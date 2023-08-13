Сергеев о неназначенном пенальти в ворота «Зенита»: «Я плохо видел эпизод. Думаю, решение справедливое»

Иван Сергеев назвал справедливым решение не назначать пенальти в ворота «Зенита».

В концовке матча 4-го тура мяч в штрафной «Зенита» попал в руку защитнику петербуржцев . Арбитр Павел , просмотрев повтор эпизода, решил не назначать пенальти. Такое решение было принято, поскольку в предыдущем эпизоде форвард воронежцев сфолил в атаке на хавбеке «Зенита» .

«Я плохо видел эпизод, потому что на тот момент меня уже заменили.

Если фол был до игры рукой, то арбитру нужно было судить в нашу пользу, что он и сделал. Я думаю, что это справедливое решение», – сказал форвард «Зенита».

Судья не дал пенальти в ворота «Зенита» на 90+2 – из-за фола в атаке. И тут же Мантуан сделал 2:0

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