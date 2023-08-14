Хави не накажут за комментарии в адрес судей. Дополнительный бан могут дать за то, что тренер остался в тоннеле после удаления

Главного тренера «Барселоны» Хави могут дисквалифицировать на три игры.

43-летний специалист получил красную карточку в матче 1-го тура против «Хетафе» (0:0) за споры с судьями.

Ожидается, что за удаление Хави дисквалифицируют на две игры. Однако есть вероятность, что тренера накажут еще одним матчем дисквалификации в связи с тем, что он после удаления остался в подтрибунном тоннеле.

При этом отмечается, что Хави избежит наказания за послематчевые комментарии в адрес судейской бригады Сесара Сото Градо. Главный тренер «Барсы» назвал работу арбитров «абсолютным позором».

Побоище «Барсы» и «Хетафе»: удары в грудь и голову, гнев Хави, три удаления 🔥