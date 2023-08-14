Хави о матче с «Хетафе»: «Неудивительно, что люди не хотят смотреть испанский футбол. Это вообще была не игра»
Хави считает, что матчи вроде «Хетафе» – «Барса» снижают интерес к Ла Лиге.
Так высказался тренер «Барселоны» после ничьей с «Хетафе» (0:0).
В первом тайме за удар локтем в висок Альваресу был удален вингер «Барсы» Рафинья, во втором – форвард «Хетафе» Хайме Мата. Хави тоже получил красную карточку от арбитра Сесара Сото Градо во втором тайме за споры с судьями.
Суммарно ко времени матча добавили 19 минут, а игроки «Барселоны» обвиняли соперника в затяжках времени.
«Неудивительно, что люди не хотят смотреть [испанский] футбол.
Это вообще была не игра, этот продукт – позор», – заявил Хави.
Хави могут дисквалифицировать на 2-4 игры за удаление в матче с «Хетафе», Рафинью – на 2-3
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И ладно бы Хави просто ныл, но Хави критикует других тренеров, когда они ноют, а сам делает так же.
Всеее, в Испании три клуба могут сказать,что у них есть стабильность( и то тяжеллые времена есть). А остальные клубы Ла Лиги это полубанкроты и по уши в долгах. А те кто ниже 10 места играют в цирк на колесах, за исключением пары команд.
А еще насчет Тебаса, то как он душит лигу это что то, Севилья распродажу устроила, Бетис и все команды которые могут рассчитывать на топ 6, в тяжеллой финансовой ситуации, если последний клуб АПЛ, может купитт игрока за 30 лямов, то это норма, а вот в Испании я не припомню что бы кто то кроме Реала,Барсы,Атлетико, Севильи, Валенсии делал трансферы больше чем на 30 миллионов.