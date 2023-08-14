Хави о матче с «Хетафе»: «Неудивительно, что люди не хотят смотреть испанский футбол. Это вообще была не игра»

Теги Барселона Хетафе Хави Ла Лига Футбол

Хави считает, что матчи вроде «Хетафе» – «Барса» снижают интерес к Ла Лиге.

Так высказался тренер «Барселоны» после ничьей с «Хетафе» (0:0).

В первом тайме за удар локтем в висок Альваресу был удален вингер «Барсы» Рафинья, во втором – форвард «Хетафе» Хайме Мата. Хави тоже получил красную карточку от арбитра Сесара Сото Градо во втором тайме за споры с судьями.

Суммарно ко времени матча добавили 19 минут, а игроки «Барселоны» обвиняли соперника в затяжках времени.

«Неудивительно, что люди не хотят смотреть [испанский] футбол.

Это вообще была не игра, этот продукт – позор», – заявил Хави.

Хави могут дисквалифицировать на 2-4 игры за удаление в матче с «Хетафе», Рафинью – на 2-3

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96 комментариев

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Франческо Тотти
Этот футбол принёс Хетафе 1 очко, они ж не идиоты идти в обоюдноострый футбол, где шансов нет. В каждом чемпионате есть такие команды.
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Пепси пеналдувич
Хави спортс читает, а вообще высказал обьективную мысль. Испания дергадирует.
+41
-10
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falkao2013
Нет никаких заговоров ни против Барселоны, ни против других команд. Есть очень слабый уровень судейства, футбольный интеллект команд опускается к нулю,а уровень Ла Лиги в целом полнейшее ничто. Тебасу должно быть стыдно за такой продукт и качество!
+34
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Cearvm
Так Барселона - непосредственный участник этого матча. Сколько вообще создали моментов за игру? Хоть бы извинился.
+27
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WESTERN-
Ответ Франческо Тотти
Этот футбол принёс Хетафе 1 очко, они ж не идиоты идти в обоюдноострый футбол, где шансов нет. В каждом чемпионате есть такие команды.
Так не Хетафе критикуют. Каждый выбирает свой стиль. Критика судей, которые по уровню уже упали ниже наших
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Верховный Лорд
Слоган нашей великой басры - ныли, ноем и будем ныть!
+18
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Ramin Mamedov
люди не хотят смотреть испанский футбол, так как сейчас там почти не осталось команд, которые умеют нормально играть в футбол.. Барселону сейчас ни один нейтальный любитель футбола не захочет смотреть из-за того, что они играют не понятно во что, а не из-за того, что есть такой Хетафе.. такие команды как Хетафе были и 5 и 10 и 15 лет назад
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Женя Орлов
Ответ SaH4r.
они еще говорят, что Барса платила Негрейре, может потом выясниться, что некий мадридский клуб заносил ему?
Думаешь, Хетафе это по силам?
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Усатая Козляра
так научи своих игроков играть, Чапи
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Верховный Лорд
Ответ Усатая Козляра
так научи своих игроков играть, Чапи
Зачем, если можно ныть
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ponso
Ответ falkao2013
Нет никаких заговоров ни против Барселоны, ни против других команд. Есть очень слабый уровень судейства, футбольный интеллект команд опускается к нулю,а уровень Ла Лиги в целом полнейшее ничто. Тебасу должно быть стыдно за такой продукт и качество!
Именно. Не верю в предвзятость/коррумпированность судей. Они просто низкого уровня; банальная неквалифицированность. Собственно, а где лучше? Везде плюс/минус одно и то же.
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Домоседов
Все ноет и ноет, ноет и ноет, я понятия не имею, как сыграла Барса с Хетафе, но новостей столько, будто это матч века был
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Murzinio
Блин, ребят, мне одному кажется, что Барса стала похожа на капризную барышню?)) Проиграли или ничья, сразу - нытье: судья не так судил, соперник не так играл, и вообще, я все маме расскажу.
+7
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Bob Ganiev
Ответ Франческо Тотти
Этот футбол принёс Хетафе 1 очко, они ж не идиоты идти в обоюдноострый футбол, где шансов нет. В каждом чемпионате есть такие команды.
антошка, речь не про оборонительную игру хетико, а о их попытке убивать игроков Барсы и слепота арбитра.
+16
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Val Smith
Ужас, на корню душат феерическую атакующую игру команды Хави. Сколько, остроты, cколько креатива и все коту под хвост.
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Gustish
Барселона вечно всюду лезет и вечно воняет о своем величии
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vzi
Ответ falkao2013
Нет никаких заговоров ни против Барселоны, ни против других команд. Есть очень слабый уровень судейства, футбольный интеллект команд опускается к нулю,а уровень Ла Лиги в целом полнейшее ничто. Тебасу должно быть стыдно за такой продукт и качество!
Атлетик-Реал вполне смотрибельный матч был. Хорошие скорости, голы, моменты.
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Очки Дани Алвеса
В футбол играют две команды, есчо. Скажите ему кто-нибудь
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ЧакЧак
плачет девочка в Барселоне ...дальше сами знаете песню
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Тухель
У РМ травмируется основной вратарь и лучший ЦЗ. Тренер такой херово, но будем работать. Барселона показала отвратительную игру и клуб набирает 1 очко все нытьё на неделю.
И ладно бы Хави просто ныл, но Хави критикует других тренеров, когда они ноют, а сам делает так же.
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кэпко
Я посмотрел расширенные хайлаты этого матча, я давно так не ржал, такая клоунада на поле. Если будете смотреть, включайте саундтрэк из Деревни дураков на фоне, чтобы полностью погрузиться в атмосферу матча.
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Алмас Маженов
Какой же он нытик. Проиграл, прими. впереди ещё 37 туров. Он хочет, чтобы все команды в открытую с ним играли.
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Syndycate
Действительно, на команду Хави физически больно смотреть
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Пепси пеналдувич
Ответ charly_54
И основные виновники этого барса и реал
Только из за них, есть еще какой то интерес, ну и матрасы тоже.
Всеее, в Испании три клуба могут сказать,что у них есть стабильность( и то тяжеллые времена есть). А остальные клубы Ла Лиги это полубанкроты и по уши в долгах. А те кто ниже 10 места играют в цирк на колесах, за исключением пары команд.
А еще насчет Тебаса, то как он душит лигу это что то, Севилья распродажу устроила, Бетис и все команды которые могут рассчитывать на топ 6, в тяжеллой финансовой ситуации, если последний клуб АПЛ, может купитт игрока за 30 лямов, то это норма, а вот в Испании я не припомню что бы кто то кроме Реала,Барсы,Атлетико, Севильи, Валенсии делал трансферы больше чем на 30 миллионов.
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Назар Игорь
Неужели Хави не знал что Хетафе самая грубая команда Ла Лиги?
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