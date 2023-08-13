Сергеев о неназначенном пенальти в ворота «Зенита»: «Я плохо видел эпизод. Думаю, решение справедливое»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Факел Павел Шадыханов Максим Максимов Иван Сергеев Страхиня Эракович Дмитрий Васильев 2004 Футбол

Иван Сергеев назвал справедливым решение не назначать пенальти в ворота «Зенита».

В концовке матча 4-го тура РПЛ мяч в штрафной «Зенита» попал в руку защитнику петербуржцев Страхине Эраковичу. Арбитр Павел Шадыханов, просмотрев повтор эпизода, решил не назначать пенальти. Такое решение было принято, поскольку в предыдущем эпизоде форвард воронежцев Максим Максимов сфолил в атаке на хавбеке «Зенита» Дмитрии Васильеве.

«Я плохо видел эпизод, потому что на тот момент меня уже заменили.

Если фол был до игры рукой, то арбитру нужно было судить в нашу пользу, что он и сделал. Я думаю, что это справедливое решение», – сказал форвард «Зенита».

Судья не дал пенальти в ворота «Зенита» на 90+2 – из-за фола в атаке. И тут же Мантуан сделал 2:0

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6 комментариев

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Wirtgen
Если смотреть из Москвы или из Воронежа, то пенальти был.
Если из Питера и по справедливости, то не было.
+12
-6
+6
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Вячеслав Александров
Мне вообще кажется, что там перед ударом был фол на Васильеве ( игроке Зенита)
+6
-1
+5
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a.k.a. DRAGON0928
Ответ Wirtgen
Если смотреть из Москвы или из Воронежа, то пенальти был. Если из Питера и по справедливости, то не было.
из Ростова тоже не было
+7
-2
+5
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