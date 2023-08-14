Рафинья извинился за удаление с «Хетафе»: «Совсем не так хотелось начать сезон. Я совершил ошибку, это могло стоить «Барсе» большего»

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Рафинья извинился за удаление в матче с «Хетафе».

В матче 1-го тура Ла Лиги против «Хетафе» (0:0) Рафинья был удален на 42-й минуте матча. Полузащитник «Барселоны» получил прямую красную карточку за удар локтем в висок Гастона Альвареса. За несколько минут до этого Рафинья получил желтую карточку за фол на Карлесе Аленье.

«Хотелось бы извиниться перед товарищами по команде, тренерским штабом, перед болельщиками и перед всеми подписчиками. Я совершил ошибку, и это могло стоить команде большего... Совсем не так я хотел начать сезон.

Я осознаю и несу ответственность за то, что произошло. На ошибках мы учимся и совершенствуемся, и я, безусловно, буду учиться на своих ошибках... Многие из вас сейчас ненавидят меня, но это не помешает мне продолжать выкладываться ради этой футболки. Я останусь одним из вас... Я надеюсь, что смогу исправить свою ошибку, насколько это возможно», – написал бразилец в инстаграме.

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10 комментариев

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Nike of FW
Подвел то подвел , но понять можно .... Сложно терпеть когда тебя бьют исподтишка, а судья закрывает на это глаза .... но вот так, через терпение и боль не (сча они еще дело негрейры воскресят) не забив ни одного пенальти, достаются титулы в противостоянии с Реалом и их карманными лакеями .
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Bigbadaboom
Я думал это Перес ударил локтем.
+6
-3
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ljolik888
Нервишки надо держать при себе . Хетафе только этого и ждали . Первая красная карточка в карьере и будем надеется последняя !
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Nike of FW
Ответ Nike of FW
Подвел то подвел , но понять можно .... Сложно терпеть когда тебя бьют исподтишка, а судья закрывает на это глаза .... но вот так, через терпение и боль не (сча они еще дело негрейры воскресят) не забив ни одного пенальти, достаются титулы в противостоянии с Реалом и их карманными лакеями .
https://twitter.com/i/status/1691034063925129216
0
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0
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