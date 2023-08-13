Кержаков о судействе с «Факелом»: «Дуглас за первый же фол получил карточку. А игроки соперника нарушали правила, срывали атаки, мелкий фол...»

Теги Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия судьи Факел Хызыр Аппаев Павел Шадыханов Дуглас Сантос видеоповторы Максим Максимов Страхиня Эракович Дмитрий Васильев 2004 Футбол

Михаил Кержаков прокомментировал победу «Зенита» над «Факелом».

В 4-м туре Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Факел» со счетом 2:0. В концовке матча арбитр Павел Шадыханов не назначил пенальти после попадания мяча в штрафной «Зенита» в руку защитника петербуржцев Страхини Эраковича. После просмотра видеоповтора был зафиксировал фол в атаке форварда воронежцев Максима Максимова на хавбеке «Зенита» Дмитрии Васильеве в предыдущем эпизоде.

– Михаил, вы были в эпицентре событий. Расскажите, что произошло на последних минутах матча.

– Как объяснил судья, была рука у нашего игрока – это пенальти. Но перед тем, как мяч попал в руку, был фол на Диме Васильеве. Он так объяснил.

– Страсти закипели, вы побежали разнимать игроков. Была ли вероятность, что начнется драка?

– Вероятность всегда существует. Но не было такого накала страстей, чтобы дошло до драки, как мне кажется. Но никогда нельзя исключать форс-мажор.

– А вы разнимали или хотели кому-то что-то доказать?

– Мне сколько лет – что мне доказывать? Разнимал, чтобы лишние карточки не получили. Но все равно досталось по желтой.

– Очень тяжелая игра получилась. Почему так, на ваш взгляд?

– Не сказал бы, что тяжелая. В первом тайме абсолютно полностью доминировали, «Факел» закрылся. В концовке – не знаю, с чем это связано. Может быть, результат довлел.

Они сбились на навал, вышел Аппаев – впереди собралась мощная атака. Грузили мячи, сбрасывали – в этом самая главная опасность была. В принципе, мы знали, что они хорошо действуют на стандартах, при аутах... Все это немножко повлияло на нервозность.

– В первом тайме «Зенит» создал много голевых моментов, реализовал только один. Когда один за другим появляются моменты, но голы не забиваются – вы как на это реагируете? Эмоционально или нет?

– Не суперэмоционально, но понимаю, что с каждым упущенным моментом возможность забитого гола уменьшается. Соответственно, чем минимальнее преимущество, тем опаснее концовка. 

– В этом сезоне «Зенит» играет то с парой центральных защитников, то с тройкой. В чем принципиальное отличие ваших действий при этих двух схемах?

– Для меня? Мячи надо стараться ловить, и все.

– Клаудиньо в перерыве отметил, что хотел бы видеть равное отношение судей к обеим командам. С вашей позиции как смотрится этот вопрос?

– Мне немножко непонятна была ситуация, когда Дуглас за первый же фол получил карточку. А игроки соперника нарушали правила, срывали атаки, мелкий фол... По совокупности там хотя бы один футболист должен был получить желтую, но этого не случилось в первом тайме, – сказал голкипер «Зенита».

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Судья не дал пенальти в ворота «Зенита» на 90+2 – из-за фола в атаке. И тут же Мантуан сделал 2:0 🤔

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31 комментарий

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unreality
Ответ Arman FCSM
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Если бы Спартак так судили, были бы дикие истерики, потому что судейство было отвратительное, Факел много ЖК недополучил.
+27
-3
+24
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ТрактоПоктер
Ответ Иван Новиков
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Так Спартак же уже был на первом месте....
+27
-4
+23
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ТрактоПоктер
Ну как говорится, один раз(Ростов)- случайность
Второй раз ( Динамо) - совпадение
Третий раз ( Факел) - тенденция ....
Я не верю в заговоры, но тенденция прямо скажем довольно странная, напоминает стратегию
+29
-7
+22
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Циник Петербургский
Ответ Arman FCSM
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Сняться с чемпионата обещали одни "ненытики"... Правда, они ещё и обманщики. Поскольку не снялись. Да и потому что допингом баловались тоже ;) В общем, потешные они ребята из тушинского фарма Зенита.

