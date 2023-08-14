Хави не накажут за комментарии в адрес судей. Дополнительный бан могут дать за то, что тренер остался в тоннеле после удаления

Теги Барселона Хетафе Хави Ла Лига дисквалификации судьи Сесар Сото Градо Футбол

Главного тренера «Барселоны» Хави могут дисквалифицировать на три игры.

43-летний специалист получил красную карточку в матче 1-го тура Ла Лиги против «Хетафе» (0:0) за споры с судьями.

Ожидается, что за удаление Хави дисквалифицируют на две игры. Однако есть вероятность, что тренера накажут еще одним матчем дисквалификации в связи с тем, что он после удаления остался в подтрибунном тоннеле.

При этом отмечается, что Хави избежит наказания за послематчевые комментарии в адрес судейской бригады Сесара Сото Градо. Главный тренер «Барсы» назвал работу арбитров «абсолютным позором».

Побоище «Барсы» и «Хетафе»: удары в грудь и голову, гнев Хави, три удаления 🔥

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24 комментария

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Tristan...
Ответ Иван Баланар
Всё же ресурсик судейский остался, даже после беспредела с Негрейрой. А как стадо бчк-нутых горлопанило...
Сколько там матчей дисквалификации отбыли Винисиус с Анчелотти?
+11
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Иван Баланар
Всё же ресурсик судейский остался, даже после беспредела с Негрейрой. А как стадо бчк-нутых горлопанило...
+19
-15
+4
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Пикачу82
Ответ Castor Troy
Подскажите, пожалуйста, какой рейтинг нужен, чтобы иметь возможность минусовать и как этот рейтинг посмотреть?
Зачем тебе минусовать? Будь позитивнее
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dr. cage
Ла Лига таким решением откроет ящик Пандоры..

Хави и до этого за метлой особо не следил, а вчера и подавно, позволил себе много лишних слов.. И пусть они будут трижды правдой, но тренер публичная личность, и должен следить за своей речью.. А если завтра каждый менеджер начнёт в таком ключе изьяснятся?

Плюс к тому же, Хави наплевал на регламент, когда ещё минут 10 пытался ошиваться возле поля, пока инспекторы не увели его в шизо..
Как ни крути, а это какая-то цыганщина в поведении от столь выдающегося игрока и тренера Барсы..
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Castor Troy
Подскажите, пожалуйста, какой рейтинг нужен, чтобы иметь возможность минусовать и как этот рейтинг посмотреть?
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Tristan...
К красной можно добавить ещё матч дисквалификации за столь резкие слова, хоть они и были по делу (кроме не назначенной пенки, там до сих пор непонятно для меня). В таком случае должны наказать и главного арбитра, который принимал все решения, ибо он потерял контроль над игрой со стартового свистка. Кстати, что там с арбитрами матча Валенсия - Реал? Уволили бедолаг? Что дальше с ними случилось? Анчелотти с Винисиусом были наказаны?
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Биограф Венгера
ну ну. Впрочем ничего нового.
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Владимир Линьков
Ответ dr. cage
Ла Лига таким решением откроет ящик Пандоры.. Хави и до этого за метлой особо не следил, а вчера и подавно, позволил себе много лишних слов.. И пусть они будут трижды правдой, но тренер публичная личность, и должен следить за своей речью.. А если завтра каждый менеджер начнёт в таком ключе изьяснятся? Плюс к тому же, Хави наплевал на регламент, когда ещё минут 10 пытался ошиваться возле поля, пока инспекторы не увели его в шизо.. Как ни крути, а это какая-то цыганщина в поведении от столь выдающегося игрока и тренера Барсы..
чел, интересен твой взгляд на политическую обстановку в России, если для тебя сказать, что «судейство — это абсолютный позор» значит «позволение множества лишних слов». я так понимаю, было бы хорошо, если бы тренеры на пресс-конференциях имели бы опцию говорить только «судейством доволен»?
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Кашшай Чакырович
Ответ Pavelaznaurov
Я вспомнил Лобановского и Бескова,один не вставал со скамейки,сидел и раскачивался,а Бесков вообще на трибуне сидел—-ему оттуда лучше было видно…..мудрые ребята были….после игры могли несколькими словами стереть судью в порошок…..
Есть люди абсолютно разной эмоциональности ,Лобановского я помню ,он был закрытый человек и сверх спокойный ,может выпускал бы эмоции ,чуть дольше прожил бы ,говорят люди ,которые держат все в себе долго не живут ,может это конечно ошибочно ,но держать все переживания в себе очень тяжело ! Ещё менаталитет советского человека ,советский человек был более скромным и меньше болтал языком ,а больше делал ,нынче все таки другое время !
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Пикачу82
Ответ Pavelaznaurov
Я вспомнил Лобановского и Бескова,один не вставал со скамейки,сидел и раскачивался,а Бесков вообще на трибуне сидел—-ему оттуда лучше было видно…..мудрые ребята были….после игры могли несколькими словами стереть судью в порошок…..
Во время игры смысл уже носиться и устравивть истерики у бровки? Команду надо до игры готовить, правильно делали, легенды!
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placide
Ответ Castor Troy
Подскажите, пожалуйста, какой рейтинг нужен, чтобы иметь возможность минусовать и как этот рейтинг посмотреть?
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Xabi Alonso78
Ответ Castor Troy
Подскажите, пожалуйста, какой рейтинг нужен, чтобы иметь возможность минусовать и как этот рейтинг посмотреть?
300+. Посмотреть можно в своем профиле. У тебя 233 щас
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InsomniaS.R
Ответ Castor Troy
Подскажите, пожалуйста, какой рейтинг нужен, чтобы иметь возможность минусовать и как этот рейтинг посмотреть?
Вроде, первый уровень 400 рейтинг (у тебя 233), а потом 1000 и последний 3000. С каждым уровнем даётся большее количество плюсов и минусов на день, 1-й уровень 50 плюсов и минусов.
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евГений
Ответ InsomniaS.R
Вроде, первый уровень 400 рейтинг (у тебя 233), а потом 1000 и последний 3000. С каждым уровнем даётся большее количество плюсов и минусов на день, 1-й уровень 50 плюсов и минусов.
Ого, я думал рассчитывается по 5 колбочкам рядом с ником. Я с 3 имел возможность минусовать

5 получают только гипер крутые авторы, остальные в районе 2-4 тусят
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Uf1k
Ответ евГений
Ого, я думал рассчитывается по 5 колбочкам рядом с ником. Я с 3 имел возможность минусовать 5 получают только гипер крутые авторы, остальные в районе 2-4 тусят
сейчас со второй можно минусы ставить
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