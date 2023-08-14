Рафинья извинился за удаление с «Хетафе»: «Совсем не так хотелось начать сезон. Я совершил ошибку, это могло стоить «Барсе» большего»

Рафинья извинился за удаление в матче с «Хетафе».

В матче 1-го тура против «Хетафе» (0:0) Рафинья был удален на 42-й минуте матча. Полузащитник «Барселоны» получил прямую красную карточку за удар локтем в висок . За несколько минут до этого получил желтую карточку за фол на .

«Хотелось бы извиниться перед товарищами по команде, тренерским штабом, перед болельщиками и перед всеми подписчиками. Я совершил ошибку, и это могло стоить команде большего... Совсем не так я хотел начать сезон.

Я осознаю и несу ответственность за то, что произошло. На ошибках мы учимся и совершенствуемся, и я, безусловно, буду учиться на своих ошибках... Многие из вас сейчас ненавидят меня, но это не помешает мне продолжать выкладываться ради этой футболки. Я останусь одним из вас... Я надеюсь, что смогу исправить свою ошибку, насколько это возможно», – написал бразилец в инстаграме.

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