"Живя в стеклянном доме, не разбрасывайтесь камнями" (с)
+21
-1
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Удар Кержакова
Ответ Иван Новиков
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Шапито это же Спартак? Я правильно понял? Вроде больше никого так в рпл не называли.
+16
-1
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Александр Жердин
А вы что хотели? Зря что ли закрытые чаепития проводят ? Вообще вдуматься, руководство одной команды по ходу сезона проводит закрытую встречу с главой судейского корпуса. Интересно, в мире есть такие прецеденты?
+14
-3
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unreality
Ответ Arman FCSM
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Мм, напомнить, что заявлял Федун, будучи хозяином клуба? А все эти бесконечные (вырезано цензурой) от его сожительницы?
+10
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ТрактоПоктер
Ответ Arman FCSM
Комментарий удален модератором
А чё ты угараешь? Мы же в отличие от вас чаи с судьями не гоняем ....
+7
-1
+6
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Юра Бабин
Ответ Иван Новиков
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Негоже так про свой клуб - шапито. Тьфу!
+4
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unreality
Ответ Arman FCSM
Комментарий удален модератором
Это не заговор, это чаепития с судьями твоего клуба, ибо иначе вы ничего не можете ;) 7-1
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тралмейстер
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Теперь только на судеек и уповать остается, если бы на месте факела был гегемон, то пеналь был бы 100%! И никто не смотрел бы нарушения, правильно физрук Евсеев сказал. Мерзкая провинциальная команда с карманным чемпионатом
Мы уже и так поняли что СМ мерзкая провинциальная команда из большой деревни ,где штампик в паспорте - повод для гордости тех кому гордиться нечем. Бедолаги.
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Геннадий Тёкин
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тралмейстер
Ответ adamx
Дуглас умышленно срывал атаку в проигранном эпизоде. Тут сложно не дать карточку. Это и не борьба даже была за мяч.
Это не повод не давать карточки другим.
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тралмейстер
Ответ Bazelle
Так кто ноет, стенает? Похоже на отмазки за отсутствие 100% пенальти в ворота Зенита.
Вы матч-то смотрели? Или без очков никак?
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ТрактоПоктер
Ответ Arman FCSM
Но заговор же имеет место быть против "Зенита", ты согласен со мной, мой юный друг?
Ты, к сожалению, не очень грамотный видать( Я писал выше, что в заговор не верю, читать надо чаще
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Arman FCSM
Ответ ТрактоПоктер
А чё ты угараешь? Мы же в отличие от вас чаи с судьями не гоняем ....
Но заговор же имеет место быть против "Зенита", ты согласен со мной, мой юный друг?
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Arman FCSM
Ответ ТрактоПоктер
Ну как говорится, один раз(Ростов)- случайность Второй раз ( Динамо) - совпадение Третий раз ( Факел) - тенденция .... Я не верю в заговоры, но тенденция прямо скажем довольно странная, напоминает стратегию
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Владислав88
Ответ ТрактоПоктер
Ну как говорится, один раз(Ростов)- случайность Второй раз ( Динамо) - совпадение Третий раз ( Факел) - тенденция .... Я не верю в заговоры, но тенденция прямо скажем довольно странная, напоминает стратегию
Стратегия появилась, потому Зенит срам показал слабину, Зенит все предудущие 5 лет также на страте пытались гасить (Мясорубка со Спартаком и не пенальти за Кунгфу Фернандо и кучу других моментов, через год не поставлен 100% пенальти с Локо на Кпызовяке, ещё через год мясорубка с Динамо, удар в колено Дриусси в штрафной снова без пенальти, ещё через карасёв устроил мясорбуку в локо и липовым пенальти на Ерохине на 90 минуте). Абсолютно ничего нового, просто когда Зенит был силён, судьи тур-другой пытались гасить Зенит, понимая щетность сего действия, просто переставили и судили по правилам. А в это году Зенит ослаб и такое судейство реально помогает гасить Зенит. Так что надо понимаь, что теперь Зенит сам на жилах как с Факелом должен отбивать победы, потому что очевидно, что в этом году до победного конца гасить Зенит будут, благо сейчас это действительно работает. Не настолько силён Зенит сейчас, чтоб 15 соперников обыгрывать...
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тралмейстер
Ответ Arman FCSM
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С чего это Нева отреагирует на слёзы главных нытиков(лузеров) страны?
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Назар Игорь
Ответ Arman FCSM
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Ты за нашу Неву не переживай, думай о своей Кляузе ( или Клязьме, один хрен).
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Циник Петербургский
Ответ Arman FCSM
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