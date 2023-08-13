Кержаков о судействе с «Факелом»: «Дуглас за первый же фол получил карточку. А игроки соперника нарушали правила, срывали атаки, мелкий фол...»
Михаил Кержаков прокомментировал победу «Зенита» над «Факелом».
В 4-м туре Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Факел» со счетом 2:0. В концовке матча арбитр Павел Шадыханов не назначил пенальти после попадания мяча в штрафной «Зенита» в руку защитника петербуржцев Страхини Эраковича. После просмотра видеоповтора был зафиксировал фол в атаке форварда воронежцев Максима Максимова на хавбеке «Зенита» Дмитрии Васильеве в предыдущем эпизоде.
– Михаил, вы были в эпицентре событий. Расскажите, что произошло на последних минутах матча.
– Как объяснил судья, была рука у нашего игрока – это пенальти. Но перед тем, как мяч попал в руку, был фол на Диме Васильеве. Он так объяснил.
– Страсти закипели, вы побежали разнимать игроков. Была ли вероятность, что начнется драка?
– Вероятность всегда существует. Но не было такого накала страстей, чтобы дошло до драки, как мне кажется. Но никогда нельзя исключать форс-мажор.
– А вы разнимали или хотели кому-то что-то доказать?
– Мне сколько лет – что мне доказывать? Разнимал, чтобы лишние карточки не получили. Но все равно досталось по желтой.
– Очень тяжелая игра получилась. Почему так, на ваш взгляд?
– Не сказал бы, что тяжелая. В первом тайме абсолютно полностью доминировали, «Факел» закрылся. В концовке – не знаю, с чем это связано. Может быть, результат довлел.
Они сбились на навал, вышел Аппаев – впереди собралась мощная атака. Грузили мячи, сбрасывали – в этом самая главная опасность была. В принципе, мы знали, что они хорошо действуют на стандартах, при аутах... Все это немножко повлияло на нервозность.
– В первом тайме «Зенит» создал много голевых моментов, реализовал только один. Когда один за другим появляются моменты, но голы не забиваются – вы как на это реагируете? Эмоционально или нет?
– Не суперэмоционально, но понимаю, что с каждым упущенным моментом возможность забитого гола уменьшается. Соответственно, чем минимальнее преимущество, тем опаснее концовка.
– В этом сезоне «Зенит» играет то с парой центральных защитников, то с тройкой. В чем принципиальное отличие ваших действий при этих двух схемах?
– Для меня? Мячи надо стараться ловить, и все.
– Клаудиньо в перерыве отметил, что хотел бы видеть равное отношение судей к обеим командам. С вашей позиции как смотрится этот вопрос?
– Мне немножко непонятна была ситуация, когда Дуглас за первый же фол получил карточку. А игроки соперника нарушали правила, срывали атаки, мелкий фол... По совокупности там хотя бы один футболист должен был получить желтую, но этого не случилось в первом тайме, – сказал голкипер «Зенита».
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Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Второй раз ( Динамо) - совпадение
Третий раз ( Факел) - тенденция ....
Я не верю в заговоры, но тенденция прямо скажем довольно странная, напоминает стратегию
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