замена то?
он универсальный. Может и в центре и на фланге защиты сыграть.
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Chelsea 1905–Infinity
Ответ sardorbec1992@icloud.com
Павар вроде фланговый защитник, а Магуаер центральный. Это какая замена то?
Центр. Дефа тоже может отыграть, но я не уверен, потянет ли он Апл после Бундеслиги, так как весь ЧМ просидел на лавке и в матчах предсезонки против грандов был не очень. Да и в ЛЧ был хорош только в 1 матч против ПСЖ.
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Gani
Не знаю. Конечно можно говорить об универсальности игрока и способности закрыть две позиции, как здесь уже упоминали - правый защитник и центральный защитник справа. Но, нужен ли туда игрок уровня Павара? По мне Павар не сильнее Дало в атаке или паука в защите, лучше ли он Варана или даже Виктора? Не уверен. По мне лучше взять молодого с потенциалом перерасти Варана, чем зрелого игрока с достигнутым потолком. Вообще не понимаю зачем искать замену именно правому ЦЗ, когда на левого ЦЗ нет вообще подмены кроме профильного ЛЗ Шоу, все таки если Люку придется заменять Лисандро, то дыра в центре будет закрыт за счет проблем слева, потому что Маласиа все таки еще равнозначно заменить не может Люка. Я бы искал ЦЗ левоногого, даже если на вырост.
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Bayern Munich Mia San Mia
Пускай убирается. Депрессивный тип. МЮ любит переплачивать за защитников, вот, пускай за Павара платят
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z3yjyzh29x
Павар топ-игрок.
Честно политику баварии вообще перестал понимать, что игроками что с тренерами
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Расул Сабиров
очень хороший вариант для обеих сторон.Как бы я не хотел чтоб он в баварии остался,но всё равно он намерен покинуть Баварию и не хочет продлевать,логично же его продать в этом году чем отпустить его бесплатно через год
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Сергей Ангел
было бы неплохо подписать Павара
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Инсаф Галиуллинн
Точно ли он нужен манкунианцам это раз и согласится ли он на переход?
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Yu123
для мю лучший вариант
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