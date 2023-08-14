Хави не накажут за комментарии в адрес судей. Дополнительный бан могут дать за то, что тренер остался в тоннеле после удаления
Главного тренера «Барселоны» Хави могут дисквалифицировать на три игры.
43-летний специалист получил красную карточку в матче 1-го тура Ла Лиги против «Хетафе» (0:0) за споры с судьями.
Ожидается, что за удаление Хави дисквалифицируют на две игры. Однако есть вероятность, что тренера накажут еще одним матчем дисквалификации в связи с тем, что он после удаления остался в подтрибунном тоннеле.
При этом отмечается, что Хави избежит наказания за послематчевые комментарии в адрес судейской бригады Сесара Сото Градо. Главный тренер «Барсы» назвал работу арбитров «абсолютным позором».
Побоище «Барсы» и «Хетафе»: удары в грудь и голову, гнев Хави, три удаления 🔥
Хави и до этого за метлой особо не следил, а вчера и подавно, позволил себе много лишних слов.. И пусть они будут трижды правдой, но тренер публичная личность, и должен следить за своей речью.. А если завтра каждый менеджер начнёт в таком ключе изьяснятся?
Плюс к тому же, Хави наплевал на регламент, когда ещё минут 10 пытался ошиваться возле поля, пока инспекторы не увели его в шизо..
Как ни крути, а это какая-то цыганщина в поведении от столь выдающегося игрока и тренера Барсы..
5 получают только гипер крутые авторы, остальные в районе 2-4 тусят