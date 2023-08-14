Хави о матче с «Хетафе»: «Неудивительно, что люди не хотят смотреть испанский футбол. Это вообще была не игра»

Хави считает, что матчи вроде «Хетафе» – «Барса» снижают интерес к Ла Лиге.

Так высказался тренер «Барселоны» после ничьей с «Хетафе» (0:0).

В первом тайме за удар локтем в висок Альваресу был удален вингер «Барсы» Рафинья, во втором – форвард «Хетафе» Хайме Мата. Хави тоже получил красную карточку от арбитра Сесара Сото Градо во втором тайме за споры с судьями.

Суммарно ко времени матча добавили 19 минут, а игроки «Барселоны» обвиняли соперника в затяжках времени.

«Неудивительно, что люди не хотят смотреть [испанский] футбол.

Это вообще была не игра, этот продукт – позор», – заявил Хави.

Хави могут дисквалифицировать на 2-4 игры за удаление в матче с «Хетафе», Рафинью – на 2-3

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